برنامج التطوع

قال الله تعالى: {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين} [فصلت:33].

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (مسلم). وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (مسلم). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ، ليصلون على معلم الناس الخير» (الترمذي، وصححه الألباني). وقال صلى الله عليه وسلم : «فوالله لأَن يهديَ اللهُ بك رجلاً واحداً، خيرٌ لك من أن يكونَ لك حُمْرُ النَّعَم» (صحيح البخاري 4210)

هذه دعوة من جمعية البلاغ الثقافية للانضمام إلى برنامج العمل التطوعي في موقع إسلام أون لاين.

من نحن؟

إسلام اون لاين موقع غير ربحي يتبع جمعية البلاغ الثقافية في قطر يعمل على نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بمبادئ الدين الحنيف وأحكامه وأخلاقياته للمسلمين وغيرهم عبر شبكة الإنترنت ويهدف إلى توفير محتوى عالي الجودة باللغتين العربية والانجليزية.

نحن نقدر التنوع والمهارات المختلفة، ولهذا السبب لدينا عدة أقسام تطوعية تتيح لك فرصًا متعددة للمساهمة.

دعونا نتعرف على هذه الأقسام:

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الإلقاء الصوتي

إذا كنت تملك الموهبة وتجهيزات التسجيل الصوتي فلدنيا مواد نرغب بتسجيلها ورفعها على الموقع لينتفع بها الناس.

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التصميم

اذا كانت لديك الخبرة والمهارة في تصميم الجرافيك والإنفوجرافيك يمكنك المساهمة معنا في إنشاء رسومات وصور تخدم المحتوى بشكل أكبر.

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تصميم فيديو موشن جرافيك

إذا كنت تمتلك مهارات في إنشاء وتصميم المقاطع المرئية القصيرة أو الرسوم المتحركة فلديك الفرصة للمشاركة معنا.

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الترجمة

ساهم في ترجمة مقالاتنا إلى لغات متعددة حتى يستفيد منها أكبر عدد من القراء.

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كتابة المحتوى

أصحاب الأقلام الرصينة والمتخصصة بإمكانها المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية عبر تقديم العلوم والمعارف والإنتاجات العلمية من بحوث ودراسات ومقالات تفيد القراء والباحثين وطلبة العلم عبر نشرها في موقعنا.ساهم في الإثراء النوعي والفريد للمحتوى بكتابة المقالات أو الدراسات المفيدة.

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إدارة صفحات التواصل الاجتماعي

تواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وساهم في نشر مشروعاتنا وأنشطتنا.

توسعة حجم الجمهور المستفيد من المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تهيئة محركات البحث

ساهم في تحسين ترتيب موقعنا على الإنترنت من خلال استراتيجيات تهيئة محركات البحث.

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البرمجة

إذا كنت مطورًا أو لديك خبرة في برمجة التطبيقات أو تصميم صفحات الويب، فلديك الفرصة للمشاركة في تطوير مشروعاتنا الرقمية.

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اكتشاف الثغرات

برنامج اكتشاف الثغرات هو مبادرة تهدف إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا الرقمية أكثر أمانا وثباتا. نحن ندعو الأفراد المهتمين والمتخصصين في أمان المعلومات إلى مساعدتنا في اكتشاف الثغرات والأخطاء في أنظمتنا.

الفوائد من التطوع

  • تطوير واكتساب مهارات جديدة.
  • فرصة للتأثير والمساهمة الإيجابية في المجتمع.
  • أجر وثواب كبير على الصعيدين الدنيوي والروحي.
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بعد مرور 6 أشهر من العمل التطوعي المستمر معنا، يحصل المتطوع على شهادة خبرة بما قدمه وتعكس التزامه وتقدير إسهاماته.
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