هل تنجح الدبلوماسية السعودية في محاصرة إيران؟

السعودية وإيران.. علاقة أضحت من كلاسيكيات علاقات الصراع بالمنطقة، والتي ربما سيكتب له الاستمرار حينا من الدهر.. لعوامل كثيرة، ليس أهمها الصراع المذهبي، وإنما لاختلاف لغة المصالح التي باتت تحكم حتى النظرة المذهبية لدى ملالي إيران، الذين تراهم مثلا يغدقون دعما معنويا وماديا على إحدى أكبر الحركات السنية وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما يقتلون السنة ويستأصلونهم في دول أخرى.

صراع المصالح إذن هو الأصل.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل ستستمر حركة التمدد الإيرانية في طريقها دون أن يوقفها شيء؟ وبالمقابل: هل ستستمر خسارة المملكة _حامية حمى الإسلام السني_ لنفوذها حتى داخل بيتها السني؟ وما المعطيات التي يمكن من خلالها للملكة السير في طريق استعادة دورها الريادي بالمنطقة؟

قد تبدو الإجابة على هذه الأسئلة متشعبة الاتجاهات نظرا لطبيعة تشعب العلاقات داخل المنطقة العربية والإقليم كله، وأيضا نظرا لتعدد الفاعلين السياسيين وقدرتهم على التأثير في طريقة لعب الفرقاء جميعهم..

لكن متغيرين هامين قد حدثا ربما يدلان دلالة واضحة على أن الملمكة بدأت في طريق محاصرة إيران بصورة أكثر فاعلية وتأثيرا، وآتت نتائجها سريعا ولو في شكل رمزي..

المتغير الأول: الجبير في العراق

بعد قطيعة دامت قرابة أربعة عشر عاما يزور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دولة العراق في زيارة مفاجئة وغير معلن عنها من قبل…

هكذا كان الخبر في أغلب وسائل الإعلام العربية، حسبما تم تداوله من بيانات صادرة عن الجهتين، لكن معلومات رشحت فيما بعد تؤكد أن الزيارة لم تكن مفاجئة، وإنما كانت بتنسيق مسبق..

وهذا طبيعي.. فلا شيء في العلاقات الدبلوماسية بين الدول يأتي فجأة أو مصادفة.. هذه الكلمات ليست موجودة في قواميس الدبلوماسية على اختلاف مدارسها، لذا فإن البيانات التي تحدثت عن فجائية الزيارة وكونها جاءت سريعا وعلى غير ترتيب هي بيانات موهمة ومغرقة في الإيهام..

وهنا يظهر التغير في حركة الدبلوماسية السعودية، التي كانت تفضل اللعب عن بعد في بعض الملفات الخاصة بدول الجوار، لكن التغير الحاصل الذي فرضته مستجدات دولية وإقليمية جعل الرياض تتنازل عن خيار اللعب عن بعد مقابل النزول إلى أرضية اللعب في كثير من الملفات التي خسرتها بسبب تلك السياسة ومنها العراق..

فلا يمكن أن تكون السعودية غير مدركة لزيادة فاعلية العراق الإقليمية خاصة في الشأن السوري والذي بدأ يتعاظم برعاية روسية إيرانية، لدرجة مشاركة قواته في الحرب الدائرة هناك.

ولا يمكن للسعودية ألا تكون مدركة لزيادة النفوذ الإيراني داخل العراق وتعاظم التنسيق في مختلف القضايا للحد الذي دفع كثيرين للاعتقاد بأن العراق أضحى مجرد مقاطعة إيرانية تتم إدارتها من هناك من طهران..

ولا يمكن للسعودية ألا تكون مهتمة بقضايا السنة داخل العراق، وتشابكها مع مصالح الممكلة المعنوية التي تآكلت كثيرا نظرا لغياب الدور السعودي الفاعل بالعراق..

أيضا وبحسب المحلل التركي محمد زاهد جول فلا يمكن عزل زيارة الجبير لبغداد عن سياق التحضير للتغيرات المتوقعة في المنطقة، خاصة في علاقات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مع حكومة العراق المرتبطة أو التابعة لإيران..

كذلك لا يمكن عزلها بحسب المحلل التركي عن سياق الاتفاقيات التي وقعتها أربع دول خليجية بما فيها السعودية مع تركيا إثر زيارة الرئيس أردوغان والمسؤولين الأتراك إليها، وكانت تركز على الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، وقد اعلن اسم إيران في هذه الزيارات على انها دولة طائفية وتهدد أمن المنطقة، وانها دولة تعمل لتشييع العراق وسوريا..

إيران إذن… وإيران فقط.. هي الهدف الأهم لهذه الزيارة، والتي عدها محللون ومراقبون تغيرا جذريا في طريقة اللعب الدبلوماسي السعودي، ومحاولة زيادة فاعليته أمام التوغل الإيراني الذي أفقد ومازال السعودية كثيرا من مكاسبها..

المتغير الثاني: الأمير محمد بن سلمان مع ترامب

ربما يراها البعض زيارة طبيعية اعتيادية، فمسئول سعودي يزور البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي يقابله.. لكن فحوى الزيارة ومخرجاتها وتوقيتها وطريقة الاستقبال وما حدث بها تشي بأمور أخرى..

على مستوى طريقة الاستقبال يكسر ترامب البروتكول الرئاسي الأمريكي الصارم من أجل الأميرمحمد بن سلمان، فيقيم له وليمة غداء في الجناح الشرقي بالصالة العائلية، ويسمح بحضور المصوريين والصحفيين، مع أن العادة جرت أن يتم هذا الإجراء فقط لقادة الدول..

