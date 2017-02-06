بالأرقام .. اللاجئ مسالم في أمريكا

تسبب الأمر التنفيذي الذى أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بحظر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية إلى كثير من التداعيات لم تخلو من جوانب عاطفية.

ويقضي القرار بفرض حظر لمدة 90 يوماً على دخول مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى الولايات المتحدة، وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، كما حظر حتى إشعار آخر، دخول اللاجئين من سوريا. وهو ما أثار بدوره جدلاً واسعاً ومظاهرات ووقفات مناهضة لهذه القرارات.

حان الوقت لفحص بعض الأرقام التي وضعت الحظر في السياق.

ملايين الاشخاص يأتون ويغادرون الولايات المتحدة كل عام

7.700.000 م ن غير المهاجرين جاءوا وغادروا الولايات المتحدة

هناك فئة من المسافرين غير المهاجرين هم على سبيل المثال السياح ورجال الأعمال والطلاب وبعض الأقارب من مواطني الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمال الذين يحملون تأشيرات H-1B، من ذوي المهن المتخصصة.

تعتبر جنسيات المكسيك وكندا والمملكة المتحدة واليابان والصين من أكثر الجنسيات زيارة للولايات المتحدة.

85.000 هم عدد اللاجئين الوافدين الى الولايات المتحدة الأمريكية

شهد 2016 رقما قياسيا لعدد اللاجئين المسلمين الذين تم السماح لهم لدخول الولايات المتحدة، وهؤلاء بشكل عام قدموا من عدة خلفيات ومن أنحاء مختلفة من العالم .

هل تتصور أنه على سبيل المثال، في العام الماضي كانت الدول التى تصدرت القائمة بالترتيب هي: وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وميانمار؟

وافدون جدد قدموا من مناطق ليست فى الحسبان

730.000 شخص تم منحهم الجنسية الأمريكية فى 2015

دعونا نلقي نظرة على المهاجرين الذين أصبحوا في نهاية المطاف مواطنين – أي أن تصبح مواطنا أمريكيا كاملا من خلال عملية التجنيس الصارمة – احتل مواطنو المكسيك المرتبة الأولى للمجنسين في عام 2015 ثم الهند والفلبين.

المسلمون يشكلون نسبة صغيرة من المهاجرين ونسبة أصغر من السكان

10% تقريبا من مجموع المهاجرين الشرعيين الذين وفدوا الى الولايات المتحدة من المسلمين

وفقا لمركز بيو للأبحاث، نحو عُشر من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة من أصل مسلم. هناك نحو 3.3 مليون شخص يعتنق الإسلام في الولايات المتحدة.

وقدر التقرير عدد الأمريكيين الذين يتحولون للدين الإسلامي بما يعادل عدد المسلمين الأمريكيين الذين يعتنقون ديانة أخرى أو لم يعودوا يتعاطفون مع الإسلام.

اللاجئون من الدول المستهدفة بقرار ترامب

في عام 2016، سمحت الولايات المتحدة بعدد 36722 لاجئ من العراق وإيران وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا.

شهد عام 2016 دخول أكبر عدد من اللاجئين السوريين للولايات المتحدة، وبلغ عددهم 12،587 أى 14٪ من مجموع اللاجئين. وتضاءل هذا العدد من العدد التقديري الإجمالي للاجئين السوريين – حوالي 11 مليون نسمة خلال السنوات الست الماضية – فضلا عن عدد اللاجئين الذين يفرون إلى أوروبا. ووفقا لـ “بوروستات” فقد تقدم عدد 350،000 من السوريين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

0 هو عدد من شارك فى هجوم إرهابي داخل أمريكا وينتمي لدول شملها “حظر السفر”

وفقا لمعهد “كاتو” لا يوجد شخص واحد من الدول السبع المدرجة في الحظر قتل أي شخص في هجوم ارهابي على الأراضي الاميركية في السنوات الـ 40 الماضية، وهذا يشمل اللاجئين أيضا.

17 شخص من الدول المدرجة فى الحظر تمت إدانته لمحاولة أو الإشتراك فى هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية في السنوات ال 40 الماضية.

هناك احتمال 0.00003% أن تقتل فى هجوم إرهابي بواسطة عناصر أجنبية

الإرهاب الدولي هو مشكلة عالمية خطيرة، ومعظم القادة والمواطنين يتفقون أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمسألة المهاجرين واللاجئين والمواطنين الأمريكيين، فإن التهديد يصبح متناهي الصغر.

وفقا لاحصاءات مقدمة من قبل معهد كاتو، فان فرص قتل الأمريكي في هجوم إرهابي يرتكبه شخص أجنبي في الولايات المتحدة بلغ نحو واحد من 3.6 مليون نسمة. ويتضمن ذلك على مدى فترة 41 عاما هجمات 11/09، والتي قتل فيها 3000 شخص. وبمجرد حصر ذلك على اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين فان التهديد يكون أصغر.

المخاطر الأكثر انتشاراً على سبيل التوضيح

9 هو متوسط الأشخاص تم قتلهم سنوياً بواسطة المتطرفين الإسلاميين منذ هجمات 9/11

12.843 الأشخاص الذين تم قتلهم سنوياً في الولايات المتحدة بواسطة السلاح الناري

37.000 هو متوسط عدد الأشخاص اللذين يلقون حتفهم سنوياً فى الولايات المتحدة بسبب الحوادث المرورية.

و مع ذلك، فإن الإحصاءات أعلاه لا تروي القصة بأكملها. على سبيل المثال، في عام 2016، كان عدد الأمريكيين اللذين قتلوا في هجمات إرهابية في الولايات المتحدة مرتفع بشكل غير عادي بسبب حادثة اطلاق النار بملهى ليلي بأورلاندو، ولقى فيه 49 شخصا حتفه ويعتبر عملا من أعمال الإرهاب قام به مسلم متطرف. ومع ذلك، فإنه من المهم أن نتذكر أيضا أن هذا الهجوم كان أعنف هجوم إرهابي ودموي في الولايات المتحدة منذ 9/11.

من ناحية أخرى، فإن احصاءات العنف المسلح لا تشمل حالات الانتحار بواسطة سلاح ناري، والتي تصل معدلاتها لأكثر من 20،000 شخص سنويا.