  العلاقات الاقتصادية بين الصين وافريقيا 

عرفت العلاقات الموريتانية الصينية نشأة مبكرة كما أشرنا في المقدمة، وقد تم تأسيس هذه العلاقات على ركيزتين مهمتين: العلاقات السياسية المتعلقة بتقارب وجهتي نظر الطرفين في القضايا الدولية، والأساس الثاني هو التعاون الاقتصادي الذي انطلق مبكرا مع اتفاقية التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري سنة 1967م والتي تم تجديدها سنة 2004 كما تم تأطير ورعاية هذه العلاقات الاقتصادية من خلال إنشاء اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية سنة 1984م.

يشكل تمويل التنمية أحد الاحتياجات البارزة للدول النامية بفعل عجز الموارد المحلية واختلال ميزان المدفوعات وتعدد احتياجات التنمية وضعف حركة التطور الاقتصادي، وقد أدت هذه المشكلة إلى اللجوء إلى التمويل الدولي والاقتراض الخارجي وهو ما أحدث معضلة المديونية والتي فاقمت المشاكل التنموية، وفي هذا الإطار شكلت القروض الميسرة التي تقدمها الصين لموريتانيا مساهمة هامة في تمويل التنمية.

تمويل التنمية

وتتوزع هذه القروض على مجالات مختلفة لتغطي مختلف اوجه الاحتياجات التنموية من توفير الخدكات العمومية من خلال إنشاء البنى التحتية إلى دعم الموارد البشرية من خلال التكوين ونقل الخبرات والبعثات الصحية والتعليم إضافة إلى الدعم المؤسسي لمختلف القطاعات المهمة، وفي السنوات الأخيرة أصبح البلدان يتبعان سياسة جديدة من خلال إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تغطى بمبلغ كلي ويتم الاتفاق لاحقا على أوجه تنفيذ وتسيير هذا القرض.

ويبلغ حجم القروض التي منحت الصين لموريتانيا منذ الانطلاقة المبكرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين 188.7 مليار أوقية.

فيما يبلغ حجم هذه القروض في العقد الأخير:168 مليار و333 مليون أوقية منها 40 مليار و107 مليون أوقية قرضا من اكسيم بانك، فيما منحت الحكومة الصينية بقية القروض.

وكنموذج على طبيعة هذه القروض الميسرة فإن اتفاق التعاون الإقتصادي والفني الموقع بتاريخ 12 دجمبر2013 في نواكشوط بين موريتانيا والصين والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين يبلغ مايعادل عشرة (10) مليارات أوقية سيتم تسديدها بدون فائدة على مدى عشرين سنة بما فيها 10 سنوات إعفاء، ويسمح هذا الإتفاق الحالي بتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها لاحقا.

وقد مكنت هذه القروض من تيسير تقديم الخدمات العامة كما ساهمت مساهمة بالغة في تحريك الوضع الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر لتمويل مشاريع البنى التحتية ومشاريع خدمات الصحة والتعليم والمياه وغيرها.

دعم التنمية

أسهمت الصين إسهاما بالغا في دعم التنمية في موريتانيا من خلال المشاركة في مشروعات البنية التحتية وفي الدعم المؤسسي وفي دعم الموازنة وغيرها، وهي هبات تمتاز بكونها مؤسسة على الصداقة وليست على المقايضات السياسية ولا تتبع بضغوط لتوجيه السياسات المختلفة كما هو الحال في التمويل الدولي غالبا.

وقد بلغ حجم الهبات منذ تأسيس العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والصين: 73,331,660,000 أوقية أي ما يعادل 1.745.840.000 إيوان.

وقد شملت تلك الهبات أهم القطاعات الحيوية مثل التنمية الريفية والصحة والتعليم وغيرها.

الاستثمارات الصينية المباشرة في موريتانيا

بلغ حجم أعمال الشركات الصينية المقاولة في مو ريتانيا أرقاما معتبرة وتشمل هذه المقاولات مجالات الصيد والإنشاءات والمعادن والمياه وبعض المقاولات الصغيرة.

ومن بين أشهر الاستثمارات نشاط شركة “هوندونك” التي أثارت اتفاقيتها لغطا إعلاميا وسياسيا واسعا، وقد استثمرت المؤسسة 100.000.000 دولار في مجال الصيد، وفق اتفاقية موقعة بينها مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري يمتد العمل بها لمدة 25 سنة، وبموجب تلك الاتفاقية تقوم الشركة ببناء مجمع صناعي يضم مصنعا لتحويل الأسماك ومجمعا للتبريد ومصنعا للثلج ومصنعا لدقيق السمك وورشة لتصنيع زوارق الصيد التقليدي ومركزا للتأهيل وإعادة التأهيل على أن يتم إنجاز هذا الاستثمار في أجل لا يتجاوز 6 سنوات، في مقابل هذا الاستثمار تمنح الدولة الموريتانية للشركة الصينية ضمانات ومزايا مالية وقانونية وتجارية مهمة؛ حيث نصت الاتفاقية على حق الشركة في الولوج المباشر وغير المباشر للموارد، بالإضافة إلى تطبيق نظام جمركي وضريبي مميزين وتتعهد الشركة بتوفير 2463 فرصة عمل ونقل الخبرة في المجال الذي تمارس فيه نشاطها، وتقديم موارد مالية للحكومة الموريتانية.

