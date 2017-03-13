مؤتمر “المسلمون والعالم”: الفضاء العالمي تلوث بالتطرف والطائفية والاستبداد

انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان فعاليات المؤتمر الدولي (المسلمون والعالم: من المأزق إلى المخرج) الذي ينظمه المنتدى العالمي للوسطية بمشاركة أكثر من مئة باحث ومفكر من أكثر من 30 دولة، ويستمر ليومين.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري: إن المنتدى منذ تأسيسه اهتم بالدعوة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي شوهت صورة الإسلام وعطلت مسيرة الأمة، مشيرا إلى أن المؤتمر الحالي يستعرض الراهن ويحدد عوامل تغذيته وأسباب إنتاجها ويشخصها ويحللها ومن ثم يقدم تصورا عمليا للخروج الآمن من هذا المأزق الذي حُبِسَتْ فيه الأمة.

وعدد أن الفضاء العالمي اليوم تلوث بالنموذج الداعشي الذي تبنى كل العناصر الظلامية التي تتعارض مع القيم والمبادئ التي جاءت الرسالات السماوية لنشرها وترسيخها؛ فالتكفير والقتل العشوائي والتدمير والعنف اللفظي والحرق والفساد؛ ممارسات يرفضها الدين الخاتم الذي جاء بالسلام والرحمة والكرامة، وتتناقض مع القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف أن التعصب الطائفي الذي أدى إلى قطيعة بين مكونات الأمة وشوه التنوع وأحاله إلى خلاف تصادمي مقيت، هذا التعصب أعمى بصيرة أصحابه عن النظرة الشاملة لعالمية الإسلام وبعده الإنساني ومنهج الرحمة الذي جاء به، ساهم في هذا التلوث.

كما ذكر أن: الاستبداد السياسي، والاحتلال الأجنبي الذي أصبح وصمة عار في جبين من تسببوا في حدوثه واستمراره، ونهج الهيمنة والإستلاب، وشح الأغنياء، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وطغيان المادة وتراجع القيم؛ قد فاقم من هذا التلوث.

وأرجأ السبب في انتشار العنف والفوضى الأخلاقية والقهر؛ إلى الخواء الروحي الذي تعيشه كثير من المجتمعات اليوم.

وأشار إلى أن المؤتمر معول عليه أن يناقش المحاور المعلنة ويخرج بتصور ورؤى وأفكار وآليات تساعد أمتنا على الخروج من المأزق الذي دخلت فيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب التونسي الشيخ عبدالفتاح مورو إن هذه المؤتمرات تعمل على نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي، وأن الوطن العربي والإسلامي بحاجة ماسة إلى مثل هذه النشاطات في زمن يكثر فيه القتل والذبح وإراقة الدماء باسم الدين.

وأضاف: لا بد من العمل على إزالة هذه التهم التي تسيء لدين منذ مر العصور وهو يدعو إلى المحبة والرحمة.

بدوره، قال رئيس الوقف السني العراقي الدكتور عبداللطيف الهميم: إن المسلم متهم بدينه وذلك بسبب ما ألصق به من تهم الإرهاب والقتل والدمار وإراقة الدماء، وبذلك أصبح الوطن العربي وطن مشتت، وطن اللاجئين بسبب الحروب المفتوحة، وتحولت الأوطان إلى أوطان مستباحة، وبسبب هذه الأوضاع منح العرب العديد من التنازلات.

وأضاف: الآن هؤلاء من يسمون أنفسهم مسلمين يقطعون الرؤوس ويريقون الدماء في وطن يعاني من الانهيارات وذلك كله بسبب من يدعون الاسلام. وأكد أنه كلما كثر الظلام اقترب الفجر وهو النصر وسيرجع الإسلام إلى صورته السمحة وصورة المحبة والرحمة.

وقدم رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري السابق ابو جره السلطاني قراءة نقديه لتجارب حركات الاصلاح في العالم الاسلامي ودورها في تقديم خطاب اسلامي حضاري، مؤكدا اننا نحتاج إلى خروج جادّ من منطقة الصراع الإيديولوجي إلى خطاب جديد يتجاوز دائـرة الأخوّة الإسلاميّة إلى فضاءات الأخوّة الإنسانيّة..

وأضاف لقد بعث الله تعالى رسله إلى أقوامهم ليحرروا الإنسان، مطلق الإنسان، من هوى نفسه واستغلال عالم الأشياء لعالم القيم بمنهج التعارف الواسع الرحيب الذي دعانا المولى ان نكون ناسا من الناس نتعارف على أساس الأصل المشترك الأوسع الذي هو التكريم الآدمي للجنس البشـري ونترك الكرامة الإيمانيّة لمن يعلمها فينا مشيرا الى قوله تعالى : (‘يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير)’.

ومن جانبه عرض النائب الاول لرئيس مجلس النواب المغربي محمد يتيم ثقافة التجديد ودورها في النهوض بالخطاب الاسلامي المعاصر مشيرا الى ان دعاة الاصلاح نجحوا في معركة التعريف بالإسلام داعيا الى الخروج من فقه الجماعة الى فقه المجتمع للخروج من المأزق الحالي، مشيرا الى ان التوترات التي تحصل في دول النفط لها اهدافها وسياساتها في الهيمنة على مقدرات الامة.