هل تسير أوربا في طريق الجحيم؟

أوربا تسير في الطريق نفسها التي سارت فيها في فترة ما بين الحربين العالميتين.. وقتها صعد اليمين المتطرف، وأخذ بأوربا كلها إلى طريق الجحيم، فخاضت أعتى حرب خلفت وراءها ضحايا بالملايين ودمارا احتاج عقودا لتتعافى منه القارة العجوز…

هكذا ينظر كثيرون لقصة الصعود المتكررة لليمين المتطرف إلى عجلة القيادة في القاطرة الأوربية… والتي كانت حلقتها الأحدث في إيطاليا حينما تم رفض التعديلات الدستورية، الأمر الذي نتج عنه استقالة رئيس الوزراء (ماتيو رينزي) وهو ما اعتبر بداية صعود اليمين المتطرف الداعي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وغير بعيد عن إيطاليا حدث الأمر نفسه بصورة أو بأخرى في فرنسا وهولندا، مع توقعات بحدوثه في النمسا التي نجحت قليلا في تأخيره حينما خسر “نوربرت هوفر”..

فما قصة الصعود تلك؟ وما أسبابها؟ وهل يمكن أن تكون بداية تشكيل خارطة عالمية للعنصرية بزعامة ترامب؟ وماذا عن تأثيراتها على العرب والمسلمين عامة وعلى الأقليات _المسلمة وغيرها_ داخل البلدان الأوربية خاصة؟

أسئلة كثيرة أفرزها هذا الصعود تستوجب بحثا حثيثا عن إجابة قبل أن تلقي أوربا ويمينها المتطرف بالعالم كله في آتون الجحيم مرة أخرى!!

تحديد المصطلحات

تحديد المصطلحات أمر لا بد منه في رصد هذه الظاهرة وأسبابها، لأن فارقا كبيرا بين اليمين المتطرف الذي كان حتى وقت قريب مجرد أفكار ليس لها تمثيل حزبي وإن وجد لها معتنقون كحركات النازيين الجدد، أو حليقي الرؤوس، أو جماعات العنف اليميني، أو الجماعات العنصرية، وبين اليمين التقليدي الذي يتألف غالبا من المحافظين أو المسيحيين الذين مالوا في النهاية تجاه العولمة وتبنوا الرأسمالية كمنهج اقتصادي…

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ورغم الهزيمة التاريخية التي منيت بها تلك الأفكار ومن يمثلها أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن اليمين المتطرف نجح في إعادة تموقعه سياسيا، فحزب الجبهة الوطنية في فرنسا مثلا، والذي تعود نشأته إلى 1972، استطاع في العام 1984 إحداث مفاجأة من خلال الاستحواذ على عدد كبير من أصوات الناخبين بالانتخابات الأوربية..

هذا الرصد يجعل رؤية التغير في البنية السياسية لأوربا عن طريق وجود أحزاب تمثل هذا اليمين المتطرف جديرة بالفهم، في ظل نماذج استطاعت أن تصل إلى حكم أوربا في مسيرة طويلة استغلت فيها عوامل شتى لعل أهمها تزكية العامل القومي بأساليب متنوعة.. كانت ورقة المهاجرين واللاجئين من أهم الأوراق فيها..

فمنذ مطلع الألف الثالثة للميلاد يمكن تمييز المعالم التالية في الخارطة الحزبية الأوروبية بحسب بحث للأستاذ نبيل شبيب:

أولا: اليسار الاشتراكي أو الشيوعي وريث الشيوعية كما في ألمانيا الموحدة وبلدان أوروبا الشرقية، والأحزاب الشيوعية التقليدية في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.

ثانيا: اليسار من الاشتراكيين والديمقراطيين الاشتراكيين، وغالب أحزابه سلك نهج ما سمّي الطريق الثالث بزعامة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا وحزب العمال في بريطانيا، مع ميل سياسي واقتصادي شديد نحو اليمين تحت شعار “أحزاب الوسط” ومع التخلّي عن كثير من الضمانات الاجتماعية التاريخية.

