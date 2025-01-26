صدر حديثًا عن دار المازري التونسية كتاب بعنوان “مفهوم الإنسان عند طه عبد الرحمن” للمؤلفة السعودية سوسن العتيبي، وهو عمل أكاديمي معمق يهدف إلى تسليط الضوء على أحد أبرز المفاهيم الفلسفية في فكر الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن.

يمثل الكتاب إضافة نوعية للفكر الإسلامي والفلسفي المعاصر، حيث يقدم قراءة جديدة لتصور طه عبد الرحمن حول الإنسان وأثر هذا المفهوم في تجديد العلوم الإنسانية والإسلامية.

محتوى الكتاب

يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل مفهوم الإنسان في فلسفة طه عبد الرحمن، حيث يبرز هذا المفهوم كواحد من الركائز الأساسية لفلسفته، ويجمع بين عناصر أخلاقية ومعرفية تعيد صياغة تصور الإنسان خارج الأطر التقليدية.

ويعرض الكتاب التحليل الدقيق للمعايير والمفاهيم التي اعتمدها “طه عبد الرحمن” في تحديد طبيعة الإنسان، حيث قدم تصورا مركبا يقسم الإنسان إلى مستويات وجودية ومعرفية متعددة.

وبحسب المؤلفة، أن مفهوم الإنسان محوري في فكر طه عبد الرحمن ويعد من أهم المفاهيم المحورية المبينة لفلسفته، والجامع لعدة نظريات بنى معالجاته استنادا عليها ومنها مثالُ: “إجرائية ‘مفهوم الإنسان’ خلال علم الكلام، الذي لا يتأتى تجديده إلا بتصحيح المفاهيم النظرية المؤسسة له، وإدخال ركن العمل المجدد للمناهج” من قبيل: “تصحيح مفهوم العقل المركزيّ فيه، وبالتبع تُزال المقابلة التقليدية بين العقل والشرع، بأداة هي: مفهوم ‘الإنسان الواجب’، وتبيين أصل المنهجية التقليدية وفق مسالك العقل الإدراكية عند طه عبد الرحمن”.

وتضيف الدكتورة سوسن العتيبي في مقدمتها أن هذا المفهوم قد “فُلِق بمعيار الواقع والواجب فِلقَين”؛ فمعالجات طه عبد الرحمن المشخصة لواقع الإنسان تحت ما سمي بـ “الإنسان الواقعي”، أما قسم المعالجة التأصيلية أو المنشودة فتحت ما سمي بـ “الإنسان الواجب”؛ وله “ثلاث مراتب، هي: “الإنسان الخُلقيّ”، و”الإنسان الآياتي”، و”الإنسان الائتماني”، بغية تجديده”.

وقدمت الباحثة تحليلًا شاملاً لهذه المستويات، وتوضح كيف استخدم طه عبد الرحمن هذا التصور كأداة لإعادة بناء علم الكلام الإسلامي، مما يتيح رؤية فلسفية متجددة تربط بين القيم الأخلاقية والواقع المعيش.

مناهج الكتاب

اعتمدت المؤلفة على مناهج علمية متنوعة لتحقيق دراسة متكاملة، منها:

المنهج الوصفي: لوصف المفاهيم والمناهج التي استخدمها طه عبد الرحمن.

المنهج البنائي: لصياغة مفهوم الإنسان بشقيه الواقعي والواجب.

المنهج الاستقرائي: لاستقراء النصوص الفلسفية لفكر طه عبد الرحمن.

المنهج التحليلي: لتحليل أصول هذا المفهوم ودراسة تفاصيله.

المنهج النقدي: لطرح تساؤلات نقدية حول بعض القضايا في فكر طه عبد الرحمن.

المنهج المقارن: لإجراء مقارنة بين رؤى طه عبد الرحمن وأفكار فلاسفة وعلماء آخرين مثل ابن تيمية.

عن المؤلفة

سوسن العتيبي هي باحثة سعودية حصلت على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عن أطروحتها بعنوان “مفهوم الإنسان عند طه عبد الرحمن وأثره في تجديد علم الكلام”. لها إسهامات عديدة في مجال الفلسفة الإسلامية والعلوم الإنسانية، وشاركت في العديد من الندوات العلمية المتخصصة.

تفاصيل الإصدار