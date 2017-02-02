براءة ترودو من دماء كيبك

في الوقت الذي بدأت تتزايد فيه المخاوف من موجة كراهية شعبوية ضد المهاجرين حول العالم، قد تتخذ أبعادا معادية للمسلمين، ظهرت حملات هنا وهناك على مستويات فردية وجماعية تقودها فئات من غير المسلمين ،لكنها تدافع عن الإسلام والمسلمين ،سواء بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كندا ،أو بعد التحامل الممنهج الذي يشنه الرئيس الأمريكي على الإسلام والمسلمين في العالم.

بعد يوم فقط من تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بمواصلة بلاده استقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم” ،رفضا للسياسات الأميركية الجديدة بشأن الهجرة، لقي 6 مصلين مسلمين مصرعهم داخل “المسجد الكبير” بالمركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك الكندية.

ولأن كيبيك الهادئة الجميلة كانت وإلى زمن بعيد مثالا يحتذى في التعايش السليمي بين الأديان ،ورمزا واقعيا لحياة هادئة لم يشبها أي نمط من أنماط العنف والتمييز العنصري السائد في أوروبا وأمريكا، ولأن هذه المدينة لم تكن لتسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات الدينية والعرقية ،فقد أثبتت براءتها من دم المسلمين الذي لقوا حتفهم داخل المسجد.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بدا غاضبا جدا وهو يؤكد أن التنوع هو قوة كندا، والتسامح الديني بالنسبة للكنديين من القيم الغالية. مضيفا بقوله “المسلمين الكنديين يشكلون عنصرا مهما في نسيجنا الوطني وأعمالا جنونية مثل هذه لا مكان لها في مجتمعاتنا ومدننا وبلدنا”.

الموقف ليس غريبا عن ترودو الذي وجه كل تركيزه في الأشهر الأخيرة منذ توليه رئاسة الوزراء إلى التأكيد بأن كندا ليست أمريكا ولا أوروبا ،وحاول بكل الطرق أن يثبت ذلك من خلال إعطاء الفرصة للجميع في تولي المناصب السياسية والقيادية،ومن خلال تبيان درجة التجانس والانسجام والتعايش بين كل فئات المجتمع الكندي.

لكن الغريب في الأمر أن كندا تتعرض لهجوم إرهابي ضد “مسلمين” ،ولم تتعرض لهجوم إرهابي قاده “إسلاميون” مثلما جرت العادة في الدول الغربية. والسبب في تقديري أن الذين يقفون وراء العملية لديهم رسالة تحمل هدفين أرادوا إبلاغها للعالم:

– الهدف القريب: أن يثبتوا للعالم أن التحامل والكراهية والخوف من الإسلام و من المسلمين ثقافة منتشرة أيضا في كندا، وأن “الإسلاموفوبيا” غير مقتصرة على الشعوب الأمريكية الأوروبية فقط.

– الهدف البعيد: ضرب سياسة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القائمة أساسا على التزام حكومته بمواقف التعددية والحوار والتسامح بين الثقافات والأديان.

تحالف الإرهاب والتعصب

توقيت الهجوم المسلح على المسجد جاء كرد على تصريحات رئيس الوزراء الكندي ،المرحبة بالمهاجرين الذين ظلموا بسبب قرارات ترامب ،وكأن لسان حال منفذي عملية كيبك يقول نحن مع ترامب ،نحن جنوده ،نطبق أفكاره على الأرض عمليا ، ونرفض السياسة المرحبة بالمسلمين والمهاجرين التي ينتهجها ترودو. و موقف هؤلاء يتطابق بالكامل مع موقف المتطرفين والعنصريين في كندا ، الذين سبق وأن ردوا على رئيس وزرائهم ،الذي اختار عددا من وزرائه من بين المسلمين والهنود الكنديين ، وهو يعتبر “تنوع مواطني كندا مصدر قوة لها” ،من خلال محاولات سابقة لتدنيس المسجد ذاته وتهديد المصلين فيه.

لا شك أن هناك تحالف واضح بين هاتين المجموعتين رغم عدائها الظاهري ،وهذا التحالف غير المقدس وغير المعلن بين الإرهابيين التكفيريين و العنصريين المتعصبين سيشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار السكان في كندا ،وسيكون مدعاة لحمل ترودو على إعادة النظر في سياسة الهجرة التي يتبعها في بلاده ،والتي تناقض تماما سياسة الهجرة في بيت الجارة أمريكا.

فأي هدية يمكن أن تُقدم لترامب أفضل من هدية إغلاق مساجد المسلمين أمام الناس في الغرب ،وأن يقتل المسلم بيد المسلم وهو يُكبّر؟، وان يتحالف القتلة من التكفيريين مع المتطرفين ، ضد المسلمين ، ويدفعون بتحالفهم هذا الحكومات الغربية التي تتعاطف أو تتخذ مواقف ملائمة من المسلمين ، كحكومة رئيس الوزراء الكندي ترودو ، للاقتراب من نهج ترامب العنصري.

وعليه ،من غير المستبعد أبدا أن يكون الاعتداء على المسلمين في كندا، وقبلها في أميركا، ثمرة المناخ التعبوي الذي يشيعه الرئيس الأميركي بتصريحاته ومواقفه وإجراءاته ،وما تتضمنه من دلالات تحمل اتهامات تضع المسلمين في خانة الإرهاب، وتتسم بعنصرية تتنافى والقيم التي قامت الولايات المتحدة الأميركية على أساسها.

