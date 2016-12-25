نحو استراتيجية إعلامية إسلامية لمحاربة الإرهاب

وسط تنامي ظاهرة الإرهاب وتطور أساليبه وتقنياته التي أدت إلى “اختطاف” عدد من وسائل الإعلام التقليدي والحديث من قبل الإرهاب و داعميه ومموليه، اعتمد المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقدة دورته الـ11 في جدة، مشروع الاستراتيجية الإعلامية الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025 ،وهو المشروع الذي يتضمن محاربة الإرهاب إعلاميا.

المؤتمر دعا الأمانة العام للمنظمة إلى العمل على تنفيذه بالشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة وغيرها من المؤسسات الإعلامية المتخصصة.

والاستراتيجية الإعلامية الجديدة للمنظمة، ترمي إلى تحقيق عدة أهداف في مجال العمل الإسلامي المشترك، أبرزها رفع مستوى التغطية الإعلامية للقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام بالدول الأعضاء، وإبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتعزيز الاعتدال والوسطية في المناهج الأكاديمية والحياة العامة.

خطة لمواجهة الحملات المعادية للإسلام

كما تهدف الاستراتيجية إلى مواجهة الحملات المعادية للإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية، وتعزيز التواصل الإعلامي بين المنظمة والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، بما في ذلك توقيع اتفاقيات مع وكالات الأنباء، والقنوات التلفزيونية، والمؤسسات البحثية.

وتستهدف الاستراتيجية نوعين من الجمهور، هما الجمهور داخل الدول الأعضاء من ناحية رفع الوعي بمشاريع وبرامج المنظمة، والجمهور في الغرب من ناحية تصحيح الصورة المشوهة لديه عن الدين الإسلامي الحنيف.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم اجتماعات وورش عمل لتطوير مصطلحات مشتركة ولغة إعلامية موحدة حول قضايا الإسلاموفوبيا، والإرهاب، وداعش، وحرية التعبير والإعلام، وتعميم هذه اللغة الموحدة من خلال تعزيز التعاون الإعلامي مع كبريات وكالات الأنباء الدولية.

وستعتمد الاستراتيجية آلية تنسيق مع الدول الأعضاء، تتمثل في تحديد وزارات الإعلام أو الهيئات التي تقوم مقامها في الدول الأعضاء لضابط اتصال مع المنظمة، من أجل نشر أخبار المنظمة وأنشطتها.

ترحيب بالقرار السعودي

وكان وزراء الإعلام المشاركون في الدورة قد رحبوا بمشروع القرار الذي تقدم به وفد المملكة العربية السعودية الخاص بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب. واعتمد الوزراء بالإجماع القرار أثناء مؤتمرهم المنعقد تحت شعار: الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا.

وناشد القرار وسائل الإعلام والمفكرين إلى تسليط الضوء على كون ظاهرة الإرهاب ظاهرة اجتماعية عالمية لها أسبابها وأنماطها وإنها ليست ظاهرة دينية حتى وإن أساءت استخدام الدين لتحقيق أهدافها ومصالحها، داعيا الدول الأعضاء إلى إدانة وتجريم أي وسيلة إعلامية تروج وتحرض على الإرهاب وكذلك الأفراد والجهات الذي يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لدعم الإرهاب.

وشدد القرار على دور وسائل إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصا أدوات الإعلام الجديد، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، في التأكيد على مكافحة الإرهاب دوليا والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام ونبذ الإرهاب، مع التأكيد على أن الإسلام دين تسامح ويدعو للتعايش السلمي مع كل البشر.

ودعا إلى تأهيل كوادر إعلامية متخصصة قادرة على التعامل مع الأحداث الإرهابية وتغطيتها بالشكل المناسب، مطالبا في الوقت ذاته منتدى تنظيم سلطات البث للدول الأعضاء في المنظمة بإعداد مدونة سلوك إرشادية تتضمن التشريعات والإجراءات القانونية لوسائل الإعلام للتصدي لظاهرة الإرهاب.

وحث القرار الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إنتاج أفلام قصيرة لمجابهة ظاهرة الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وإطلاق حملات إعلامية لنبذ العنف والتطرف والدعوة إلى الحوار والتعايش.

تطوير الآليات الإعلامية لمحاربة الظاهرة

وأكد وزراء الإعلام لدول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام دورتهم على أهمية التعاون ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تطوير الآليات الإعلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب.

كما أكدوا، في البيان الختامي (إعلان جدة)، على ضرورة التصدي للحملة الشرسة التي تشن على الدين الإسلامي والجاليات المسلمة، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسلاموفوبيا.وأوضح (إعلان جدة) أن معالجة موضوع الإسلاموفوبيا ينطلق من أهمية تبيان حقيقة الدين الإسلامي السمح بطريقة مدروسة وفعالة أمام المتلقي الأجنبي.

وأشاد الوزراء، في مؤتمرهم بالدور المتميز لوسائل الإعلام بالبلدان الإسلامية في فضح العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثا إياها على الاستمرار في إبراز الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ونصرته، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وجلاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الأراضي العربية.

إعلام قائم على المبادئ الإسلامية

وأكد (إعلان جدة) على أهمية الإعلام القائم على المبادئ الإسلامية، والخطاب المعتدل في المواجهة الحازمة والناجحة للحملات الإعلامية، التي تسعى إلى المس بالمقدسات الإسلامية وإشاعة الكراهية والتمييز ضد المسلمين والخلط بين الإسلام، دين السلام والرحمة، وبين ظاهرة العنف والإرهاب.

ودعا إلى جعل الإعلام في الدول الأعضاء إعلاما يخدم الحقيقة، وبعبر عن هموم وانشغالات مواطني الدول الأعضاء، ويتحلى بأقصى قدر من المهنية والموضوعية.

وثمن وزراء الإعلام ما تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من جهود في سبيل النهوض برسالة الإسلام وتعزيز الحوار بين الثقافة الإسلامية وثقافات العالم، واستنكروا العمل الاجرامي الذي أقدمت مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها من إطلاق صاروخ بالستي تجاه مكة المكرمة. كما نددوا بكل مظاهر العنف والتطرف والغلو والإرهاب التي تشوه الرسائل النبيلة للثقافات الإنسانية.