آسيا تعزز علاقتها الاقتصادية مع السعودية

يقوم عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجولة آسيوية تستغرق شهرا على عدد من الدول من بينها ماليزيا واندونيسيا واليابان عكست أهمية استرتيجية متزايدة لهذه المنطقة بحسب محللين.

يقول راجيف وزواز المحلل الاقتصادي في شركة HIS MARKET إن زيارة الملك سلمان تعكس الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المتزيدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بالنسبة للمملكة ، ففي الوقت الذي باشرت فيه السعودية العمل بخطة تحول وطنية ( رؤية 2030) فإن الاستثمار في الدول الآسيوية تشكل أولوية رئيسة ضمن خطتها.

وأضاف راجيف “علاقة السعودية التقليدية والمهمة مع الولايات المتحدة باعتبارها سوقا مهما للنفط السعودي تتجه لمزيد من الانخفاض، في المقابل تتصاعد الأهمية الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء ، حيث بلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 25٪ في عام 2006 وارتفعت لتصل إلى 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2016.

وأشار راجيف إلى عامل المنافسة مع إيران ،فمنذ رفع الأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية عن إيران بادرت الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادىء إلى زيادة المشاركة الاقتصادية معها من أجل بناء علاقات تجارية واستثمارية مع هذا الاقتصاد الكبير في الشرق الأوسط.

وأضاف راجيف ” نتيجة لانهيار أسعار النفط العالمية في أواخر عام 2014، شرعت السعودية إلى عمل خطة استراتيجية كبرى تسمى خطة التحول الوطنية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط على المدى الطويل”.

ومن المرجح أن تنمو بشكل ملحوظ الشراكة التجارية والاستثمارية خلال العقد المقبل بين المملكة العربية السعودية وعمالقة الاقتصاد في آسيا – الصين واليابان – ، فضلا عن اقتصادات مجموعة “آسيان” – جنوب شرق آسيا – الرئيسة مثل اندونيسيا وماليزيا، وسوف تستمر السعودية في لعب دور رئيسي لتأمين الطاقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء، بالإضافة إلى زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بحكم الرؤية السعودية الجديدة.

وشهدت زيارة الملك سلمان لإندونيسيا توقيع إحدى عشرة مذكرة تفاهم بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية مما يوضح مدى التقارب والعلاقة القوية بين البلدين.

وتفيد التقارير إلى التزام السعودية بالاستثمار في تطوير مشروع بقيمة بليون دولار ومساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية.