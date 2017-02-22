معرض الكتاب الدولي بالقاهرة يحتفي بعناوين جديدة في الفكر التربوي

حفل معرض الكتاب الدولي السابع المنعقد في القاهرة، في الفترة من 26 يناير 2017م، وحتى الـ 10 من شهر فبراير الجاري 2017م، بصدور عدد من العناوين والإصدارات القيَّمة عن مركز الكتاب الأكاديمي عمّان-الأردن، للكاتب والمفكر اليمني أ.د أحمد محمد حسين الدغشي، أستاذ أصول التربية وفلسفتها في كلية التربية جامعة صنعاء.

ويأتي في مقدمة هذه الكتب والإصدارات أطروحة أ.د الدغشي للدكتوراة، والتي تحمل عنوان (نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية) في طبعتها الثانية والصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وكذلك رسالة الماجستير (الأساس الفطري في التربية الإسلامية)، التي صدرت لأول مرة عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر بالإسكندرية مصر.

وأما الإصدار الثالث فهو (صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية) وصدرت طبعته الأولى في 1425هـ -2004م، عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

وأما الكتاب والإصدار الرابع للدغشي فكتاب (الفكر التربوي الإسلامي)، ويحوي في طياته بحوثاً متنوعة سبق نشرها مثل بحث عن مؤسسة المعاهد العلمية في اليمن ماضياً وحاضراً، وهو عبارة عن وجهة نظر طرحت رؤية مستقبلية في حينها، ودراسة أخرى عن الاختلاف بين العاملين للإسلام وكيف يمكن الإفادة منه تربوياً ، وآخر عن (المنهج والدلالة في موقف الحركة الحوثية من موقفها من كبار الصحابة) ومحورها جميعا قضايا فكرية تربوية إسلامية.

أما الكتاب الخامس فهو (فلسفة التربية الإسلامية)، ويتناول في دراساته الثلاث (الفكر التربوي والعولمة البراجماتية)، و(فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في الاتفاقات والإعلانات الدولية في ضوء فلسفة التربية الإسلامية)، و(النزعات المادية في تفسير التاريخ وانعكاساتها التربوية)؛ وقد جاء تناولها بروح الفلسفة التربوية الإسلامية.

وجاء الإصدار السادس للدغشي تحت عنوان (التغيير التربوي)، وهذا الكتاب قراءة تربوية لأسلوب التغيير السلمي في ثورات الربيع العربي ويتناول في محوره الأول خلفية جامعة عن فلسفة التغيير التربوي، ويركز محوره الثاني حول منهج التربية المدنية في ضوء أبرز مدارس التغيير الإسلامية المعاصرة، أما المحور الثالث فقد خصصه المؤلف للدور التربوي لخطبة الجمعة، وتطرق الموضوع الرابع لنطاق التربية الإعلامية في زمن المتغيرات وعصر الصور.