“الجنود المنتحرون”.. ظاهرة تنخر في عضد الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي ، أن العام 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الجنود المنتحرين، إضافة إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين من جنوده وضباطه خلال التدريبات العسكرية، وذلك مقارنة بالعامين الماضيين.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية بالعبرية على الانترنت، عن بيانات أصدرها الجيش الإسرائيلي على شكل خلاصات للعام 2016، أن معظم الجنود المنتحرين كانوا من الرجال، وانهم كانوا من السكان الأصليين لإسرائيل، وبينهم جندي واحد فقط من المهاجريين الاثيوبيين لإسرائيل المعروفين بيهود الفلاشا.

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن قائد وحدة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، قوله” إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتفعيل خطة متكاملة بالاشتراك مع وحدات الصحة النفسية، والطب، والتعليم، من أجل التخفيض من أعداد الجنود المنتحرين”. مضيفا ” إنه يتم متابعة كل الجنود والضباط الذين يلحظ أنهم يمرون بحالات نفسية صعبة، في محاولة لمنعهم عن الاقدام على الانتحار”.

ووفقا لمعاريف الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي ضم إليه خلال الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من المرشدين النفسيين والاجتماعيين في الوحدات والقيادات العسكرية الخاصة باعداد وتأهيل الجنود والضباط، وذلك لمتابعة الجنود والضباط الذين يلحظ أنهم يمرون بحالات نفسية صعبة، ومحاولة حلها قبل أن يقدموا على الانتحار.

أرقام مسكوت عنها

ووفقا لعدد من المنظمات الحقوقوية والمجتمع المدني داخل إسرائيل، فإن أعداد الجنود المنتحرين داخل الجيش الإسرائيلي تعد من الأمور المسكوت عنها، ومن الصعب الحصول على أرقام وملعومات وافية ودقيقة عن ذلك، لاسيما خلال العشر سنوات الأخيرة.

في هذاالصدد، قالت ألونا فينوجراد، المديرة العامة لـ”حركة من أجل حرية الحصول على المعلومات”، أن الجيش الإسرائيلي رفض الوحدات التي خدم فيها الجنود المنتحرون والوظائف التي شغلوها في صفوف الجيش، ولكنه كشف معدلات الانتحار، وفقا لنمط الخدمة العسكرية التي كانت يؤديها الجنود المنتحرون، وبحسب هذه المعطيات فقد انتحر خلال السنوات الأخيرة 51 جندي من الوحدات غير القتالية فيما انتحر37 جندي من وحدات قتالية، بينما انتحر 22 جندي في وحدات تساند الوحدات القتالية.

مع ذلك، فإن فينوجراد، أشارت إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن من العام 2009 وحتى عام 2011 كانت غالبية الجنود المنتحرين من لواء “المركز” في الجيش الإسرائيلي المكلف بالسيطرة على الضفة الغربية، ووصل هذا الرقم إلى أربعة عشر جندياً منتحراً، فيما انتحر 11 جندياً من لواء “الشمال” في الجيش، بينما انتحر سبعة من لواء “الجنوب” وانتحر ثلاثة جنود من الجبهة الداخلية، ومن سلاح “اليابسة” ثمانية جنود وسبعة من سلاح الطيران وأربعة جنود من سلاح البحرية وخمسة جنود من الذراع التكنولوجي في الجيش، وأربعة جنود من الاستخبارات وثلاثة من إدارة الموارد البشرية واثنين من شعبة التنصت.

ظاهرة مقلقة



وتُشكل ظاهرة الانتحار في الجيش الإسرائيلي موضوعاً مهماً وحساساً في إسرائيل، التي حاولت قيادة الجيش في البداية إبقاءه طي الكتمان، وعدم الإعلان عنه رسمياً، لكن مع تفاقم الظاهرة؛ اضطرت القيادة لإجراء نقاش علني للمسألة، والبحث عن وسائل فعالة لمعالجتها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد الجنود المنتحرين خلال السنوات العشر الأخيرة 237 جندياً، مما يجعل عدد الجنود الذين يقضون انتحاراً أكبر من عدد الذين يقتلون في المعارك.

وبحسب تقارير رسمية إسرائيلية فان غالبية المنتحرين من الجنود ليسوا ممن يشكون أمراضاَ نفسية سابقة، ولا من الذين اظهروا عوارض تنبىء بأنهم قد يقدمون على وضع حد لحياتهم، وان غالبية الحالات تعود الى جنود من المهاجرين الجدد الذين لم يستطيعوا التأقلم مع الظروف الصعبة للخدمة العسكرية، كما ان وجود سلاح بين ايديهم يسهل عليهم تنفيذ الانتحار.

والمعطى الإضافي الذي يقلق الإسرائيليين فيما يتعلق بظاهرة الانتحار في الجيش هي أن عدد المنتحرين من الجنود الذين لم يتم تشخصيهم كأشخاص يعانون من اضطراب نفسي وصل ما بين العام 2008 وحتى عام 2011 إلى 45%.

ويستشف من هذا المعطى أن ظروف الخدمة العسكرية وصعوبات التكيف له بالغ الأثر في دفع الجنود إلى الانتحار، فيما أظهرت المعطيات أن 28% من الجنود المنتحرين زاروا العيادة النفسية العسكرية قبل انتحارهم.