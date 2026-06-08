في هذا العصر الذي تتسارع فيه التحولات التكنولوجية بشكل غير مسبوق، بات الحديث عن “مجتمع المراقبة” يتردد على ألسنة المفكرين والباحثين. لطالما صُوّرت هذه الفكرة في الأدب والسينما كـ “ديستوبيا” (Dystopia) افتراضية، أو كتهديد غامض في قصص الخيال العلمي، أو حتى كمجرد نظريات مؤامرة رائجة تفتقر إلى السند الواقعي. غير أن كتاب “إمبراطورية المراقبة” (L’empire de la surveillance) للمؤلف والصحافي المخضرم إغناسيو رامونيه، والذي صدر عن دار “غاليمار” في باريس عام 2024 في 189 صفحة، يأتي ليهدم هذا الوهم. فالكتاب يوضح بجلاء أن المراقبة الشاملة لم تعد خيالاً أدبياً، بل هي حقيقة ملموسة ومتنامية تشكل أحد أبرز ملامح عصر الثورة الرقمية والعولمة الرأسمالية.

تكتسب هذه القراءة أهميتها من كونها تستند إلى مراجعة محكمة نُشرت في دورية “استشراف”، وهي دورية متخصصة في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، مما يضفي على تحليل الكتاب بعداً استشرافياً يتجاوز مجرد تلخيص المحتوى إلى استشراف مآلات المجتمعات في ظل هذا الواقع الجديد.

المؤلف وأطروحة الكتاب المركزية

يأتي إغناسيو رامونيه إلى هذا الموضوع بخبرة تراكمية عميقة؛ فهو صحافي وأكاديمي معروف دولياً، أمضى 17 عاماً مديراً للمجلة الشهرية المرموقة “لوموند ديبلوماتيك” (Le Monde diplomatique). هذه الخلفية تمنحه قدرة فريدة على تفكيك الآليات الخفية التي تتقاطع فيها السلطة السياسية مع القوة الإعلامية والاقتصادية.

الأطروحة المركزية للكتاب هي أطروحة “مخيفة” كما تصفها المراجعة؛ فهي تؤكد أن العالم يتشكل بشكل متسارع عبر “المراقبة الجماعية السرية”. هذه الظاهرة لم تعد حكراً على الأنظمة الشمولية، بل إنها تحول الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء إلى كيانات “أورويلية” (نسبة إلى جورج أورويل وروايته “1984”). يرسم رامونيه في كتابه الواضح والموجز، والمُوثَّق جيداً بالعديد من الدراسات والتقارير الرسمية وبعض الإشارات للأعمال الخيالية، صورةً مقلقة لعالم المراقبة الشاملة الذي بدأ يتبلور على مدى العقود القليلة الماضية، مدفوعاً بالتقدم الهائل في التكنولوجيا الرقمية.

مثلث المراقبة: الحكومة، الشركات، والتكنولوجيا

يُبرز الكتاب أن ديناميكية المراقبة لا تعمل في فراغ، بل هي نتاج تفاعل مثلثي الخطورة:

السياسات الحكومية: التي تسن القوانين وتوفر الغطاء المؤسسي والأمني لجمع البيانات. تواطؤ الشركات الكبرى: خاصة شركات التكنولوجيا العملاقة التي تحول بيانات المستخدمين إلى سلعة في ظل “رأسمالية المراقبة”، متنازلة عن خصوصية الأفراد مقابل أرباح طائلة أو تحت ضغط حكومي. التقدم التكنولوجي الفائق: الذي وفر الأدوات الخوارزمية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف البيومتري التي تجعل المراقبة الشاملة ممكنة تقنياً وبأقل تكلفة.

الولايات المتحدة بوصفها المهندس الرئيسي للإمبراطورية

من أكثر الاستنتاجات جرأة وأهمية في الكتاب، والتي تؤكد عليها مراجعة “استشراف”، هو تفنيد رامونيه للفكرة الشائعة بأن المراقبة الشاملة هي بالأساس أداة ديكتاتوريات. بل على العكس، يؤكد المؤلف أن القسم الأكبر من هذه الدينامية السلبية يتأتى من “دولة ديمقراطية قديمة”، ألا وهي الولايات المتحدة الأميركية. تظهر الولايات المتحدة في الكتاب كعنصر ثابت ومحوري، بوصفها المهندس الرئيسي والمصدر الأول لانتشار ثقافة المراقبة الجماعية عالمياً، مستفيدة من هيمنتها الجيوسياسية والتكنولوجية لتصدير هذا النموذج، مما يحول الديمقراطية من الداخل إلى نظام مراقبة أورويلي متطور.

