لهذه الأسباب لن يستطيع ترامب نقل السفارة للقدس

ترامب.. زلزال لم يخش كثيرون منه قدر خشيتهم من توابعه، فبقدر ما أحدث هزة عنيفة لدى رحلته من أعماق الصراع الانتخابي الامريكي، بقدر ما ستكون توابعه أكثر عنفا وأشد تأثيرا على قشرة الأرضية التي اتفق كثيرون على ضرورة أن تكون هكذا، برغم كل عيوبها ونتوءاتها… وكأنه إجماع سكوتي كما يقول الأصوليون!!

أهم تلك الهزات في نظر كثير من الباحثين هي “نقل السفارة الأمريكية للقدس” باعتبارها عاصمة موحدة لـ “إسرائيل”

القرار الذي أعلنه ترامب أكثر من مرة واعتبره جزءً من مرتكزات حملته الانتخابية، جاء متناغما مع ما يتمتع به اللوبي الصهيوني من نفوذ داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقدرته على ترجيح كفة أحد المتنافسين..

وكانت الإدارات الأمريكية على اختلاف توجهاتها ترفض الطلب الدائم من الحكومات الإسرائيلية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلى العام 1995، حينما صدر قرار من الكونجرس الأمريكي يقضي بنقل السفارة إليها..

ومن وقتها وقد اعتاد الرؤساء الأمريكيون وطبقا لصلاحيتهم التي يتيحها لهم القانون الأمريكي التوقيع على مذكرة كل 6 أشهر بتأجيل عملية النقل مبررين ذلك بـ ” مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

وكان آخر الرؤساء الذين وقعوا على تلك المذكرة الرئيس باراك أوباما في شهر نوفمبر الماضي، مما يجعل الأمر في أبريل المقبل مهيئا إما لمذكرة أخرى أو لنقلها.

خطوات للتصعيد

وبالعودة لترامب مرة أخرى فلم يقف عند حد التصريح الذي يتألف به قلوب اللوبي الصهيوني و “جيوبه” وإنما خطا خطوات أوسع في طريق التأكيد على رغبته في تنفيذ ما يريد، فمثلا عين “ديفيد فريدمان” سفيرا له في “إسرائيل”، وهو صاحب التاريخ الطويل من التصريحات المتطرفة التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي،وتتنافر آراؤه بالكامل مع القانون الدولي وسياسة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تجاه الفلسطينيين… كما يقول حسين ايبش الباحث بمعهد دول الخليج العربي بواشنطن.

ويدعم فريدمان بقوة النشاط الاستيطاني العدواني ويعارض حل الدولتين بشكل قاطع، وكمعظم المنادين بالفكرة فإنه يتجنب تحديد أي نوع من الترتيبات السياسية، وتأتي هذه الفرضية لأن رؤيته هذه لا تمثل شيئًا في الدبلوماسية المهذبة_حيث نظام الفصل العنصري الدائم والكامل، مع إقامة”حكم ذاتي” للفلسطينيين(على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا)في واقع “إسرائيل الكبرى” التي تسيطرعلى معظم الأراضي المحتلة دون تولي مسؤوليةمعظم سكانها… يقول ايبش…

كما تعبر كل التصريحات العلنية لفريدمان عن موقفه اليهودي القومي الأصيل (وهو يستخدم دائمًا كلمة “نحن” لوصف اليهود الإسرائيليين)، دون تقديم أي تنازلات للإنسان الفلسطينى أو الحقوق الوطنية أو القوانين الدولية أو الإجراءات الروتينية.

لن ينقلها

ومع كل هذا فإن القراءة الصحيحة لطبيعة السياسة الامريكية وحتى “الإسرائيلية” تؤكد ان السفارة لن يتم نقلها على الأقل بطريقة كاملة وذلك لما يلي:

أولا: الإجماع الدولي

فمنذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي والمجتمع الدولي _باستثنناءات لا تذكر_ يعتبر القدس كيانًا منفصلًا، يجب أن يتحدد مستقبله في ظل توافق تام نظرا للحساسية الدينية والتاريخية التي يمثلها لأتباع الديانات الثلاث..

ربما يكون الرد : ومنذ متى تقيم اسرائيل أو أمريكا وزنا للمجتمع الدولي ولاتخترق إجماعه؟ وهو سؤال وجيه بالنظر لتاريخ الفيتو الامريكي مثلا أو غيره من التصرفات التي تضرب فيها إسرائيل وحليفتها بالمجتمع الدولي عرض الحائط..

لكن الأمر هنا مختلف على اعتبار الحساسية التي تتمتع بها المدينة المقدسة، وأيضا بالنظر إلى تشابك المصالح التي أصبح العالم كله شريكا فيها، مما يثير تساؤلا هاما: إلى أي شوط يمكن أن تقطع الولايات المتحدة الطريق في دعمها لـ “إسرائيل”؟

وهل يمكن للمواطن الأمريكي أن يتحمل ضريبة هذا الدعم تهديدا أمنيا أو حتى اقتصاديا؟ وأيضا: هل يمكن لأمريكا ولإسرائيل أيضا أن تقبل بخروج الولايات المتحدة بشكل كامل من دور الوسيط في إدارة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على اعتبار نقلها السفارة بمثابة إعلان تحيزها الكامل لصالح أحد طرفي الصراع وتبني وجهة نظره؟

أعتقد أن الحفاظ على صورة الولايات المتحدة كقائدة للمجتمع الدولي وكوسيط “نزيه” سيجعل مؤسساتها تفكر ألف مرة قبل الإقدام على خرق إجماع قارب على السبعين سنة، ولم تنقل فيها سفارة إلى القدس برغم محاولات إسرائيلية في هذا الاتجاه كثيرا..