آفاق وتحديات التعاون الاقتصادي الصيني الموريتاني

التبادل التجاري: توسع التبادل التجاري بين موريتانيا والصين بحيث غدت السوق الصينية مصدرا رئيسيا للسوق الموريتانية في المستوردات الاستهلاكية المختلفة وحتى التجهيزات والمعدات، كما تعتبر موريتانيا مصدرا رئيسيا للأسماك والحديد للصين، وقد بلغت الصادرات الموريتانية للصين 225.284 مليون أوقية في حين وصلت الواردات الموريتانية من الصين في نفس السنة (2011) إلى ,936.074 مليون أوقية. وهو رقم كبير في مجموع الواردات الموريتانية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين (الوحدة : مليون أوقية)

تعزيز الاستثمارات الصينية في موريتانيا وتطوير هذه الاستثمارات بحيث تتعدى مستوى المقاولات الصغيرة جدا، والتي قد تشكل سببا للاحتكاك ومنافسة العمالة المحلية إلى مستوى الاستثمارات الكبيرة التي تحرك النشاط الاقتصادي، ونظرا لوضعية موريتانيا كاقتصاد ناشئ وفي ظل التسهيلات والسياسات الحكومية التي تسعى لخلق بيئة ستثمارية موائمة فإن الصين مدعوة لمنافسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الصناعات الاستخراجية والزراعة والخدمات وفي مجالات أخرى عديدة.

ويمكن أن تشكل الاستثمارات المباشرة للصين في بلدان الجنوب عموما، وموريتانيا من بينها إحدى صيغ ومظاهر التعاون الاقتصادي الهامة، فاستعداد الصين، كما تشيع في أدبياتها لعلاقة مربحة/مربحة بينها وبين البلدان النامية، تجد إحدى سبل تطبيقها في الاستثمارات المباشرة، حيث تعاني البلدان النامية من الاستثمارات الأوروبية والأمريكية التي لا تساهم في تنويع هذه الاقتصاديات، بل تحصر أنشطتها في الصناعات الاستخراجية وبعض الاستثمارات الخدمية.

وفي هذا الإطار على الجانبين إنتاج آليات تنظيمية وسياسات واضحة لإدارة شراكة عادلة ، بدءا بمعايير وقواعد الاستثمار، سواء تعلق ذلك بتحسين مناخ وبيئة الأعمال القانونية والإدارية أو بتعزيز الإجراءات والميزات التفضيلية التي قد يمنحها الطرفان لبعضهما بغية تيسير المقاولات والاستثمارات ومنحها أفضلية على غيرها، أو تعلق بالكفاءة الفنية في إدارة المشروعات التي يتم إطلاقها بالشراكة بين الجانبين.

شراكة شعوب لا دعم أنظمة

لقد أصابت علاقات البلدان العالمثالثية ببلدان المركز انتكاسات متوالية، وهناك إحساس بالغبن لدى شعوب هذه البلدان وعدم ثقة في شعارات الحكومات الأوروبية وحكومات أمريكا بسبب الخبرة التاريخية لشعوب المنطقة التي أثبتت أن هذه البلدان فرطت في المصالح العليا لبلدان الجنوب من خلال التمالئ مع أنظمة فاسدة من خلال عملية تراض تبيع من خلاله هذه الحكومات توفير الشرعية السياسية والغطاء السياسي والأمني لهذه الأنظمة مقابل النهب الممنهج لثروات أمم الجنوب، وهو ما يوجب على الصين وهي تسعى لخلق شراكة استراتيجية ان تؤسس لهذه الشراكة مع الشعوب وان تلعب دورا رياديا في تعديل هذا الوضع الامبريالي في التعاطي مع شعوب المنطقة، فتكون شراكتها مع شعوب وليست مع أنظمة يمكَّن لها من خلال الدعم السياسي والاقتصادي.

وهو ما يمكن تجسيده من خلال بناء علاقات اقتصادية وسياسية شفافة تبتعد عن الزبونية مع أي نظام، كما تتأسس على الشفافية ومحاربة الفساد، بحيث تصبح العلاقات الاقتصادية مترجمة فعلا لشراكة المصالح المتبادلة وللعدالة، وهو ما سيمكن الصين من لعب دور بنائي، ويغلب النظر إلى تدخلاتها باعتبارها صداقة ودعما تنمويا لا بحسبانها انتهازية وتمالؤا مع نظام أو استغلالا لحاجة شعب.

إن الحديث عن الفساد في صياغة الاتفاقات الاقتصادية وضعف الاهتمام بالمعايير الدولية للشفافية في إدارة وتسيير المشاريع العامة سيشكل ضربة قوية لرسوخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويُضعف الاحتضان المجتمعي لهذه العلاقات، التي يحرص عليها الصينيون كما يحرص عليها الموريتانيون.