افعل ولا حرج !

كانت الشرائع التي أتت قبل الإسلام تجنح أحيانا إلى التشديد، لحكمة يعلمها الباري سبحانه، ولم تسلم أمة من الأمم السابقة من مظاهر العنت والمشاق في شريعتها، كلفت بعض الأمم بقتل النفس كشرط للتوبة من المعصية، والتخلص من الخطيئة، في قوله تعالى: (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ)، وأمر بنو إسرائيل بتيه أربعين سنة، واشترط على بعض الأمم قطع موضع النجاسة من الثوب للتطهير منها، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص.. وغير ذلك، وضعت المشاق على هذه الامم السابقة لأحوالهم المخالفة لأمر الله تعالى، وقلة إنابتهم إليه سبحانه، ولحكم يريدها الله، وهو أمر أشار إليه القرآن الكريم في مواضع مختلفة.

ثم ندب الشارع الحكيم سبحانه هذه الأمة إلى دعوة برفع هذا النوع من المشاق عنها، وطلب معافاتهم من التكاليف الشديدة، يقول الله تعالى : (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)، والإصر في هذه الآية هو التكليف بالأمر الشديد الذي يثقل على النفس القيام به، فوضع الله تعالى عن الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم، رحمة منه سبحانه ونعمة.

وجاءت شريعة الإسلام تؤصل مبدأ التيسير ورفع الحرج، وتجعله منهاجا سالكا لهذه الأمة في كل عصر ومصر، في كل مقال ومحل، يقول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ بهديه : (إن هذا الدين يسر)، وقال عليه الصلاة والسلام آمرا أصحابه حين ظهرت منهم بوادر التشدد، (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) !

جاءت شريعة الإسلام تؤطر مبدأ التيسير ورفع الحرج، وتجعله منهاجا سالكا لهذه الأمة في كل عصر ومصر، في كل مقال ومحل

وتبقى هذه الخاصية ميزة الإسلام التي رعاها الشرع في تكاليفه المختلفة، ابتداء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة مثل أركان الإسلام الخمسة، ثم سائر العبادات والحدود، حتى تصرفات الإنسان المالية وغيرها. وهذا ما جعل العلماء يعتبرون هذا المبدأ أصلا عاما، وقاعدة مقاصدية في شريعة الإسلام الغراء.

ولو أردنا أن نتتبع هذه القاعدة في القرآن الكريم نقرأ مثلا في قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ)، وهي تدل على مبدأ التيسير ورفع الحرج، ونرى أن هذه الآية وردت في سورة الحج تنويها إلى وجوب مراعاة هذا المبدأ في فريضة الحج على وجه الخصوص لحاجة الناس إلى التيسير في مناسك الحج.

وبما أن الحج من العبادات التي يتخللها شيء من التعب والمشقة، جاء التخفيف بما يناسب الموقف، موافاة لموعود الله أنه لا يكلف بما هو فوق الاستطاعة، ويرسخ هذا المعنى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمتثل بقوله الشهير، وهو يجاوب القوم في الموسم في حجته الوداع، افعل ولا حرج!

ثم كان من مظاهر التيسير في هديه صلى الله عليه وسلم في الحج على سبيل التمثيل لا الحصر، الإذنُ للضَّعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منًى قبل الناس؛ حتى لا يضايقهم الأقوياء أثناء اندفاعهم إلى منى، فقد كان عبدالله بن عمر – رضي الله عنه – يقدِّم ضعفةَ أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيَذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم مَن يقدم منًى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رمَوا الجمرة.

ومنها جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، فإن من سنن يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ولو قدم أحدها أو أخر على الآخر فإن ذلك جائز بلا حرج.

إن بُعد الناس عن التدين، وضعف فقه العامة، وارتفاع نسبة الحجاج، وكثرة المحدثات، وقديما قيل: تحدث للناس أقضية ما أحدثوا من فجور! علل واضحة لحاجة الناس إلى أن يقال لهم : افعل ولا حرج!

ومنها سقوطُ طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فيجب على الحاج إذا فرغ من حجِّه أن يطوف طواف الوداع، ثم يرجع إلى أهله؛ لكن خُفِّف عن الحائض والنفساء، يقول ابن عباس : “أُمِر الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن الحائض” أخرجه الشيخان.

نلاحظ مما سقناه من الأمثلة أنها حوادث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة محدودة، أصدر الفتوى فيها رسول الله، وكان أعلم الناس بحاجة أمته، وأرأفهم بهم! فوضع لهم التخفيف والترخص بما يناسبهم، ولو درجنا من ذلك إلى عصرنا نجد أننا لربما أولى بقوله افعل ولا حرج .. ! فإن بُعد الناس عن التدين، وضعف فقه العامة، وارتفاع نسبة الحجاج، وكثرة المحدثات، وقديما قيل: تحدث للناس أقضية ما أحدثوا من فجور! علل واضحة لحاجة الناس إلى أن يقال لهم : افعل ولا حرج !

نشاهد في المواقف ازدحام الرجال والنساء ، وتمسح بعض الناس بأستار الكعبة المشرفة، ورفع الأصوات بالأذكار، والتدافع بين الناس، وجهل الناس بواجبات الحج وأركانه .. وغير ذلك مما يطول ذكره، لذلك يجب أن نعتبر بهذا المنهج الرباني في التبيين والتعليم، فنأخذ الناس بالرفق في الإنكار، ونبين للناس ما يجب عليهم فعله، وننكر عليهم ما يلزم الابتعاد منه، بلطف ولين ويسر، وأي أمر فيه سعة لا نجنح فيه إلى التضييق، لأن مواقف الحج أولى مواضع للتيسير ورفع الحرج، وينصح أهل الفتوى والقائمين على الوافدين الحجاج مراعاة هذا الأصل: افعل ولا حرج..!