ثالثا: اليمين التقليدي من المحافظين والمسيحيين والأحرار، وقد أصبحت أحزابه في هذه الأثناء أقرب إلى الرأسمالية المتشدّدة، مع تبنّي العولمة دون تحفظ كتحفظات اليسار عليها.

رابعا: اليمين المتشدّد أو أحزاب أقصى اليمين، وقد أصبح أبرز ما يميزها عن اليمين التقليدي تبنيها للدعوات القومية، وهي المشاركة فعلا في اللعبة الديمقراطية، رغم الخلط المتعمّد –غالبا- بينها وبين اليمين المتطرّف.

والملاحظ في هذه المعالم ضمور وجود أحزاب الخضر بعد أن كانت تمثل قطاع المحافظة على البيئة وحركة السلام ومناهضة التسلّح، وغابت هذه الدعوات في مناهج الأحزاب الأخرى وفي نشاط المنظمات غير الحكومية… (اليمين المتطرف ومستقبل المسلمين في اوربا- نبيل شبيب)

وهذه الملاحظة الأخيرة تفرض نوعا من المسئولية على الحركات والتجمعات الإسلامية والعربية في أوربا، بحسبان تلك الحركات كانت بحاجة إلى الدعم المعنوي والمؤازرة والتواصل من أجل تعميق دورها داخل المجتمعات الاوربية بدلا من تلاشيه وذوبانه!

على أية حال فإن فهم تلك الخارطة يجعلنا قادرين على التعامل مع كل مفرداتها برؤية واضحة، وهنا يأتي السؤال الاكثر إلحاحا… لماذا صعد هذا اليمين المتطرف بهذه الطريقة؟

لماذا صعد؟

هذا هو السؤال الأكثر نضجا في تتبع تلك الظاهرة… فمعرفة الأسباب تجعلنا قادرين على وضع تصور صحيح لكيفية التعامل.. ولعل أهم أسباب هذا الصعود تتلخص في التالي:

أولا: الأزمات الاقتصادية

وهي أهم الاسباب على الإطلاق التي خلقت حيزا تموضع فيه اليمين المتطرف ضاربا على وتر الحاجات الأساسية للمواطن الأوربي، وبالتالي استطاع أن يكتسب ثقته يوما بعد يوم إلى أن وصل إلى هذا المستوى من التمثيل..

فبحسب مراقبين فإن الأزمة الهيكلية الاقتصادية التي عاشتها الرأسمالية المركزية في نيويورك وباريس ولندن تقارب أزمة 1929 التي أدت إلى صعود النازية والفاشية، وبالتالي وجد اليمين القومي الفرصة سانحة، سواء في فرنسا أو أمريكا أو انجلترا، للانتعاش لأن هذه الأحزاب ضد العولمة..

ويضرب بعض الخبراء مثلا بالسؤال عن صناعة النسيج وصناعة الأحذية وأجهزة الحاسوب مثلا.. صحيح أنها مسجلة بهذه الدول لكن الواقع أنها تصنع في الصين… فالطبقة البروليتارية أو العاملة التي صوتت لترامب في أمريكا إنما تريد الذهاب لليمن القومي لأنها تريد الحمائية الإقتصادية.. (رياض صيداوي الإذاعة الجزائرية)

إذن أوجدت هذه الأزمة فرصة لليمين المتطرف من اجل البروز و تقديم نفسه بديلا عن اليسار واليمين والوسط، وبالمناسبة فهي ليست جديدة بل تعود جذورها إلى الحرب العالمية الثانية مع صعود النازية والفاشية بسبب الانهيار الاقتصادي..

ثانيا: الخوف على الهوية

أو ما أسماه البعض الضياع القومي والفكري، فبحسب مراقبين فإن حالة النشاط الملحوظ لدعاة هذا التيار أصلت لهذا الشعور لدى كثير من المواطنين في أوربا، خاصة في ظل حالة الاستقطاب العالمية نحو الهويات الايديولوجية او العرقية أو الدينية..

