بالأرقام .. اللاجئ مسالم في أمريكا

6 فبراير, 2017
تسبب الأمر التنفيذي الذى أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بحظر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية إلى كثير من التداعيات لم تخلو من جوانب عاطفية.
ويقضي القرار بفرض حظر لمدة 90 يوماً على دخول مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى الولايات المتحدة، وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، كما حظر حتى إشعار آخر، دخول اللاجئين من سوريا. وهو ما أثار بدوره جدلاً واسعاً ومظاهرات ووقفات مناهضة لهذه القرارات.
حان الوقت لفحص بعض الأرقام التي وضعت الحظر في السياق.
ملايين الاشخاص يأتون ويغادرون الولايات المتحدة كل عام
هناك فئة من المسافرين غير المهاجرين هم على سبيل المثال السياح ورجال الأعمال والطلاب وبعض الأقارب من مواطني الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمال الذين يحملون تأشيرات H-1B، من ذوي المهن المتخصصة.
تعتبر جنسيات المكسيك وكندا والمملكة المتحدة واليابان والصين من أكثر الجنسيات زيارة للولايات المتحدة.
شهد 2016 رقما قياسيا لعدد اللاجئين المسلمين الذين تم السماح لهم لدخول الولايات المتحدة، وهؤلاء بشكل عام قدموا من عدة خلفيات ومن أنحاء مختلفة من العالم .
هل تتصور أنه على سبيل المثال، في العام الماضي كانت الدول التى تصدرت القائمة بالترتيب هي: وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وميانمار؟
وافدون جدد قدموا من مناطق ليست فى الحسبان
دعونا نلقي نظرة على المهاجرين الذين أصبحوا في نهاية المطاف مواطنين – أي أن تصبح مواطنا أمريكيا كاملا من خلال عملية التجنيس الصارمة – احتل مواطنو المكسيك المرتبة الأولى للمجنسين في عام 2015 ثم الهند والفلبين.
المسلمون يشكلون نسبة صغيرة من المهاجرين ونسبة أصغر من السكان
وفقا لمركز بيو للأبحاث، نحو عُشر من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة من أصل مسلم. هناك نحو 3.3 مليون شخص يعتنق الإسلام في الولايات المتحدة.
وقدر التقرير عدد الأمريكيين الذين يتحولون للدين الإسلامي بما يعادل عدد المسلمين الأمريكيين الذين يعتنقون ديانة أخرى أو لم يعودوا يتعاطفون مع الإسلام.
في عام 2016، سمحت الولايات المتحدة بعدد 36722 لاجئ من العراق وإيران وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا.
شهد عام 2016 دخول أكبر عدد من اللاجئين السوريين للولايات المتحدة، وبلغ عددهم 12،587 أى 14٪ من مجموع اللاجئين. وتضاءل هذا العدد من العدد التقديري الإجمالي للاجئين السوريين – حوالي 11 مليون نسمة خلال السنوات الست الماضية – فضلا عن عدد اللاجئين الذين يفرون إلى أوروبا. ووفقا لـ “بوروستات” فقد تقدم عدد 350،000 من السوريين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وفقا لمعهد “كاتو” لا يوجد شخص واحد من الدول السبع المدرجة في الحظر قتل أي شخص في هجوم ارهابي على الأراضي الاميركية في السنوات الـ 40 الماضية، وهذا يشمل اللاجئين أيضا.
الإرهاب الدولي هو مشكلة عالمية خطيرة، ومعظم القادة والمواطنين يتفقون أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمسألة المهاجرين واللاجئين والمواطنين الأمريكيين، فإن التهديد يصبح متناهي الصغر.
وفقا لاحصاءات مقدمة من قبل معهد كاتو، فان فرص قتل الأمريكي في هجوم إرهابي يرتكبه شخص أجنبي في الولايات المتحدة بلغ نحو واحد من 3.6 مليون نسمة. ويتضمن ذلك على مدى فترة 41 عاما هجمات 11/09، والتي قتل فيها 3000 شخص. وبمجرد حصر ذلك على اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين فان التهديد يكون أصغر.
المخاطر الأكثر انتشاراً على سبيل التوضيح
و مع ذلك، فإن الإحصاءات أعلاه لا تروي القصة بأكملها. على سبيل المثال، في عام 2016، كان عدد الأمريكيين اللذين قتلوا في هجمات إرهابية في الولايات المتحدة مرتفع بشكل غير عادي بسبب حادثة اطلاق النار بملهى ليلي بأورلاندو، ولقى فيه 49 شخصا حتفه ويعتبر عملا من أعمال الإرهاب قام به مسلم متطرف. ومع ذلك، فإنه من المهم أن نتذكر أيضا أن هذا الهجوم كان أعنف هجوم إرهابي ودموي في الولايات المتحدة منذ 9/11.
من ناحية أخرى، فإن احصاءات العنف المسلح لا تشمل حالات الانتحار بواسطة سلاح ناري، والتي تصل معدلاتها لأكثر من 20،000 شخص سنويا.