صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “غزة تروي إبادتها: قصص وشهادات” من تحرير أكرم مسلّم، وعبد الرحمن أبو شمّالة، وتقديم غسان زقطان، وإشراف مجدي المالكي.

ويروي هذا الكتاب قصصاً من غزة تمت كتابتها خلال الحرب، بهدف توثيق أصوات ضحاياها وسردياتهم، كمساهمة في تسليط الضوء على حياة الناس العاديين في زمن حرب الإبادة التي تشهدها غزة. ويصدر هذا الكتاب استكمالاً للدور الذي تقوم به المؤسسة في توثيق حرب الإبادة في عدة محاور وجوانب. وقد عمل على تنسيق المواد والمتابعة كل من مادلين حلبي، وأحمد عز الدين أسعد، ولبنى طه، بينما قام بإجراء البحث الميداني من قطاع غزة كل من فاطمة بشير وأشرف أبو شرخ.

وتأتي أهمية النصوص التي يحتويها هذا الكتاب من كونها تتناول قصص الإبادة وسردياتها عبر أصوات ضحاياها الذين ما زالوا يعانون جرّاء ويلاتها، فكتبوا وباحوا بمعاناتهم على الرغم من انشغالهم اليومي بالبقاء في قيد الحياة. فتلك السرديات التي لم تخرج عبر شاشات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبقيت حبيسة الجدران المهدمة وخيم النزوح، هي التعبير الأقرب إلى واقع هذه الحرب وعمق مأساتها.

ويقسَّم الكتاب إلى جزئين رئيسيَين؛ الأول بعنوان “شهادات”، ويتضمن نصوصاً أدبية مرموقة تحكي التجارب الشخصية وتتأملها وتتعمق فيها، كتبها أدباء، وكتاب، وفنانون، وصحافيون، وشعراء معظمهم من غزة، وهم: دنيا الأمل إسماعيل، وهبة الآغا، ويسري الغول، وبتول أبو عقلين، وجواد العقاد، وسما شتات، وأيفا أبو مريم، ونهال الصفطاوي، وهيا أبو النصر، وهدى بارود، ومجد ستوم، ومادلين حلبي، وفاطمة بشير، ومحمد الهباش، وأحلام بشارات، وحيدر الغزالي، ومحمد الفار.

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أمّا القسم الثاني، فهو بعنوان “قصص من الميدان”، والذي تُركت فيه “المنصة” للناس العاديين لسرد خساراتهم كما بدت لهم من مواقعهم، وعبر منظورهم، وباستخدام لغتهم وتشابيههم القادمة من نسيج حياتهم المهتّكة، وتجربة اشتباك أجسادهم مع آلة المحو، وحكايات تضم الناجية الوحيدة، والأسيرة المحررة، والتاجر، والصيدلاني، والخياط، والصياد..إلخ. وقد وضعناها في “براويز فنية خفيفة بعد تهذيبها من الأخطاء والتكرار، ليس أكثر”، كما يقول أكرم مسلم في مقدمته.

وتضمّن الكتاب داخله لوحات للفنان ميسرة بارود الذي يرسم يومياً في غزة خلال الإبادة معنوناً أعماله بـ “لا زلت حياً”. أمّا لوحة الغلاف، فهي للفنان أمجد غنام، وهي بعنوان “خذ بقاياك”، وقد عُرضت ضمن معرض “غزة” الذي نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في مقرها في بيروت في آب/أغسطس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكرم مسلّم هو روائي وصحافي، من مواليد قرية تلفيت في محافظة نابلس، سنة 1971. ويحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيرزيت (1995)، ودرجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت (2011). ويعمل محرراً صحافياً في صحيفة “الأيام” منذ سنة 1995 إلى اليوم. وقد حاز جائزة مسابقة الكاتب الشاب في دورتها لسنة 2007، وجائزة فلسطين للإبداع (2019). وصدرت له أربع روايات: “هواجس الإسكندر” (رام الله: مركز أوغاريت، 2003)، و”سيرة العقرب الذي يتصبب عرقًا” (بيروت: دار الآداب، 2008)، و”التبس الأمر على اللقلق” (عمّان: دار الأهلية للنشر، 2012)، و”بنت من شاتيلا” (عمّان: دار الأهلية للنشر، 2018)، وتُرجم عدد من رواياته إلى الإنكليزية والفرنسية والإيطالية.

أمّا عبد الرحمن يونس أبو شمّالة، فهو محرر صحافي، من مواليد مخيم جباليا – غزة، سنة 1969. يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيرزيت (1995)، ودرجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت (2011). وقد عمل محرراً صحافياً في صحيفة “الأيام” (1995 – 2019)، ومسؤولاً للنشر في مؤسسة عبد المحسن القطان (2003 – 2022). ويعمل حالياً مستشاراً لغوياً لمؤسسة عبد المحسن القطان، وللعديد من المؤسسات التي تُعنى بالنشر والإنتاج المعرفي والثقافي.

عنوان الكتاب : غزة تروي إبادتها: قصص وشهادات

المشاركون بالتأليف : تحرير: أكرم مسلم، عبد الرحمن أبو شمالة، تقديم: غسان زقطان ، إشراف: مجدي المالكي

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

سنة النشر: 2024