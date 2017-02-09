ترامب والحرب العالمية

في علم السياسة لا شيء يستحيل حدوثه، والأخطاء الكبرى لا علاج لها إلا بأخطاء أكبر يمكن أن تمحوها فقط من الذاكرة ولو إلى حين.ترامب ظاهرة يراه الكثيرون كذلك، وينقسمون حول تصرفاته انطلاقا من انقسامهم حول فهم سياقات وجوده.

فمن قائل بأنه إفراز طبيعي لمجتمع رأسمالي يرى مصالحه أولا، وبالتالي يفعل في سبيلها أي شيء وكل شيء، في مقابل آخرين لم يقتنعوا بأن وصوله لحكم العالم عن طريق رئاسة أمريكا كان أمرا خاضعا لحسابات الانتخابات والأصوات، وإنما هناك دافع ورافع له من مجموعات المصالح التي أضحت عابرة للأيديلوجيات وحتى للعقائد والقوميات والأعراق لتجتمع حول نهم الاستحواذ والسيطرة.

القضية إذن وطبقا لهذا التصور ليست في “ترامب” ووصوله إلى سدة حكم العالم عن طريق رئاسة أمريكا.. إنما في مدى قدرته على تنفيذ أجندة متفق عليها مسبقا قبل توليه مهامه… أيا كان نوع الاتفاق… مباشرا أو غير مباشر، نابع من داخله أو مرتبط بسياقات أكبر منه..

ربما يكون الرمي بأسر نظرية المؤامرة هو السلاح لمواجهة هذه القراءة لطبيعة الحدث وتجلياته، لكن.. لنكن عمليين ونتجه صوب الدلائل التي سنبحث لها سويا عن تفسيرات، محاولين التملص من كل انطباع مسبق في سبيل الوصول إلى الحقيقة…

فسيفساء الحركة الأولى

من المعلوم وحسب الأدبيات الأمريكية المتوارثة أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد مؤسسات وقيم لا يمكنها أن تدار بعقلية فرد أيا كان.. لكن ترامب ومنذ اليوم الاول أصر على أن يناقض تلك القيم في محاولة للوثوب سريعا إلى ما يريد.. وتلك هي فسيفساء المشهد

بلد بحجم الصين اقتصاديا وعسكريا وتأثيرا وتأثرا في العالم كله يتعامل معها بطريقة استفزازية، ويحاول أن يضغط على الـ “جرح” التايواني الذي يعلم إيلامه للصينين للدرجة التي جعلتهم يعتقدون أنها محاولة استعداء كاملة وخرجت أصوات ترى أنه ربما يؤشر على مرحلة “صعبة” من العلاقات معها!!

في جانب المشهد الآخر، يتحرك الشخص ذاته نحو الاتحاد الأوربي الشريك في أكثر ملفات العالم سخونة بتصريحات “سلبية”.. “أقلقت” قيادات أوربا حسب تعبير دبلوماسي رفيع بالاتحاد..

وحتى تكتمل الصورة فإن البلد الذي نشأ أساسا على تنوع المهاجرين وتعدد أعراقهم يجعله ترامب في هرم وثبته طاردا لهم، غير قابل للتنوع، فيصدر سريعا قرارات تخص ملف الهجرة ويحظر سبع دول من دخول أمريكا، ويستعدي المسلمين في أنحاء العالم أجمع حينما يستبدل المصطلح الذي درج الجميع على استخدامه في حربهم على المخربين وهو مصطلح الإرهاب ليضع مكانه “التطرف الإسلامي”..

ولعل اكتمال الصورة حقيقة تراها العين حينما ترصد صراعا علنيا بين سلطات الدولة الامريكية التي ظلت في تناغم تحكمها قيم الآباء المؤسسين طيلة العقود السابقة، ولا يتورع الرئيس المنتخب عن محاولة إزكاء هذا الصراع وتغذيته بما يجعله مادة للانقسام داخل مجتمع اعتاد التواؤم حتى مع وجود خلافات بين قياداته الحاكمة..

باختصار بعد أن أصدر ترامب قراراته الخاصة بالهجرة منعا وحظرا، ضجت ساحات المحاكم الأمريكية حتى أصدر القاضي الفيدرالي جيمس روبرت حكمه الأشهر بتعليق قرارات ترامب، وبعدها أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية “بوب فيرغسون” أنه سيقوم برفع دعوى قضائية على الرئيس دونالد ترمب ضد قراره بحظر مواطني 7 دول إسلامية من دخول أمريكا، والذي قابله ترامب ببيان للبيت الأبيض يؤكد انه ماض في طريقه، وبتغريدة يصف فيها الحكم بالـ “سخيف” مما زاد الامور اشتعالا!

هذه الخطوات المتسارعة جعلت التفكير في الانقسام أمرا سائغا، وزكت حركات انفصالية كانت بالفعل قد أشعلتها شعارات ترامب، لتقف أمريكا وربما للمرة الأولى بهذه الطريقة أمام تهديد التفكك وخروج الولايات من الاتحاد، بدأت بكاليفورنيا ثم بتكساس.. وربما ستشهد الأيام القادمة ما هو أكثر!!

السؤال الآن هو: لماذا هذه الحركة المتسارعة لرئيس بدا قرناؤه في المشهد ذاته أكثر تريثا وأشد تحفظا في الكشف عن نواياهم؟ هل ثمة مبرر منطقي لتلك الوثبات العالية وتوابعها؟ وما طبيعة هذا المبرر الذي يرى معه ترامب التهديد بانقسام أمريكا وتفككها طبيعيا وأقل كلفة مقابل هدفه؟ وهل تبدو تلك التصرفات عنترية أقرب إلى الأعمال الهوجاء منها إلى الخطط المدروسة ام أن الامر على خلاف ما نظن، وأن ترامب ليس عنتريا أهوج وإنما يدرك ما يفعل جيدا؟!!