وأيضا وكدلالة على أهمية الضيف حضر مأدبة الغداء كبار أعضاء إدارة ترامب، كنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ومستشار الأمن القومي هربرت ماك ماستر، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي ستيف بانون، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، ومستشارة ترامب للشؤون الاقتصادية دينا باول. وقبلها يوجه هو الدعوة للمملكة لزيارة واشنطن، ثم يجلس بن سلمان..

وعلى مستوى توقيت الزيارة فإنها تأتي في محاولة سريعة لاستغلال حماس ترامب في بداية حكمه، والطرق على بعض قناعاته قبل فتورها، ومنها إمكانية نقضه لالتزام أمريكا بالاتفاق النووي مع إيران، ومحاولة تحجيم الدور الإيراني التوسعي في المنطقة..

وهذا ما أكدته تصريحات بعض المسئولين عقب الزيارة، فسلمان الأنصاري، رئيس اللوبي السعودي في واشنطن (سابراك)، يؤكد أن إيران هي هدف الزيارة الأهم، قائلا: نتائج الاجتماع الذي عقده ولي ولي العهد، مع الرئيس الأميركي ستظهر بوضوح في “وقف الجنون الإيراني عند حده”..

ووصل الأمر إلى تعدي حالة تفهم قلق السعودية المتعلق بطموحات إيران التوسعية، من قِبَلِ ترامب وإدارته إلى مشاركتها هذا القلق، وهو ما سُيمهد الطريق لوضع حلول جذرية لمعظم أزمات المنطقة ومنها إيقاف طهران عند حدها… بحسب تصريحات الأنصاري.

أيضا فإن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مستشار بن سلمان صرح بأن الاجتماع بين ترامب وبن سلمان، “أظهر توافقاً في وجهات النظر حيال العديد من الملفات المهمة” وكأنه يقصد الملف الأبرز وهو الملف الإيراني..

كلمة السر..المال والاقتصاد

في المتغيرين الذين تحدثنا عنهما وهما زيارة الجبير للعراق، وزيارة بن سلمان لواشنطن، تبدو الأمور وكأنها محاولات دبلوماسية بلا رافعة، وقد يسأل سائل: مالذي يمكن للمملكة تقديمه للعراق كي تتخارج من علاقتها بإيران، ووتقدمه لترامب كي يحاصر إيران ويدعم السعودية في مواجهتها على أكثر من جبهة؟

وفي الحقيقة تملك السعودية الكثير على مستويات شتى.. سياسية واقتصادية.. ففي زيارة الجبير للعراق وصل الأمر بحسب مصادر دبلوماسية إلى تعهد سعودي بتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار العراق بعد انهيار الاقتصاد العراقي وتدمير البنية التحتية فيه.

وبالطبع سيصاحب هذا الدعم المالي تعاون سياسي يقضي بإعادة العراق إلى محيطه العربي بصورة طبيعية، وإبعاده عن مشاريع التوسع والتدخل الايراني بالعراق والمنطقة.. وهو ما تريده السعودية، وستلعب عليه بالطبع الحكومات العراقية على اختلاف انتماءاتها في محاولة منها لفعل امرين:

الأول: تحقيق أكبر استفادة لصالحها كحكومة تحاول تحقيق المكاسب لها ولدولتها.

الثاني: إظهار أكبر قدر من التوافق مع السياسة الأمريكية بحسبان المساندة الأمريكية هي الأساس في استمرار أي حكومة بالعراق، فضلا عن الدعم العسكري الكبير الذي تتلقاه العراق من أمريكا.

وبالتالي فإن الدعم المالي بالعراق هو كلمة السر في محاولة محاصرة إيران، وتقزيم نفوذها ربما لدرجة التلاشي إن استمر الاهتمام بالمفف العراقي على هذا النحو.

أيضا فإن زيارة بن سلمان لواشنطن يظهر فيها سلاح المال والاقتصاد كأحد أهم أسلحة المملكة في محاولة ترتيب العلاقات مع أمريكا بالصورة التي تخدم أهدافها في محاصرة إيران..

فترامب الذي يحتاج لمزيد من الموارد لدعم خططه الخارجية، وتحقيق طفرات اقتصادية وعد بها حينما رفع شعار “أمريكا أولا” يدرك ان المملكة بثقلها الاقتصادي يمكن ان تكون فرس رهانه، وأعتقد ان المملكة قد فطنت لهذه الرغبة وأبدت استعدادها حينما دعمت خطة ترامب على سبيل المثال بإقامة مناطق آمنة في سوريا وتكفلت بالإنفاق عليها…

أيضا بدا بن سلمان يراهن على هذه الرغبة “الترامبية” حينما تحدث عن رغبة المملكة في نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الرياض، وهذا تم إثباته سابقا من خلال العقود الضخمة مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية كشركة GE ، لتوطين بعض الصناعات التكنولوجية في الداخل السعودي.

السعودية وأمريكا سيعملان أيضا على إنشاء أكبر مجمع في العالم لإنتاج الألمونيوم بتكلفة أكثر من 10 مليارات دولار، كما سيعملان على إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم بقيمة تفوق 20 مليار دولار من خلال شركتي “أرامكو” و”صدارة”.

المال إذن والاقتصاد هو الرافعة الكبرى والداعم الأساس لحركة المملكة العربية السعودية الدبلوماسية، في محاصرتها لإيران ومحاولاتها المستمرة إيقاف توغلها الإقليمي.

لكن السؤال ما زال مطروحا: هل ستنجح المملكة مع هذه الصحوة الدبلوماسية وهذا التنسيق السعودي الأمريكي، ام ستظهر على الساحة مستجدات تؤخر هذا النجاح او تقلل من فرصه.. بحسبان السياسة مناقضة للثبات؟! سنرى وستخبرنا الأيام.