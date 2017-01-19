الإنصاف بين “بوذا ” و شيخ الأزهر

“…. درسنا أن البوذية دين إنسانية فى المقام الأول، وأن بوذا كان من أكبر الشخصيات التاريخية الإنسانية، وكبار العلماء يصفون رسالته بأنها دين الرحمة”.

هذه عبارة أطلقها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أثناء ملتقى لشباب بورما مسلمين وبوذيين وغيرهم، برعاية مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه شيخ الازهر في محاولة لنشر ثقافة السلام والعمل على حقن دماء مسلمي بورما..

هذا هو القول وسياقه… ومعرفة سياقه جزء من طريقة الحكم عليه في سياق أكبر هو تلك الحالة غير السوية التي تعيشها شعوبنا العربية على مسويات كثيرة..

هذا القول في هذا السياق أحدث جلبة كبيرة في منافذ التواصل الاجتماعي، ما بين منتقد، وساخر، ومؤيد، بطريقة أظهرت أمرين غاية في الأهمية:

الأول: غياب الإنصاف من واجهة الحوار العربي والإسلامي، وهو مما عم به البلوى ودليل على انهيار حضاري بكل ما تعنيه الكلمة..

الثاني: تحول الشأن “السياسي” وأيديولوجيته إلى قاطرة تقود كل مفردات المجال العام .. بحيث تتلاشى أمام الصراعات الحزبية والسياسية أي ثوابت شرعية أو عرفية أو حتى وطنية!

وهذان الأمران غاية في الخطورة، إذ من خلالهما تتحول العلاقات الطبيعية إلى ألغام يمكنها أن تنفجر بوجه المجتمع في أية لحظة…

غياب الإنصاف

وفي محاولة لفهم غياب الإنصاف عن تقييم حديث شيخ الأزهر بخصوص البوذية.. فلا بد من التأكيد على أن بيان الحقيقة حتى لو صدرت ممن تعتقد وتدين لله بخطأ بعض أفعاله، مبدأ قرآني أرساه ربنا جل وعلا حينما قال: “ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”

وقد صار الإنصاف ديدنا للعصر النبوي والراشدي وعصور الإبهار الحضاري للمسلمين على مر التاريخ، حتى وصل الحال لأن يحذر علماء المسلمين من التباس المقاصد عند الكلام عن المخالفين، مجرد التباس المقاصد بين حبّ الظّهور، والتّشفّي والانتقام، والانتصار للنّفس أو للطّائفة الّتي ينتمي إليها النّاقد.

يقول ابن تيمية رحمه الله: “…وهكذا الرّدّ على أهل البدع من الرّافضة وغيرهم، وإذا غلّظ في ذمّ بدعة أو معصية كان قصده بيان ما فيها من إفساد ليحذر العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرّجل عقوبة وتعزيراً والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرّحمة والإحسان، لا للتّشفّي والانتقام”

ويؤكد ابن القيّم رحمه الله الأمر بقاعدة مهمة حيث يقول: “وكلّ أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه اللّه بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت الألفاظ من الحقّ والباطل، ولا تغترّ باللّفظ كما قيل في هذا المعنى:

تقول هذا جنى النّحل تمدحه *** وإن تشأ قلت: ذا قيء الزّنابير

مدحا وذمّا وما جاوزت وصفهما *** والحقّ قد يعتريه سوء تعبير

ولهذا وللإنصاف فإن حديث شيخ الازهر ينبغي أن يقرأ في ظل الآتي:

أولا: المفردات التي استخدمها “الطيب” منتقاة بعناية، فضلا عن أن تلك المفردات وهذه اللغة ليست له بل هو مجرد ناقل عن علماء سبقوه، ومن أراد فليرجع إلى كتب أعلام مثل “البيروني” عالم الديانات القديم في كتابه: “تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة” لمؤلفة أبو الريحان البيروني، فهو أهم وأوسع كتاب وصلنا في وصف عقائد الهندوكيين، وشرائعهم وعاداتهم في أنكحتهم وأطعمتهم وأعيادهم، ونظم حياتهم، وخصائص لغتهم..

أو يرجع الى البلاذري وموقف محمد بن القاسم فاتح السند الذي سن المبدأ القائل بأن معابد الهنود يجب أن تعامل معاملة الكنائس والمعابد اليهودية ومقدسات الزرادشتيين وتم الابقاء على صنم ملتان أو بوذا كما يقول البلاذري..

