قراءة في بيان الأزهر بخصوص الطلاق الشفوي

معركة الطلاق الشفوي… من المعارك التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ثرثرات فارغة في غير محلها، دلالة واضحة على انعدام فقه الواقع ومعرفة ما يفرضه من أولويات..

معركة تستدعي للذاكرة مقولة بن عمر رضي الله عنه ناعيا على انهيار سلم الأولويات حينما سأله أحد أهل العراق عن حرمة دم البعوض فأجابه كما في رواية البخاري: “انظروا إلى هذا يسألني عن دمِ البعوض، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا..”

بدأت بمحاولة سلطوية من حاكم بنى وجهة نظره على غير علم أو فقه أو معرفة بواقع، ولعله لم يجد من يرتب له سلم أولوياته ويعلمه أيهما عند الله أهم وأولى، ثم تلقفها مجتمع يحركه الإعلام كما يشاء، واحتدم الجدل بعد دخول هيئة علمية بحجم هيئة كبار علماء الازهر على خط السجال ببيان هو محل النقاش في هذه الإطلالة..

ولأن هيئة كبار علماء الأزهر صاحبة ميراث طويل من العلم والفقه والوقوف على خط واحد مع صحيح الدين مهما كلفها ذلك، فإن قراءة ما يصدر عنها من بيانات في قضايا الجدل المجتمعي ينبغي أن يكون على قدر المسئولية، بعيدا عن الأدلجة والمواقف المسبقة.. كما هي آفة كثيرين ممن يتعاملون مع قضايا المجال العام..

محددات منهجية

هناك محددان منهجيان يجب أن يكونا حاضرين أثناء فهم هذا البيان ومحاولة الحكم عليه.. وهما:

المحدد الأول: موقع القضية محل النقاش في سلم أولويات الفهم الإسلامي الذي يعتبر الفقه أحد روافده.. وبالتالي مسئولية الهيئة ذاتها عما هو أهم منها ومبادرتها لتبيان ما تعتقده صحيح الدين في هذا “الأهم” من عدمه بوصفها ليست لجنة فتوى وإنما هيئة اعتبارية تصنع الأحداث وتشارك فيها ولا تنتظر إذنا ببيان ما ينبغي بيانه..

وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بأن دور المفتي أيا كان فردا أو هيئة في قضايا الأمة أكبر من كونه رد فعل على سؤال، وإنما كما قلت يصنع الحدث ويسهم فيه: “مع تجدد الحادثات وتعدد النوازل صارت الفتوى تُستدعى من كل طريق لأنْ تدلي بدلوها في أعيان وأفراد وفتاوى الأمة، مع ما يستأهله ذلك من مسار يجب أن يُتبع في فتاوى الأمة؛ فيكون طلب الفتوى من فرد أو من جماعة أو مؤسسة، أو التعرض لها من غير طالب؛ بحيث تصير قضية رأي عام تحتاج من المفتي التصدّر لها، وقصده الوصول إلى الجواب الكافي والشافي عنها، ويصير المستفتى ليس هو المقصود أيا كانت جهته؛ بل المقصود تحديد المصلحة الكلية للأمة، ويصير طلب الفتوى مناسبة لذلك.. وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل…” (الفتوى وأصول الفقه الحضاري د. سيف عبد الفتاح)

المحدد الثاني: دور الأزهر الشريف كهيئة علمية مسئولة عن بيان ما تعتقده صحيح الدين وموقعها من الاجتهاد والتجديد والوقوع في أسر المذهبية والتقليد!

وطبقا لهذين المحددين ينبغي أن يكون الحكم فالأول محدد سياقي واقعي ينظر في طبيعة مصدر البيان وتاريخه ومواقفه السابقة من القضايا المناظرة أو الأعلى رتبة أو الأقل، وموقفه من القضية محل البيان..

والثاني محدد علمي يحكم منهج البحث وطبيعته وفق تاريخ المؤسسة نفسها أيضا وأحكامها السابقة، وهل تعاملت مع القضية بالمنهج ذاته أم تغير؟ وهل على هذا المنهج مآخذ علمية لعلماء معتبرين أم لا؟.. وطبقا لهذا فإن الحكم على البيان له جانبان: الأول فقهي، والثاني واقعي سياقي..

زلة متعمدة

على المستوى الفقهي المنهجي فإن دور الأزهر وموقعه من الاجتهاد والتجديد لابد فيه من الإشارة إلى أن فكرة الدفاع الفقهي عن رأي محدد وعدم بيان غيره إلا بالإشارة الموجزة ينبع من طبيعة المؤسسة الأزهرية، فهي مؤسسة مذهبية بامتياز، تتنوع الآراء فيها نعم، لكن موقفها الرسمي دائما يجنح نحو التقليد المذهبي، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى بمواقف تاريخية..

وهنا أتحدث عن الأزهر المؤسسة وليس العلماء.. فآحاد العلماء الأزهريين وسعتهم كثيرا رحابة التجديد وخرجوا من أسر تلك المذهبية… وموضوع الطلاق الشفوي نفسه شاهد على ذلك.. فسيد سابق وأبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وغيرهم كثيرون من كبار علماء الأزهر يقولون به.