ثانيا: أمن إسرائيل

أمن إسرائيل التي تعاني أساسا من فوبيا طبيعية نظرا لعدائها المستمر للفلسطينيين وخوفها خاصة في اماكن التماس _وكل فلسطين التاريخية أماكن تماس_ ربما يكون هو العامل الأهم في عدم نقل السفارة.

فمكانة القدس تحديدا لدى الفلسطينيين، وتاريخهم في النضال من أجل عدم قبولهم بأي خطوة لتغيير معالمها وطمس عروبتها وإسلاميتها ستجعل من الصعب التنبؤ بردود أفعالهم تجاه خطوة كهذه..

ونظرا لأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع بالأساس تكتسب حكوماته شرعيتها بقدرتها على تحقيق الأمن الكامل لمواطنيها فإنه من الصعب ان تبحث تلك الحكومات عن انتصار رمزي _كنقل السفارة_ في مقابل تعرضها لردود أفعال غير محسوبة عواقبها..

فانتفاضة السكاكين على سبيل المثال، وعمليات الدهس غير المؤدلجة وغير الخاضعة لتخطيط تنظيمي تؤكد ان آحاد الفلسطينيين لديهم عقيدة جامحة في الدفاع عن القدس تحديدا، وبالتالي فكيف يمكن حساب رد الفعل إذا ما تمت خطوة كهذه وتولت تنظيمات لها قدراتها العسكرية قيادة عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي؟!!

ناهيك عن تعرض العمق الأمريكي ذاته لخطر الثأر من قبل “متشددين” أمريكيين يرون في تلك السياسات ظلما للحق العربي والإسلامي.

ثالثا: انهيار حلم التطبيع

أكثر المتفائلين داخل “إسرائيل” يدرك أن عمق الحلم الـ “صهيوني” لا يتجاوز حدودا مهما كبرت لا يمكن أن تختفي معها الدول العربية، وبالتالي فإن التطبيع والاندماج مع الحفاظ على الهوية “اليهودية” وقيادة الزمام هو باب أهم لجلب مزيد من الأمن للمجتمع “الإسرائيلي” بحسب رؤية الغالبية داخل هذا المجتمع…

وتبذل “إسرائيل” في هذا الإطار جهودا حثيثة على المستويات كافة، الرسمي منها والشعبي بتفرياته المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا..وبالتالي فإن أي خصم من هذا الرصيد ينظر إليه بعين الاعتبار خاصة حينما يكون المردود مردودا “رمزيا” كما في حالة نقل السفارة إلى القدس..

فالأنظمة العربية التي تسعى جاهدة لتمرير تفاهماتها مع “إسرائيل” في ملفات مختلفة أمام شعوبها المتحفزة، ربما ستقع تحت ضغوط كبيرة عقب إجراء كهذا، وربما تدفعها تلك الضغوط بشكل او بآخر لتخفيف هذا التعاون والوصول به لأدنى مستوياته وهو ما يعد خسارة استراتيجية ودبلوماسية لـ “إسرائيل” لا تساوي مكاسبها من نقل السفارة.

ماذا سيفعل ترامب إذن؟

سؤال يبدو ملحا خاصة بعد طبيعة الخطاب الملزم لـ “ترامب” والخطوات التي بدأها بتعيين فريدمان ثم بتصريحات المتحدثين باسم البيت الأبيض عن بداية الخطوات لنقل السفارة…

خبراء تحدثوا عن مجموعة من الخيارات لعل أكثرها عقلانية هو محاولة التسويف دون التخلي عن القرار، بمعنى أن يعلن ترامب عن الشروع في إجراءات لبناء السفارة، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات يتم خلالها التوصل إلى “حل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين” أو يموت فيها الحديث عن هذا الأمر دون تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات بعدم تنفيذ وعوده…

وآخرون تحدثوا عما أسموه “حلا وسطا” حيث قالوا إن سفيره في تل أبيب “فريدمان” أبدى كثيرا رغبته في أن يقيم بالقدس التي يمتلك شقة بها وأن يظل يمارس عمله من السفارة في تل أبيب..

نقلت ذلك صحيفة يديعوت احرونوت» الإسرائيلية مؤكدة انه كـ “يميني متشدد”، يريد الإقامة في شقته بالقدس وليس في مقر إقامة السفير الأمريكي في مدينة هرتسليا (وسط) كما دأب عليه سلفه من السفراء.

على أية حال يبدو “ترامب” في مأزق كبير… لكن مآزق السياسة وحيل الخروج منها لا تنتهي… المهم ان تظل ثوابت الامن القومي للدول محفوظة… هكذا يفكر العقلاء من السياسيين.. فهل سيغرد “ترامب” و “نيتانياهو” خارج سرب العقلاء… لننتظر ونرى!!