ثانيا: وصفه البوذية بالدين ربما كان الاعتراض الأبرز لمن اعترضوا عليه، لكن الرجوع للأصل اللغوي للكلمة على اتساعه بعيدا عن المعنى الإصلاحي الشرعي ربما جعل النظرة أكثر دقة، فالرجل قال تحديدا “من اكثر الديانات الانسانية رحمة ….” مما يؤكد أنه يقصد المعنى اللغوي للكلمة وليس المعنى الاصطلاحي..

ثالثا: وهذا سؤال: هل التعامل السمح المأمورون نحن المسلمين به مع المختلف دينيا يقف عند حد أهل الكتاب… يهودا أو نصارى؟

بمعنى هل لو ناصرنا في صراعنا الآن مع الصهاينة مثلا بوذي أو شيوعي حتى لا يعترف للكون بإله أكون مطالبا ألا أمد له يدي؟

بمعنى أدق: هل معيار التعامل والتلاقي هو الدين والعقيدة أم معايير الإنسانية؟ هنا لا أتحدث عما تفرضه العقيدة من اعتقادات قلبية هي الصندوق الأسود الذي ينبغي ألا يطالب الإنسان بإظهاره أو الحديث عنه، حتى لا يأخذ أحد الإجابة في اتجاه العقيدة.. التي نقر طبقا لها أنهم “كفار” كاعتفاد قلبي، لكن لا يفرض هذا علينا نحن المسلمين عدم التلاقي أو وصفهم بهذا الوصف جهارا نهارا.

وفي هذا الإطار نلفت إلى اتساع المفردة القرآنية الآمرة بالبر قبل القسط في معاملة الآخر المخالف، حينما قال تعالى مخاطبا الأمة بخطاب الجمع: “لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم …”

اتساع المفردة القرآنية مع ما يقوله الأصوليون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يؤكد أن معيار التعامل إنساني اجتماعي بالدرجة الأولى، ينطبق على اليهود والنصارى وغيرهم، “الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم…”

رابعا: وهو ملمح تاريخي واقعي.. ألم يترك قادتنا العظام الذين فتحوا الهند والسند معابد هؤلاء كما هي، بل وعاملوها معاملة الأديرة والكنائس والمعابد الخاصة باليهود والنصارى..؟!

ألم يظل تمثال بوذا الأشهر على حاله حتى يومنا…. تماما كما تركوا معابد الفراعنة في مصر وتماثيلهم؟ أليس في ذلك دليل على اعترافهم لهؤلاء بالحق في الوجود واعتبارهم كما أهل الكتاب بغض النظر عن المماحكات اللفظية.

خامسا: ألسنا نتباكى على دور الأزهر في العالم الإسلامي ومدى تقزمه، وأن قيادات الأزهر الحالية لا تعمل على استعادة هذا الدور الحيوي لهذه المؤسسة السنية الكبرى؟!

هذه التصريحات جاءت في محاولة لاستعادة هذا الدور المفقود، وتحديدا في بورما التي يعاني أهلها من المسلمين الأمرين…. والسؤال: ألا تستحق مثل هذه الخطوات إشادة ومباركة ودعوات بالتوفيق.. أم أنه لا بد لفصيلي السياسي أو للمتوافقين معي سياسيا أن يكونوا هم القائمين بمثل تلك الأمور حتى أباركها وأشيد بها؟!!

لكن الإنصاف لا يتجزأ

ومن الإنصاف أيضا أن نؤكد على أن مجمل مواقف شيخ الأزهر السياسية هي ما جعل الأمور تصل إلى هذا الحد..

فقد انحاز الرجل إلى طرف دون آخر في صراع كان من المفترض أن يمثل فيه المرجعية للطرفين، بغض النظر عن صحة مواقف هذين الطرفين أو خطئها…

فالأزهر وشيخه يجب أن يكونا دائما على مسافة واحدة من كل الأطراف في شتى المجالات، بحيث يضمن ذلك بقاء المؤسسات ملكا للجميع بعيدا عن التحزب والتعصب..

ثم من الإنصاف أيضا أن نتساءل: أولم يكن من الأولى بشيخ الأزهر أن يصلح بين المصريين ويقود مبادرة من أول لحظة لحقن الدماء.. وبالمثل ألم يكن اولى به أن يصلح بين فرقاء اليمن وسوريا وليبيا تماما كما يفعل الآن مع المسلمين في بورما؟!!

إذن غاب الإنصاف عن الرأس فغاب عن الجسد.. فكما تدين تدانن وبالكيل الذي تكيل به يكال لك.. تلك هي معادلات المواقف في سنن الحياة.. وكم هي منصفة!!!

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]