أيضا زاد هذا الشعور مع تنامي المخاوف في عدد من المجتمعات الأوروبية، من طغيان حالة الاتحاد الأوروبي على خصوصية الدولة القومية، الامر الذي جعل خطاب اكثر تلك الاحزاب المتطرفة يصب في اتجاه الخروج من عباءة هذا الاتحاد.

وهذا بالمناسبة وبحسب مراقبين استنساخ لما عاشته أوربا في الأربعينيات أو قبلها، حيث ترى تلك الأحزاب أن اوربا ضيعت إستقلالها ولم تعد تقرر مصيرها بنفسها، وبدأت في طرح نفسها كبديل، مؤججة صراعات تعتمد على خطاب قومي عنصري يعارض أي اندماج أو تلاق مع الآخر.

وتحديدا كان هذا الخطاب هو ما تبناه مثلا “فرانسوا فيون” رئيس وزراء فرنسا السابق حينما أعلن أنه “عدو للإسلام” قائلا: “لا توجد هناك مشكلة دينية فى فرنسا ولكن هناك مشكلة ترتبط بالإسلام”.

وفي محاولة لتعميق هذا الخطاب الاستقطابي أصدر “فيون” كتابًا عقب هجمات نيس في شهر يوليو الماضي بعنوان “هزيمة الشمولية الإسلامية” وصف فيه الإسلام بأنه “اجتياح دام لحياة الفرنسيين” ينذر بحرب عالمية ثالثة.

وينسف “فيون” خطاب التنوع الثقافي الذي اشتهرت به على الأخص فرنسا مؤكدا على أن إحساس تلك الأحزاب بحالة الضياع القومي والهوياتي إن صح التعبير هو أصل الداء، يقول “فيون” : “لا يوجد تعدد ثقافي.. من أراد العيش في فرنسا عليه الاندماج في المجتمع”..

ثالثا: اللاجئون

وهو أحد محفزات خطاب الاستقطاب القومي لدى الاحزاب اليمينية المتطرفة، والتي رأت من تدفق اللاجئين خطرا على هوية أوربا واستقلالها.. بغض النظر عن أسباب هذا التدفق وطريقة تعامل حكومات تلك الدول مع بلدان هؤلاء المهاجرين..

وبالتالي وجد هذا اليمين المتطرف بغيته في هذا الحدث غير الاعتيادي، فاعلى من نبرة خطابه العدائي تجاه اللجئين، في حين ولد هذا العداء بالمقابل حركات جماهيرية أقل زخما على النقيض من هؤلاء في معاملة اللاجئين.

الخطير في موضوع اللاجئين هو استغلاله من قبل الأحزاب المتطرفة وأتباعها لإيجاد نوع من الاضطهاد للأقليات عموما وخاصة المسلمة، وتصاعد نبرة “الإسلاموفوبيا” الأمر الذي يهدد الوجود الإسلامي في أوربا.

ويبقى في النهاية واجب عملي على رؤوس الأقليات المسلمة في البلدان الأوربية سواء على مستوى الشخصيات أو المؤسسات والهيئات، وهي محاولة تقديم نموذج للتعايش والاندماج على أسس المواطنة التي لا تضيع معها الهوية الدينية، ومد يد السلام لهؤلاء جميعا، مع إعلاء مفاهيم القانون والحقوق والدولة حتى لا تضيع تلك الأقليات بعد صراع طويل من أجل البقاء..

فهل ستنجح المؤسسات الإسلامية الغربية في اختبار التعامل مع اليمين المتطرف؟ وهل ستستطيع القفز على ميراث كبير من الاختلاف والتشتت بينها وبين بعضها لينصب تركيزها على أزمتها الحقيقية؟ …. لعل الأيام تخبرنا.. وحتما ستخبرنا!