الأهم في هذا الإطار أن موقف المكايدة الفقهية التي انحاز فيها الأزهر للمذهبية والتقليد، دفعته ليقع في شرك تجاهل الخلاف في المسألة وإظهارها على أنها من مسائل الإجماع..ففي البيان تعبر الهيئة “أربع مرات” بعبارات شديدة الدلالة على الإجماع وكأن القائلين بغير ذلك شواذ لا سند لهم، منها مثلا تلك العبارة الموحية بعدم الخلاف مطلقا: وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ

عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق…”

وبرأيي أن هذه الطريقة تعتبر “تدليسا” علميا سيقف التاريخ أمامه طويلا، لغرابته على تاريخ تلك الهيئة، فإما أنها تتعمد هذا التدليس وتعلم أن علماء معتبرين قالوا بخلاف هذا الرأي، وإما أنها لم تبحث الأمر بطريقة صحيحة، والاحتمالان أفضلهما سبة في جبين الهيئة!!ولذلك فإن الطريقة التي تم إعدادا البيان بها تؤكد أن الامر لا علاقة له بالبحث العلمي النزيه، ولذا لا ينبغي تحميله فوق ما يحتمل، ولا أنه اختار مواجهة الحاكم ولم ينزل على رغبته انتصارا لصحيح الدين!!..

واقع لا بد من قراءته

ولعل المحدد الأهم من وجهة نظري هو المحدد السياقي الواقعي، فففهمه يجعل الأمور غاية في الوضوح وملخصه من وجهة نظري كالتالي:

1) طبيعة العلاقة المأزومة بين شيخ الأزهر والنظام المصري بسبب عدم رغبة شيخ الأزهر أن يتحمل فاتورة رغبات النظام… خاصة في موضوع تجديد الخطاب الديني..

وأسارع هنا للقول بأن هذا الموقف وإن كان محمودا في ذاته لكن اكتمال الصورة قبل وبعد وأثناء لا يجعله كذلك مطلقا، فباستطاعة الرجل أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ليس بالدفاع عن فصيل ضد فصيل وإنما بالانتصار للقيم.. للحرية والعدل ولقضايا الأمة المصيرية بعيدا عن مكايدات السياسة..

2) تعيين “أسامة الأزهري” بديلا لشيخ الأزهر كمسئول عن ملف تطوير الخطاب الديني، وهو ما أسهم أكثر في توتر العلاقة وزاد من عدم رغبة الطيب في التدخل وترك هيئة العلماء لما تريد

هذان الأمران على وجه التحديد كافيان لفهم طبيعة تعامل شيخ الازهر مع مثل تلك المقترحات المباشرة من السيسي، بعكس بداية الانقلاب وبيانات الأزهر التي كان يسيطر عليها وقتها وزير الاوقاف الحالي قبل أن يظهر عداؤه للطيب..

سؤال القيم

وبعيدا عن مثل هذه الأمور فإن السؤال الأبرز الذي ينبغي مواجهة هذا البيان به هو: ما موقع قضية الطلاق الشفوي في سلم أولويات الفهم الإسلامي؟ وهل ينبغي أن تشحذ لها هيئة كبار العلماء همتها لتنعقد لجانها المتخصصة وترفع تقاريرها، ثم تصدر الهيئة بيانا لتشارك به في حالة الجدال العقيم التي سرت كالنار في المجتمع..؟

هذا السؤال هو سؤال مركزي حتى يدرك من هللوا للأزهر وهيئة علمائه واعتبروا الأمر انتصارا من المؤسسة على الحاكم، وعودة لهيبة الازهر إلى آخر تلك الشعارات الرنانة… أنهم بذلك يسهمون في تغييب الوعي العام من حيث لا يعلمون..

وهنا تبرز أسئلة القيم الحاكمة كتوابع لهذا السؤال المركزي:

فأيهما أولى: الدماء أم تلك المسألة الفرعية في الطلاق؟ أيهما أولى: سؤال الحرية في الشريعة باعتبارها مقصدا أعلى أم فروع الفقه؟!

والأهم: بما يجب أن تنشغل من يُعتَقَدُ أنها من أرفع الهيئات العلمية لدى الأمة.. بالمجال العام وغياب القيم عنه أم بالمجال الخاص ومشاكل الزوج والزوجة التي يتعامل معها شيخ المسجد؟!

وطبقا لما سبق أحد وجوه الخزي والتقزيم للمؤسسة الأزهرية على مستوى الاهتمام والظهور والمسارعة، وعلى مستوى منهجية الفتوى التي تم اختيارها بغض النظر عن مخالفتها أو موافقتها لهوى النظام الحاكم، فنزاهة البحث العلمي تفرض أن تظهر الهيئة تنوع الآراء في المسألة ثم تختار هي ما تراه صحيحا حسب اجتهادها، مبدية أسباب اختيارها…

إن كاتب تلك السطور قد انتصر لشيخ الأزهر سابقا وفي الموقع ذاته، يوم أن هاجت الدنيا عليه وماجت بسبب حديثه عن بوذا، فكتب عن الإنصاف القاضي بإظهار صحة موقفه بغض النظر عن مواقفه الأخرى، فالقاعدة القرآنية تؤكد: “…. ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا.. اعدلوا هو أقرب للتقوى”