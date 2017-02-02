آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا

يطرح الضغط الإقليمي والدولي الذي تنحى بموجبه الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو موضوع قضية الديمقراطية وإشكالياتها في منطقة غرب إفريقيا للنقاش من جديد.

إن رحيل جامي عن السلطة لم يُحسم بالأدوات الداخلية فقط –وإن لعبت دورا فيه- فالعامل الخارجي والمتمثل في الضغط والتهديد باستخدام القوة من طرف منظمة تنمية دول غرب إفريقيا كان أهم وسائل الحسم في معركة لي الذراع بين جامي ومعارضته.

إن السياقات التي أوصلت الوسطاء الثلاثة، الذين انتدبتهم المنظمة الإفريقية، منذ بداية الأزمة وهم: النيجيري محمد بوخاري والليبيرية إلين جونسون سيرليف، والرئيس السابق لغانا الذي خسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت رسالة واضحة من المنظمة تقول مضامينها إن الاستمرار الأبدي في السلطة أصبح جزء من الماضي.

فالقادة الثلاثة جاؤوا عبر صناديق الاقتراع و بإدارة شعبية وأحدهم غادر السلطة تزامنا مع التأزم السياسي في غامبيا في مشهد يدعو لأخذ العبرة السياسية من واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة التي تعبر بالمنطقة وبخطى مثقلة إلى بر السلم والاستقرار السياسي بعد أن كانت من أهم بؤر التوتر في القارة السمراء.

إن المتابع للحراك السياسي بمنطقة غرب إفريقيا يلاحظ على مدار السنوات الأخيرة وجود عوامل هامة قد تدفع نحو ديمقراطية متدرجة في هذه المنطقة على مدار السنوات أوالعقود القادمة.

التصالح مع الديمقراطية

وتكمن أهم خصائص التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا في تصالح الدول ذات التأثير الاقتصادي والديموغرافي والدبلوماسي والسياسي بالمنقطة مع المسار الديمقراطي كنيجريا -التي تمثل حوالي 15% من سكان القارة السمراء وتعتبر أول قوة اقتصادية في القارة- و ساحل العاج وغانا والسنغال.

لقد تعززت تراكمات البناء الديمقراطي في المنقطة بفشل قادة الانقلابات العسكرية الذين سعوا للبقاء في السلطة على مدار السنوات العشر الأخيرة لعدة عوامل من أبرزها الرفض الداخلي، الأمر الذي أجبر غالبية الانقلابين لتشكيل حكومات انتقالية توافقية برأس مدني في أسوأ سيناريوهات التمكين للحاكم العسكري المنقلب. كما أن معظم الانتخابات التي أعقبت هذه الانقلابات كانت تأتي برؤساء لا يمثلون رغبة المؤسسة العسكرية ولا يأتمرون بأوامر قادتها وضباطها.

ثم عامل آخر ساهم في توطيد ما يمكن تسميته بـ”الصحوة الديمقراطية بإفريقيا” ويتمثل هذا العامل في وجود نزعة سياسية وشعبية قوية باتجاه تحديد مأموريات الرؤساء، حيث أصبحت الكثير من الدساتير بالمنطقة تنص على تقييد المأمورية الرئاسية باعتبار التناوب على السلطة يعتبر أوكسجين العملية الديمقراطية. فالشعوب الإفريقية أصبحت تتوق لرؤية رؤساء يتخلون عن السلطة بإرادة الدستور حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه أحد المعاهد الغربية مؤخرا أن 75% من الأفارقة يؤيدون تقييد الفترة الرئاسية لمدتين.

وعي جديد

إن طفرة وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من الوسائل الهامة اليوم التي تسهم في زيادة الوعي بإفريقيا، كما أن ظهور وسائل إعلامية جديدة منافسة للإعلام الغربي كالجزيرة الانكليزية وبعض وكالات الأنباء التابعة للصين وتركيا مثلا والتي تنشر باللغات الفرنسية والعربية والإنكليزية أسهم هو الآخر في تحرير الذهنية الإفريقية من تدجين الإعلام الغربي الموجه.

فسقوط جامي يعود العامل الرئيسي فيه لتطبيقات “الواتساب”، التي بدأ يستخدمها معارضوه على مدار السنتين الأخيرتين من أجل فضح ممارساته الاستبدادية وسرقته لأموال وممتلكات البلد.

إن بروز حركات شبابية ومجموعات فنية مناصرة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة دعَّم بدوره الحنين لإرساء ثقافة ديمقراطية تُصلح الواقع السياسي المحتقن وتحقق مصالحة بين الشعب والحاكم، ويلاحظ على مدار السنوات الأخيرة ظهور قوى شبابية غير متحزبة وبعض فناني موسيقي “الراب” الذين كان لهم أداء سياسي معتبر في تعبئة الشارع ضد بعض الأنظمة حتى الإطاحة بها انتخابيا أوعن طريق الثورة الشعبية كحركة “يانمار السنغالية” و حركة “بالي سيتوين” ببوركينا فاسو.

خلفيات وتحديات

استحضار الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة إبان فترة تدشين مشروع الديمقراطية قد يساعد في فهم سر التدرج المتعثر إن لم نقل الإخفاق الذي يعتري التجارب الديمقراطية الإفريقية بين الفينة والأخرى.

فالديمقراطية بهذه المنطقة كانت إملاء خارجيا مرتجلا، إذ شكلت مخاوف انتقال عدوى الإطاحة بأنظمة شمولية في دول أوروبا الشرقية هواجس لدى القوى الاستعمارية التقليدية لإفريقيا من ظهور أنظمة ثورية مماثلة في إفريقيا تتأسي بالرئيس البوركينابي الراحل توماس سانكرا، الذي جاء على خلفية انقلاب عسكري وتبنى إصلاحات اقتصادية واجتماعية ببلاده وكان ينادي بالقطعية مع فرنسا. لذا بدأ التفكير في فكرة الديمقراطية كأنجع وسيلة لتوفير طوق نجاة للأنظمة الموالية للغرب ولفرنسا على وجه التحديد، فكان مؤتمر “لابول” الشهير سنة 1990 -الذي يعتبر الإعلان الرسمي لانطلاق المسلسل الديمقراطي في إفريقيا- حيث اشترطت فرنسا في هذه القمة على الدول الإفريقية نموذجا ديمقراطيا يقوم بإحداث تغيير في البنية السياسية الحاكمة ويسمح بتحقيق بعض مطالب المشاركة السياسية للحيلولة دون وصول أنظمة ثورية ترفض التبعية للقوى الاستعمارية.

كما أن فكرة الديمقراطية تزامنت مع فترة ضعف وغياب مفهوم الدولة، فالدول الإفريقية دول حديثة عهد بالاستقلال (بعضها حصل على استقلاله في 1975). و بالتالي نحن أمام دول لم تترسخ فيها معاني الدولة المعاصرة، يضاف إلى هذا العامل أن هذه الدول ما زالت منقوصة السيادة وتتجلى مظاهر ذلك في التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول الاستعمار التقليدي وبوجود قواعد عسكرية غربية نشطة.