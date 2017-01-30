البلدان العربية في “مؤشر مدركات الفساد 2016 CPI “

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي “مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016″، (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016) الأربعاء 25 يناير 2017، والذي يرصد أوضاع الشفافية والفساد كل سنة على مستوى العالم.

تعرف المنظمة الفساد بأنه “إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية”، ويشمل الفساد الصغير كالرشوة والمحسوبية والوساطة والفساد “المنظومي” المترسخ في البنية السياسية والإدارية للدول، وتعد المنظمة الدولية لفرز مدركات الفساد مؤشرا من 100 درجة؛ الدرجة الأعلى 100 تعني الأقل فسادً و1 أو صفر للأكثر فساداً.

منهجية عمل المنظمة في هذا التقرير هي اعتماد نتائج مسوحات واستفتاءات، ومصدر هذه المسوحات يكون من مؤسسات متعاونة، دولية، جامعات ومراكز بحث، من ضمنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وفيما يلي قراءة في نتائج هذا التقرير لهذا العام:

البلدان العربية : الترتيب عالميا، وعربيا لسنة 2016

الترتيب عربيا الدولة الترتيب عالميا النقطة (من 100) 1 الإمارات 24 66 2 قطر 31 61 3 الأردن 57 48 4 العربية السعودية 62 46 5 عمان 64 45 6 البحرين 70 43 7 الكويت 75 41 8 تونس 75 41 9 المغرب 90 37 10 الجزائر 108 34 11 مصر 108 34 12 جيبوتي 131 30 13 لبنان 136 28 14 موريتانيا 142 27 15 العراق 166 17 16 ليبيا 170 14 17 السودان 170 14 18 اليمن 170 14 19 سوريا 173 13 20 الصومال 176 10

المصدر: نتائج التقرير على موقع المنظمة: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

جاء ترتيب إحدى عشر دولة من البلدان العربية في القائمة الأسوأ في التقرير، حيث جاءت في ذيل الترتيب العالمي ضمن الدول الثمانية والستون الأكثر فسادً، بل إن ستا من الدول العشر الأكثر فسادً في العالم، كانت دولا عربية؛ هي : العراق وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال.

وقد حازت دولتان فقط نقاطا أكثر من 50% (المعدل)، هي الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت البلدان العربية (66 نقطة) وجاءت في الرتبة 24 عالميا، وقطر التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا و31 عالميا (61 نقطة).

وقد صدرت المنظمة تحليلها الإقليمي بالقول: “بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب. وكما نرى في هذا العام فإن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة”.

تراجع أم تحسن؟

الصورة تكتمل بالإطلاع على ترتيب البلدان العربية في التقارير السابقة للمؤشر، فالبلدان العربية التي عرفت تراجعا ولو طفيفا في مستوى الفساد عندها، وكسبت نقاطا جديدة على مؤشر الشفافية الدولي كانت تونس التي انتقلت إلى الرتبة 75 على المؤشر بعد كسبها ل 3 نقاط جديدة، ويقول التقرير إن ذلك :

” يعود لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني. كما أن البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى. إلا أن الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية. هذا ويحتاج القضاء التونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد”.

التحليل الإقليمي:

http://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR

المغرب تحسن بنقطة واحدة في وضعه المتأخر (المرتبة 90) من 36 عام 2015 إلى 37 هذا العام.

ولكن بلدانا عربية أخرى عرفت تراجعا واضحا، مثل قطر التي سجلت تراجعا كبيرا على درجات التقرير من 71 نقطة في العام 2015 إلى 61 هذا العام، ويرجع التقرير ذلك إلى اللغط حول ملف استضافة الدوحة لكأس العالم 2022، (والذي أقرت محكمة الفيفا لاحقا براءة الملف القطري من أي فساد فيه)وإلى نفس الفئة تنتمي المملكة العربية السعودية التي تراجعت ست نقاط على المؤشر من 52 نقطة عام 2015 إلى 46 العام المنقضي، وتراجعت الأردن من 53 نقطة إلى 48 هذا العام.

الفساد ظل في معدلاته السيئة في أغلب البلدان العربية (المعدلات في السنتين 2016، 2015 على التوالي) : مصر: (34،36) ،السودان : ( 14، 12 )، موريتانيا:(27، 31 )، الجزائر: (34،36) لبنان (28،28)، حيث ظلت معدلات الفساد في هذه البلدان كبيرة ومكاسبها في الشفافية معدومة رغم أنها لا تنتمي إلى شريحة البلدان التي تعرف اضطرابات داخلية وحروب أهلية كسوريا واليمن والعراق والصومال.

المنظمة الدولية تقترح جملة من الإجراءات القانونية والإدارية لتحقيق الشفافية، وتدعو البلدان إلى الانخراط في مجهودات مواجهة الفساد وإشراك المجتمع المدني في العملية، وتعترف بأن مواجهة الفساد السياسي تأتي على رأس أولويات هذه الجهود.

إن جهود التنمية تظل بلا طائل ما لم تتغلب البلدان العربية على مشكل الفساد الذي يعيق كل خطط التنمية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون حزمة من السياسات الشاملة والإجراءات القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تضمن الشفافية؛ وقبل ذلك دون إصلاح سياسي شامل في أغلب هذه البلدان يقضي على بنيات الفساد التي استوطنت هيكل الدولة والمجتمع.