خطط وأهداف

حقيقة لا يمكن لرجل أعمال ناجح كـ “ترامب” أن يكون “أهوجا” كما يظن كثيرون، وإلا فما وصل إلى ما وصل إليه… وبالتالي فإن الرجل يعرف ما يريد ويدرك أهدافه جيدا ويعلم أن الوقت ليس في صالحه، لذلك تبدو وثباته بهذه الصورة المتسارعة غير متصورة لمن لا يدرك حجم أهدافه!

وحتى يكون التحليل معتمدا على أرضية صلبة فإن أحد أهم المحللين السياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية وهو برادلي برستون، مراسل صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في أمريكا والذي تكتسب تحليلاته ورؤاه أهمية كبرى يؤكد قائلا: “من المفزع للغاية التفكير في أن الإدارة الأمريكية _يقصد ترامب وقراراته الأخيرة وتداعياتها_ تهدم وتدمر وتفجر وتقسم الولايات المتحدة، وكل هذا بدون خطة واضحة، لكن المفزع أكثر هو أنها تفعل ذلك في حقيقة الأمر وفق خطة ممنهجة”.

برستون يرى أن ترامب يسعى عبر هذه الخطة إلى توسيع صلاحياته بشكل كبير، وحشد قاعدته الشعبية، وإشعال جذوة العنصرية، لاسيما اتجاه الإسلام، ومعاداة السامية إن لزم الأمر، وكل ذلك لتعليق أي قصور،أوفشل مستقبلي لإدارته على شماعات واهية.

ويمضي برستون بالقول عن “ترامب”: “إنه يحتاج إلى حرب للتوفيق بين تناقضات الحملة الانتخابية الشعبوية وتناقضاته الذاتية، حيث أعلن تعهّده بإعادة بناء الجيش بمستويات تاريخية، وقام في نفس الوقت بتقليص الإنفاق الحكومي.. يحتاج إلى حرب من النوع التي قد تمكّنه من الوفاء بوعوده بإعادة إحياء الصناعات التحويلية والتعدين”.ويضيف: “ستتيح له الحرب إعطاء الضوء الأخضر لشركات الاحتكار الضخمة، وذريعة في نهاية المطاف لفرض الطوارئ، وإلغاء أبسط ضمانات الحريات الفردية على نطاق واسع، مع استثناء تملّك السلاح”.

هي حرب تفتح أبواب الثراء إذن لأباطرة رجال المال والأعمال، وتتخطى حاجز الأيديولوجيا والعقيدة. ولذلك يؤكد برستون أن الإرادة العالمية للمحافظة على المناخ، والتي تبلورت في مؤتمر باريس للمناخ، تحتاج لفعل كبير من أجل تغييرها، فعل ليس أقل من اندلاع حرب، تربك كل الحسابات، وتعيد إحياء الطاقة غير النظيفة، في المعارك غير النظيفة… حسب تعبيره!

ومعلوم أن توجهات “ترامب” تتعارض مع أوباما كليا في ملف المناخ، حيث صرح قبل تنصيبه بساعات بأنه “ملتزم بالتخلص من سياسات ضارة وغير ضرورية مثل خطة العمل بشأن المناخ…”

لا مانع من الحشد بالعقائد

غاية قناعاتي أن المصالح هي المحرك الأساسي لمثل تلك الاحداث الكبرى، وأن الحشد بالعقائد إنما يكون في إطار التعامل مع الجماهير بعيدا عن الحقائق الكبرى، كضمانة للاستمرار. وحتى في هذا الإطار فإن ترامب يبدو متسقا مع أهدافه، حيث نظرة واحدة على اختياراته لمساعديه تظهر طبيعة المستقبل الذي يحاول الوثوب إليه.. فغالبهم إن لم يكن جميعهم من دعاة الصراع والمواجهة مع الإسلام كدين..

على سبيل المثال “ستيف بانون”، الذي عينه ترامب مستشارا خاصا له، وأدخله مجلس الأمن القومي الأمريكي له آراء علنية عن وجوب اندلاع حرب مسيحية لا هوادة فيها ضد “العدو الإسلامي”..

ففي 2014 وفي قلب الفاتيكان قال بانون: “نحن على شفا صراع وحشي شديد الدموية، وإن لم يتكاتف الحاضرون هنا في الكنيسة، ويشكلون نوعًا من الميليشيا الكنسية، ليس لحماية معتقداتنا فقط، ولكن للقتال باسمها ضد هذه البربرية الصاعدة، فإن ذلك سيقضي على كل ماورثناه من معتقدات منذ آلاف السنين… أعتقد أننا الآن في المراحل الأولى من حرب عالمية ضد الفاشية الإسلامية”.

ولذلك يقول برستون إن ترامب يسعى خلف حرب من نوع خاص، حرب عالمية ضد عدو غير مسيحي، ولايقبل بالتفاوض، حرب دموية رهيبة تثير ذعر العالم، ضد عدو “مسلم”، حتّى وإن كان ذلك المسلم في الحياة الفعلية قديساً بين الأطباء أو كان أخاً في سلاحٍ سابق مع قوّات الولايات المتّحدة خارج البلاد..

الحرب إذن على ما يبدو هي ما ينتظره العالم بعد ترامب.. نرجو أن نكون مخطئين!!