آليات حقوقية للإنذار المبكر من نشوب صراعات

منذ عام 2011، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف.ولمواجهة هذه التطورات المثيرة، فمن المهم للغاية أن تتحد الجهات الفاعلة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان.

وبالنظر إلى أن التحديات ـ المتعددة والواسعة النطاق ــ مبنية بشكل واضح في الاساس على التهميش وغياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية، فإن الخطوة الأولى لمنع الأزمات من التحول إلى صراعات مسلحة وعنف يكمن في معالجة الأسباب الأساسية لهذه التحديات وهي غياب الحقوق والحريات وفرص الحياة الكريمة.

من هنا جاء “المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية” الذي عقد في بحر هذا الأسبوع بالدوحة وحضره أكثر من 300 مشارك بما في ذلك مسؤولون حكوميون، وممثلون من الأمم المتحدة (بعثات حفظ السلام، واليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان) والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و باحثون في مجال السياسات ومراكز البحوث.

انتهاك الحقوق وراء اندلاع الصراعات

وسعى المؤتمر إلى التأكيد على ضرورة معالجة أسباب الصراعات في بدايتها، من خلال إنشاء وتحسين منصات الحوار بين المجتمعات وحكوماتها، وكذلك الحوار داخل المجتمع، مع تطوير منابره وتطوير آليات للإنذار المبكر التي يمكن أن تساعد الحكومات على تحديد بداية حالات الاستياء قبل فترة طويلة .و في حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع.

بعض الدول الأوروبية ارتكبت العديد من الفظائع إبان الحرب العالمية الثانية، فيما تم انتهاك هذه الحقوق أيضا في بعض الدول الإفريقية لأسباب قد يكون لها علاقة بالاستعمار

الجانب الأول من المؤتمر بحث دور حقوق الإنسان في منع نشوب الصراعات وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة للإنذار المبكر. فيما ركز الجانب الثاني للمؤتمر على حقيقة أن حقوق الإنسان الدولية تنطبق في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وانعدام الأمن. بينما ركز الجانب الثالث والأخير من المؤتمر على التدابير القائمة على معايير حقوق الإنسان التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة في أعقاب الصراعات لمنع تكرارها، بما في ذلك اتفاقيات السلام، وتعزيز أنشطة حفظ السلام، وغيرها من المسائل ذات الصلة مثل منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، في ضوء حماية حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن. وسعى المؤتمر إلى التركيز على الأهداف التالية:

تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان؛ وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة.

تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.

وضع استراتيجيات ــ لما بعد الصراع ــ قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان اثناء الأزمات.

تبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني.

جيلمور: الكرامة الإنسانية أشعلت الربيع العربي

السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أشارت أن مؤتمر الدوحة تناول قضايا حيوية وهامة في ظل الصراعات والأزمات التي تمر بها الكثير من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية. وقالت جيلمور، في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين” على هامش المؤتمر أنه “كلما اتسعت رقعة الصراعات وتزايدت معها الانتهاكات والفظائع تتصاعد وتيرة الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المضطربة”.

وأضافت أن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن ربطها بمنطقة جغرافية معينة ،مشيرة في هذا السياق إلى أن بعض الدول الأوروبية ارتكبت العديد من الفظائع إبان الحرب العالمية الثانية، فيما تم انتهاك هذه الحقوق أيضا في بعض الدول الإفريقية لأسباب قد يكون لها علاقة بالاستعمار ،ونبهت إلى أنه بدون قضاء مستقل وصحافة وإعلام حر، ومدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه لا يمكن لأي دولة تفادي الصراع العنيف وإدارة الأزمات والمساهمة في حلها.

ضرورة البحث عن السلام الداخلي والاستقرار في دول المنطقة، لأن الأهمية تقتضي الابتعاد عن منظومة القمع والقتل الجارية، باعتبار أن الكراهية تقتل المستقبل والسلام معا.

وأكدت جيلمور خلال كلمتها الافتتاحية على “ضرورة البحث عن السلام الداخلي والاستقرار في دول المنطقة، منوهة إلى أن الأهمية تقتضي الابتعاد عن منظومة القمع والقتل الجارية، باعتبار أن الكراهية تقتل المستقبل والسلام معا.”وأوضحت أن “الكرامة الإنسانية هي التي أشعلت الربيع العربي في مختلف دول المنطقة”.

وقالت جيلمور أن “غياب العدالة وآليات المحاسبة والعقاب، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى حدوث التفرقة على أساس عرقي وديني ومذهبي داخل الوطن الواحد”.

وناشدت جيلمور المسؤولين في المنطقة العربية “بحماية المواطنين من الانتهاكات، والتهميش والظلم، لأن ذلك يجلب الصراعات والحروب، مشددة على أن بعض الأيديولوجيات في المنطقة تغذي ثقافة العنف والتطرف في ظل غياب نظم للمراقبة وآليات فاعلة تحمي حقوق الإنسان”.

دول الخليج ملتزمة بحقوق الإنسان

وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمة المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ،قد أشارت إلى إن هذا المؤتمر جمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومراكز فض النزاعات ومنظمات إنسانية. وقالت أن المؤتمر يهدف وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني.

من جهته أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع بالأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية.

وأشار المري إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية، لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والإنتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق.

