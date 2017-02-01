كنت جالسًا مع صديق له عناية بالفكر والسياسة، وقد تجاذبنا أطراف الحديث عن الخلافة الإسلامية، وهل يمكن أن تعود من جديد، أم أنها أصبحت جزءًا من الماضي، وضربًا من الخيال والأوهام؟

وإن عادت فهل ستأخذ الشكل الذي كانت عليه سابقًا، أم أن شكلها سيختلف؟

وقد رأى صديقي أن عصر الإمبراطوريات التوسعية قد انتهى.

وهذا ما لم أسلم له به بالجملة؛ إذ رأيت أن هناك شكلاً آخر للإمبراطوريات، وهو ما أسميته: إمبراطوريات بالولاء، ولا يمنع هذا أن ننفي أمر الإمبراطوريات التوسعية، أو أنها لم تعد قائمة.

ولتوضيح هذا الأمر أقول:

منذ فجر التاريخ وحتى قبيل انتهاء القرن العشرين كانت الدول تنشئ إمبراطورياتها عن طريق الحروب مباشرة واحتلال الدول المجاورة الواحدة تلو الأخرى، مثل قطع الدومينو، فما إن تسقط دولة حتى تطمع في التي تليها، وهكذا حتى يتوقف التوسع عند نقطة معينة.

ويتم الاستفادة من موارد هذه الدول وحملها إلى عاصمة الإمبراطورية، وتولية الحكم في هذه البلدان يكون من أبناء هذه الإمبراطورية، أو ممن يدين بالولاء لتلك الإمبراطورية من أبناء البلدان المحتلة.

وقد تستمر الإمبراطوريات عدة قرون، وقد تنهار بعد عدة سنوات.

وقد ترث إمبراطوريات أخرى، وقد تلتهم إمبراطوريات أخرى.

ولا زال الصراع قائمًا بين الإمبراطوريات، ولا يخلو زمان من الصراع والتنافس على مناطق النفوذ.

وعندما اشتد الصراع في القرن العشرين بين الإمبراطوريات قامت الحروب العالمية التي أفنت الملايين، ودمرت الدول والممالك.

والعجيب في هذه الحروب أن الفائز خرج من هاتين الحربين العالميتين منهكًا، وعجز عن إحكام قبضته على مستعمراته، فانتفضت الواحدة تلو الأخرة مطالبة باستقلالها، والتحكم في مصيرها وثرواتها ومواردها.

فخسرت بريطانيا العظمى مستعمراتها، وكذا فرنسا وإيطاليا… إلخ.

وتسلمت الراية إمبراطوريتان هما: الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكان الصراع بينهما على أشده.

ولأن العالم قد عانى من الاحتلال المباشر والممالك الوسعية التي تستنزف الموارد والطاقات، فقد وضع نظامًا عالميًّا جديدًا يتحكم فيه الدول الكبرى.

هذا النظم العالمي يتيح التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان من قبل الدول العظمى.

وعندما انهار الاتحاد السوفيتي ظهرت الامبراطورية الوحيدة التي تسيطر على النظام العالمي الجديد، والتي توجهه حسب مصالحها.

والولايات المتحدة الأمريكية كونت إمبراطوريتها عن طريق الولاء، وليس عن طريق التوسع الجغرافي.

فقد كانت بريطانيا العظمى تسمى: (الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس)، لكن أمريكا -والتي ظهرت كقوة عالمية فتية بعد الحرب العالمية الثانية، ونظرًا لجو التحرر العالمي الذي ساد في الدول المحتلة- لم تشأ أن تفعل فعل الإمبراطوريات القديمة التوسعية.

وإنما اتخذت الولاء والتدخل غير المباشر هو الأساس طالما أمّنت مصالحا، وتستخدم التدخل المباشر ولا تطيل فيه، ولا تجعله احتلالاً دائمًا، بل تخرج باحثة عمن يؤمن لها مصالحها.

ولا تبالغ أمريكا في التورط في احتلال الدول، بل تحاول الخروج من مستنقع الاحتلال سريعًا، والحكم من وراء ستار.

وقد رأيت أن الدولة الإسلامية في الأندلس كانت إمبراطورية بالولاء؛ إذ إنه بعد هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء لم نر تقدمًا للمسلمين بالفتح مرة أخرى في غرب أوروبا، ولكن لم يمنع هذا من وجود تأثير كبير لتلك الدولة في الدول المحيطة، واستخدام النفوذ، وشراء الولاءات، وخطب ود قرطبة من قبل دول غرب أوروبا.

ولو صح قولي ونظريتي في الإمبراطوريات بالولاء، فإننا يمكننا أن نطلق على إيران: إمبراطورية بالولاء.

فإيران الآن تطل على البحر الأحمر وتتحكم في مضيقه عن طريق الحوثيين باليمن، تطل على البحر الأبيض المتوسط عن طريق حزب الله ونظام بشار الأشد بلبنان وسوريا، وتتحكم في العراق، ولها وجود على الضفة الغربية للخليج العربي عبر أنصارها وشيعتها.

وإسرائيل تجمع بين الوصفين؛ فهي إمبراطورية توسعية وكذا بالولاء؛ فهي تحتل كامل فلسطين عدا غزة، وتحتل أم الرشراش من مصر على خليج العقبة، وتحتل الجولان في سوريا، ومزارع شبعا بلبنان.

وهي لها نفوذها على بعض الأنظمة العربية، ولها وجود مؤثر في إفريقيا.

وبالعودة إلى حواري مع صاحبي عن الخلافة الإسلامية المنشودة، فإني مؤمن ومعتقد بعودتها، اعتمادًا على ما ورد من خبر الصادق المصدوق محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- حينما قال: “تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها.

ثم تكون ملكًا عاضًّا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.

ثم تكون ملكًا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.

ثم سكت”([1]).

وأما كونها لن تكون توسعية، فهذا لا يضيرها، ومن الخطأ الحكم على البشرية ونظمها من خلال العصر الذي نعيش فيه فقط.

فأمريكا تمتلك القوة، لذا لم تذعن لقرارات مجلس الأمن الرافض لاحتلال العراق، وقامت بالكذب واتخاذ الذرائع الواهية للوصول إلى مبتغاها، وقامت باحتلاله متسترة بستار ما يسمى بـ “التحالف الدولي”.

واحتلت من قبل أفغانستان، ومن قبله فيتنام… إلخ.

نعم، هي خرجت سريعًا، لكن هذا لا ينفي كونها إمبراطورية توسعية في بعض الأحيان، وإمبراطورية تحكم من وراء البحار بولاء الدول لها في معظم الأحيان.

فهذا العالم لا يخلو عن إمبراطورية تتحكم فيه، وتنفّذ فيه مشيئتها.

وقد تكثر الإمبراطوريات أو تقل.

وقد تتفق فيما بينها أحيانًا، لكن لا ينتهي الصراع فيما بينها أبدًا.

ولا تعيش إمبراطورية أبد الدهر؛ إذ هي محكومةٌ بسنة الله في كونه، قال -صلى الله عليه وآله وسلم: “حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه”([2]).

([1]) أخرجه أحمد في مسنده، ح(18430)، وقد حسّن إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على “المسند”.

وراجع مقالتنا: الخلافة الإسلامية ونهاية التاريخ.

([2]) أخرجه البخاري في “الجهاد”، باب: “نَاقَةِ النَّبِيِّ…”، ح(2872) من حديث أنس -رضي الله عنه.