الملاحق الحوارية: أصوات من قلب العاصفة

لا يكتفي رامونيه بسرد التحليل، بل يثري الكتاب بملاحق تحتوي على مقابلتين استثنائيتين تسلطان الضوء على الأبعاد السياسية والأخلاقية للمراقبة، مما يرفع من قيمة الكتاب التوثيقية:

حوار مع جوليان أسانج:

يناقش أسانج في هذه المقابلة تجربته الشخصية والمهنية، مسلطاً الضوء على ما يسميه “شرطة غوغل” (Google Police)، وهي الآليات الخفية التي تمارسها الشركات الكبرى للرقابة والتحكم في تدفق المعلومات. كما يتطرق إلى تسريبات “ويكيليكس” (WikiLeaks) كنموذج للمقاومة المدنية ضد إمبراطورية المراقبة والسرية الحكومية، والكلفة الباهظة التي يدفعها من يكشفون هذه الحقائق.

حوار مع نعوم تشومسكي:

يقدم المفكر واللساني الشهير نعوم تشومسكي قراءة نقدية عميقة للسياسة الخارجية الأميركية، رابطاً بين ممارسات المراقبة الشاملة وبين المشروع الإمبريالي الأمريكي الأوسع. يوضح تشومسكي كيف تُستخدم التكنولوجيا ليس فقط لمراقبة المواطنين، بل كأداة للهيمنة العالمية وقمع الأصوات المعارضة في إطار العولمة الرأسمالية.

قراءة استشرافية: مآلات المستقبل في ظل الكلمات المفتاحية للكتاب

بالاعتماد على الكلمات المفتاحية التي رافقت المراجعة (التكنولوجيا، الرقابة، الإمبراطوريات، العولمة، الرأسمالية، الإعلام)، يمكن استشراف عدة سيناريوهات مستقبلية يستدعيها الكتاب:

تآكل مفهوم الخصوصية : مع تسارع التكنولوجيا، سيصبح مفهوم “الخصوصية” الفردية أثراً بعد عين، ليحل محله نموذج “المواطن الشفاف” الذي تخضع كل تحركاته الرقمية والمادية للرصد.

مع تسارع التكنولوجيا، سيصبح مفهوم “الخصوصية” الفردية أثراً بعد عين، ليحل محله نموذج “المواطن الشفاف” الذي تخضع كل تحركاته الرقمية والمادية للرصد. إعلام التوجيه لا التثقيف : في ظل سيطرة إمبراطوريات التكنولوجيا والرأسمالية على منصات الإعلام، يتحول الإعلام من أداة للتنوير إلى أداة للمراقبة والتشكيل الأيديولوجي، حيث تُصمم الخوارزميات لتوجيه الرأي العام بدلاً من إطلاعه.

في ظل سيطرة إمبراطوريات التكنولوجيا والرأسمالية على منصات الإعلام، يتحول الإعلام من أداة للتنوير إلى أداة للمراقبة والتشكيل الأيديولوجي، حيث تُصمم الخوارزميات لتوجيه الرأي العام بدلاً من إطلاعه. العولمة كأداة رقابة: لم تعد العولمة مجرد تدفق للبضائع والأفكار، بل أصبحت بنية تحتية للمراقبة العابرة للحدود، حيث تتعاون الإمبراطوريات الرقمية مع الأجهزة الأمنية العالمية لإنشاء شبكة مراقبة لا تعترف بالسيادة الوطنية للدول الضعيفة.

جرس إنذار في الوقت المناسب

يُعد كتاب “إمبراطورية المراقبة” لإغناسيو رامونيه، كما تقدمه مراجعة دورية “استشراف”، وثيقة نقدية بالغة الأهمية. إنه ليس مجرد كتاب يصف الواقع الحالي، بل هو جرس إنذار يدق بقوة في وجه التراخي المجتمعي والسياسي أمام زحف المراقبة. من خلال توثيقه الدقيق، وتحليله البارد لدور الولايات المتحدة، وإثرائه بأصوات مثل أسانج وتشومسكي، يقدم الكتاب خارطة طريق لفهم كيف تحولت أدوات التحرير التكنولوجي إلى أدوات قيد رقابي.

إن قراءة هذا الكتاب أصبحت ضرورة ملحة لكل باحث في الدراسات المستقبلية، وصانع قرار، ومواطن يدرك أن المعركة الفاصلة في القرن الحادي والعشرين ليست معركة على الموارد المادية فحسب، بل معركة على “البيانات”، و”الخصوصية”، و”حرية الإرادة” في وجه إمبراطورية المراقبة المتنامية.