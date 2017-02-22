بعد 52 عاما على رحيله .. مالكوم إكس لايزال رمزا للحرية

مرت أمس الثلاثاء ذكرى اغتيال أحد رموز الحرية والتحرر ومناهضة العنصرية في أمريكا والعالم .. مالكوم إكس أو الحاج مالك الشباز.

فمنذ 52 عاماً، شهدت منصة قاعة “أودوبون بالروم” للمؤتمرات، في مدينة نيويورك الأمريكية اغتيال “مالكوم إكس” الذي كان واقفاً عليها يلقي خطاباً أمام أكثر من 400 شخص، بينهم زوجته وبناته الأربع.

واخترقت الرصاصات الست عشرة صدر مالكوم إكس، أو “الحاج مالك الشباز”، لتتسبب في وفاته على الفور ولتخلد ذكراه بين المسلمين وأنصار الحرية والمساواة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

ولد مالكوم في مايو عام 1925، للقسيس المعمداني إيرل ليتل، في ولاية نبراسكا (وسط الولايات المتحدة)، حيث كان والده يحرص على اصطحابه إلى الكنيسة، وإلى لقاءات “الجمعية العالمية لتقدم السود” التي كانت أكبر منظمة قومية للأفارقة الأمريكيين في البلاد آنذاك.

وعانى مالكوم إكس في مطلع حياته العديد من المآسي جراء ممارسات البيض العنصريين بحق عائلته، حيث قتل ثلاثة من أعمامه، واضطروا إلى الانتقال إلى ولاية ميتشيغان (شمال الولايات المتحدة)، إلا أنهم لم يسلموا من الأذى، حيث حرق منزلهم، قبل أن يقتل الوالد بصورة وحشية عام 1931.

وبدأت معاناة العائلة بمقتل والدهم، حيث لم تأخذ السلطات الأمريكية حقها من الجناة، وحرمت الأم من الإعانات الاجتماعية، حتى أصيبت بانهيار عصبي وأدخلت مصحة للأمراض العقلية عام 1938، وانتهى الحال بالفتى مالكوم إكس إلى ترك الدراسة وممارسة مختلف الأعمال لسد رمقه، حتى أودع السجن عام 1946، بجريمة السرقة.

وشهد العام 1948، تحول إخوة مالكوم إلى الإسلام على يد “محمد إلايجا”، زعيم ما يعرف بـ”حركة أمة الإسلام” وتأثر مالكوم إكس بإخوته، وتحول إلى الإسلام أيضا ، واستغل ما تبقى له من فترة السجن بالقراءة والتعلم وإجراء المناظرات، وذلك حتى خروجه من السجن عام 1952، عندما كان يبلغ 27 عاماً.

وعقب خروجه من السجن أظهر مالكوم إكس، طاقة كبيرة أوصلته في فترة قصيرة إلى الشهرة على الساحة الإعلامية الأمريكية والعالمية، كما تصدر حركة أمة الإسلام، التي أصبح الرجل الثاني فيها، وينسب إليه الفضل في إدخال الآلاف من الأمريكيين السود إلى الإسلام، وإلى الحركة، أبرزهم الملاكم الأمريكي الأشهر، محمد علي كلاي.

وفي عام 1963، بدأت معالم الخلاف تظهر بين مالكوم إكس وزعيم الحركة “إلايجا”، الذي قام بتجميد عضويته، الأمر الذي أتاح لمالكوم متنفساً لإجراء جولة في العالم الإسلامي، استهلها بالحج، مطلع عام 1964، حيث أدرك أن الإسلام لا يميز بين الأعراق، وأنه لا فضل للعرق الأبيض على الأسود كما كان يعتقد.

والتقى مالكوم إكس في جولته العديد من القادة والعلماء العرب والمسلمين، وعاد إلى الولايات المتحدة بفكر جديد ودعوة جديدة، تساوي بين السود والبيض، وتدعوهم على السواء إلى الإسلام، الأمر الذي أثار نقمة “إلايجا” وأتباعه عليه، ودفعهم إلى محاولة قتله من خلال إضرام النار في منزله في 15 فبراير 1965، قبل أن يتمكنوا من اغتياله بعدها بستة أيام، ولم يتجاوز عمره 39 عاما.

ومن أهم مقولات مالكوم إكس عبارته التي قالها في مقابلة صحفية قبل أسابيع معدودة من اغتياله، حين تلقى سؤالاً عن التهديدات بالقتل، التي يتلقاها من مختلف الجهات العنصرية، سواء من البيض أو السود، فقال: “إن ثمن الحرية هو الموت”.

وفي كل عام يستذكر كثيرون في الولايات المتحدة وخارجها، من بيض وسود، مسلمين وغيرهم، ذكرى اغتيال مالكوم، الذي مثل نموذجاً متكاملاً للمعاناة من العنصرية، وللنضال في سبيل الحق والعدل والحرية والمساواة.