الصلاة
حول كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز رحمه الله
الأصل في صفة الصلاة يعتمد على صلاة رسول الله ﷺ، وقوله وإقراره، وأمتثال التأسي بالرسول، لذلك بنيت أحكام فقه الصلاة على السنة النبوية.
للصلاة آداب كثيرة منها : 1ـ الخشوع وحضور القلب : وهي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها ، بسكون الأطراف والجوارح، فلا يشتغل المصلي قلبه بأي شيءٍ خارج صلاته ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا ببصره ولا بقلبه . قال تعالى: { قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون } سورة
لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين لله، ولذة أرواح الموحدين له، ومحك أحوال الصادقين معه، وميزان أحوال السالكين إليه، وهي رحمة الله المهداة إلى عبيده، هداهم إليها، وعرفهم بها، رحمة بهم، وإكرامًا لهم؛ لينالوا بها شرف كرامته
ما حكم الخشوع في الصلاة ؟ وهل يبطل الصلاة عدم الخشوع فيها ؟ هذه المقالة تبحث في هذا الموضوع وتبيان هذه المسألة من عدة نواح
أحكام الصلاة وموضع النظر في الصلاة وعلاقة ذلك بتمام الخشوع والإقبال على الله تعالى 2وحضور القلب في الصلاة
هيئة اليدين في الصلاة تدور بين رفع وإرسال، ووضع وقبض، وبسط وإشارة، وفق الأدلة الآمرة بها، وهذا يدخل ضمن معلومات عن الصلاة
حقيقة الخشوع ودلالاته في القرآن الكريم وعلامات الخشوع على الإنسان المسلم في حياته وعباداته وأمور دينه ومعاشه.
باب الدعاء في الصلاة من شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري
تساهل كثير من المسلمين في استعمال الكراسي في الصلاة، لغياب فقه استعمال الكراسي في الصلاة والمسجد. هذا المقال يتناول هذه المسألة ويوضح المشروعية والأغراض والكيفية
صلاة الجمعة أحد أهم الصلوات عند المسلمين وإن أهمية صلاة الجمعة لا تقتصر عن كونها صلاة واجبة بل تتعداها إلى أمور كثيرة ..
قال تعالى : { یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم إِن كنتم تعَلمون }
بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكيف كان الرسول يقضي فيه بعض أفضل أوقاته في الذكر والطاعات
من سنن الجمعة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
مقال يصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وضرورة امتثال هذا الهدي وما يترتب على ذلك من الأحكام والفضائل والفوائد العلمية والتربوية
بيان فضائل الوضوء ومقاصده من خلال نصوص الوحيين، والحرص على الانتفاع بهذه الفضائل، وإبراز معاني سماحة الدين والتيسير الموجودة في الوضوء
هذه تذكرة مباركة في فضائل صلاة الجماعة من القرآن والسنة النبوية المطهرة والذكرى تنفع المؤمنين
قدم المؤلف أحمد ساعي في كتابه (إدارة الصلاة) خلاصات رحلته الروحية والتأملية مع الصلاة والوصول بالقارئ إلى إعادة اكتشاف الركن الثاني من أركان الإسلام.
فضائل التبكير إلى الصلاة وملازمة المسجد لأداء صلاة الجماعة وأدلة ذلك من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
لا يخفى ما لصلاة الفجر من فضائل كبيرة بين الصلوات المفروضة، حتى أقسم بها الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم يقول الله {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ}
جاء التوجيه النبوي ما يدل على أهمية الصف الأول في الصلاة وعظم أجره .. هذه الخصائص والفضائل أشار إليها الإمام ابن رجب الحنبلي ..
حديث الناس وكـلامهم في المساجد وارتفـاع أصواتـهم فيها وآداب الكلام في المسجد
قال تعالى: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) محاولة فهم موقفنا من الصلاة من خلال قراءة آيات القرآن الكريم
كيف نستطيع الحفاظ على الصلاة والخشوع فيها ؟