المري: الإسلام أرسى مبادئ حماية المدنيين

وأكد سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس التعاون الخليجي على دور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني أساسي لتنظيم النزاعات المسلحة في ظل التشريعات الدولية المعاصرة، وقد سبقها بذلك ديننا الإسلامي الذي أرسى المبادئ الأسياسية لتنظيم القتال وحماية المدنيين خلال النزعات المسلحة.

وتابع، لعل أهمية مقاربة حقوق الإنسان التي يناقشها المؤتمر تتخطى بكثير مجرد سد الثغرات أو تكملة لمنظومة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين خلال النزاعات، بل تؤدي كذلك أدوارا هامة أخرى في مرحلة ما قبل النزاعات، كوسيلة لمنع نشوبها، وكذلك في مرحلة ما بعد انتهائها عبر آليات العدالة الانتقالية.

وكان الدكتور علي بن صميخ المري، قد لفت إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا ،وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها.

كومان: الشعوب العربية الخاسر الأكبر

كما أشار محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن مؤتمر الدوحة يكتسب أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفِي مقدمتها حقه في الحياه والأمن والعيش الكريم، لافتا إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحه تداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب، وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية، وكان الخاسر الأكبر في هذه الأحداث الشعوب البريئة التي عانت التقتيل والتهجير القسري والتشريد، كما أنها فقدت كل مقومات الحياة الكريمة من غذاء ودواء. أما عن الترويع والترهيب وانتهاك الحرمات فحدث ولا حرج.

غياب العدالة وآليات المحاسبة والعقاب، هو ما أدى في نهاية المطاف إلى حدوث التفرقة على أساس عرقي وديني ومذهبي داخل الوطن الواحد

ولفت إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن ما على الدول في أوضاع كهذه الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية مواطنيها من خطر الاٍرهاب الداهم ولكنه رغم ذلك كان دائما حريصا على أن تتم مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات الأمنيه عموما في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون.

العفيفي يدعو لحماية الأطفال والنساء

وأعرب يوسف بن عبدالله العفيفي، نائب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن الأسف لتزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من الدول العربية، وهو ما اتسعت معه انتهاكات حقوق الإنسان بدرجة لم يسبق لها مثيل.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من الأطفال والنساء.

ولفت العفيفي إلى أنه نتيجة لهذه الصراعات، انهارت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تبق لحياة الإنسان الكريمة أي مقومات وأصبح الإنسان في هذه الدول فاقدا للأمن، ومعرضا لجميع مهددات الحياة.

العسومي: إيران أكبر منتهك لحقوق الإنسان العربي

أما نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي فقد أكد على أن النظام الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي العربي وأكبر منتهك لحريات وحقوق الإنسان العربي بحكم التدخلات الإيرانية المستمرة في الصراعات الواقعة بالمنطقة العربية ،بل أن معظم هذه الصراعات إيران هي التي كانت وراء تأجيجها وتصعيدها.

وقال العسومي ان النظام الإيراني يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، وذلك لما يمارسه هذا النظام من تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بإثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين مليشيات مسلحة، وإصدار تصريحات عدوانية ضد الدول العربية، وخاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن.

ودعا العسومي إلى توحيد المسار العربي من أجل معالجة قضايا الصراعات التي يشهدها العالم العربي وصيانة الأمن القومي، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، والمليشيات المسلحة، ومواجهة المخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، والتنسيق بين الدول لتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد البرلماني الدولي لممارساته العنصرية البغيضة وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية.

البكوش :تعزيز الحوار لتجنب الصراعات

من جانب آخر شدد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أن مجابهة الصراعات تقضي مقاربة طبيعة الصراع لإيجاد الحلول المناسبة لها. مشيراً إلى ضرورة البحث عن أسباب الصراعات الناتجة عن ثورات، لأن عادة الثورات تقوم نتيجة مظالم، وانتهاك لحقوق الإنسان، فلا بد من العودة لحقوق الإنسان، لأن احترام الحقوق يجنبنا الصراعات.

وفي تصريح لـ”إسلام أون لاين” قال البكوش أن “الثورات السلمية غير المسلحة تكون انتهاكات حقوق الإنسان فيها أقل، ومعالجتها أسهل، أما إذا تحولت إلى صراعات مسلحة، تتعقد الأوضاع كثيرا، وقد رأينا الفرق بين ثورة سلمية اجتماعية مجتمعية في تونس، وثورات تحولت إلى نزاعات مسلحة في سوريا أو ليبيا على سبيل المثال”.. مشيرا إلى أن “الثورة السلمية تنتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان أيضا، لكنها أقل فظاعة نسبياً، ويمكن معالجتها بطرق سلمية، بالحوار مثلا”.

ولدى تطرقه لأثر العنف والإرهاب على حقوق الإنسان، قال الطيب البكوش: إن “جميع أشكال العنف، خاصة إن تحول إلى إرهاب، فلا يمكن إلا أن تكون على حساب حقوق الإنسان، بدليل جحافل المهجرين ومن فقدوا الشغل، ومن فقدوا الأمن والأمان، وكل ذلك انتهاك لحقوق الإنسان، فضلا عن الضحايا الذين يقتلون من الأبرياء، وأغليهم مواطنون عزل، وليسوا مقاتلين في كل الصراعات”.