ثورة ترامب أم الثورة عليه؟

ما حدث في كندا من المتوقع أن ينتشر في بعض الدول الغربية خاصة المناهضة للسياسة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترامب. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لم تخف انتقاداتها للقيود التي فرضها الرئيس الأميركي على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة معتبرة أنها تستهدف المسلمين. وقالت إن “المعركة الضرورية والحاسمة ضد الإرهاب لا تبرر بأي حال الاشتباه في مجموعات محددة من الناس، وهم في هذه الحالة المسلمون”.

في بريطانيا ،تظاهر الآلاف في لندن والعديد من المناطق الأخرى احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي ،وعقد أعضاء البرلمان البريطاني مداولات عاجلة بشأن إجراءات الهجرة التي فرضها. ووقع أكثر من مليون ونصف المليون مواطن ومقيم طلبا، موجها إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي، لإلغاء الزيارة الرسمية المقررة للرئيس ترامب إلى بريطانيا.

وعلقت ممثلة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على الموقف الأمريكي بالقول صراحة أن “هذا ليس أسلوب الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يسود فيه نظام يحترم الأشخاص بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم ودولهم وجنسه”.

وانتقلت عدوى الثورة على ترامب إلى الشركات العالمية المعروفة ،حيث تعهدت شركة “ستاربكس” بتوظيف عشرة آلاف لاجئ في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة ،وستبدأ عمليات التوظيف في الولايات المتحدة نفسها ،وقال الرئيس التنفيذي للشركة هوارد شولتز إن قرارات ترامب قد تسببت في ارتباك وصدمة وخلقت معارضة لها.

كما خرجت شركات مثل فيسبوك وجوجل وتلسا ببيانات علنية تدين قرار ترامب، بينما تعهدت شركة Airbnb باستضافة مجانية للمتضررين من القيود المفروضة على السفر والذين لم يستطيعوا الوصول الى الولايات المتحدة.

ووصل الأمر إلى الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الذي عبر صمته بعد عشرة أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”. كما أدان وزراء العدل (جميعهم ديموقراطيون) في 16 ولاية أمريكية، قرار ترامب لأنه “يتعارض مع الدستور ومع قيم أمريكا وهو غير شرعي”،وأكدوا على “العمل سويا لضمان أن تخضع الحكومة الفدرالية للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وأن لا تستهدف أحدا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه”. بل أن بعض الولايات الأميركية بدأت تدرس فعليا مقاضاة ترامب لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره.

ويذكر أنه بعد 7 أيام على تنصيبه، لم يكتف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بالقرارات المثيرة للجدل التي أقرها في أول أيام ولايته، بل بدأ بإقالة كل من يعارض سياسته، والتي كانت أولها وزيرة العدل بالوكالة سالي بيتس، والمسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل ،بعد رفضهما فيه تطبيق قراراته.

كرة الثلج

لكن السؤال: هل يستطيع ترامب أن يقيل كل من يرفض قراراته داخل الولايات المتحدة؟ وهل يستطيع أن يعاقب كل من يناهض سياسته في العالم؟

لا شك أن حملة ترامب ضد الإسلام والمسلمين تقف في وجهها حملات مضادة في الدول الغربية وفي أمريكا نفسها ،حملات تكبر يوما بعد يوم ككرة الثلج التي قد تعجل بتراجع ترامب عن سياساته، أو تكون سابقة في الإطاحة برئيس أمريكي منتخب ،خاصة وأن الأمر مس عصب الحياة في الولايات المتحدة :العدل، ثم انتقل لقطاعات أخرى لا تقل أهمية: أمنية واقتصادية وثقافية..حتى نجوم هوليوود الذين يتمتعون بشجاعة كافية ،وتأثير إعلامي قوي ،أعلنوا دعمهم للمسلمين ورفضهم فكرة التعميم في اتهامهم بالإرهاب والتطرف، ورفضهم أيضا لكل الهجمات الإعلامية والسياسية على الدين الذي يعتنقه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

وفي النهاية وضمن هذا المعترك السياسي والديني الذي يشهده العالم ،وهذا التحامل الرهيب على الإسلام والمسلمين، نقف نحن المسلمون موقف المتفرج على فيلم أمريكي ،أبطاله من كل فئات المجتمع الأمريكي والغربي ،مسؤولون أميركيون وأوروبيون ،حاليون وسابقون ،نجومه من هوليوود ومن وزارات العدل ودور العلم والإعلام .

نقف في انتظار النهاية السعيدة التي نرجوها ونحلم بها بعد كل حلقة سينمائية يقوم ببطولتها رئيس أمريكي جديد، لكننا نصطدم في كل مرة بنهاية درامية قاسية ،فنسحب أنفسنا من قاعة العرض بلا ضوضاء ومن دون حتى مجرد التعليق على أحداث الفيلم أو أهدافه البغيضة ،التي تشوه تاريخنا وديننا وصورتنا ،ثم نجلس في الاستراحة نرتشف القهوة ونتداول حديث الانتقاد لبعضنا البعض في انتظار العرض المقبل.