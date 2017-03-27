القادة الأفارقة و حساسية الجنائية الدولية

بات الجدل المتعلق بعلاقة الدول الإفريقية بمحكمة الجنايات الدولية احد عناوين السجال الرئيسية في الفترة الأخيرة فقد أعاد موقفان إفريقيان أخيران يتعلق الأول منهما بحكم صادر عن المحكمة العليا بجنوب أفريقيا ببطلان و عدم دستورية قرار حكومة جنوب إفريقيا القاضي بالانسحاب من المحكمة و الثاني قرار الحكومة الغامبية الجديدة التراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة الذي اتخذه الرئيس السابق يحيى جامي موضوع علاقة الجنائية الدولية بالدول الإفريقية للنقاش من جديد.

العلاقة بين الطرفين ظلت مشوبة بأجواء من عدم الثقة منذ تأسيس المحكمة و قد تعززت حساسية القادة من المحكمة في السنوات الأخيرة على خلفية ما يعتبره الأفارقة انتهاج المحكمة للعدالة الانتقائية بالتركيز فقط على الملفات ذات الطابع الإفريقي و تجاهل بؤر النزاع و الصراع في المناطق الأخرى من العالم.

الثقة المفقودة

فالأفارقة يعتبرون أن هناك ما لا يقل عن ثلاثين بلدا غربيا ارتكبت جرائم حرب سافرة ضد دول مستقلة ذات سيادة منذ إنشاء المحكمة، و مع هذا لم يوجه اتهام لمجرم حرب غربي واحد. و ذلك مقابل وجود تسع دعاوي متعلقة بإفريقيا من أصل 10 دعاوي تحقق فيها المحكمة.

و مع أن المحكمة حاولت في السنوات الأخيرة ترميم علاقتها بإفريقيا بتعين سيدة افريقية على رأس المحكمة خلفا للمدعي العام السابق لويس مورينو اوكامبو المعروف بتحديه و استهزائه بالقادة الأفارقة الذين لديهم مشاكل مع المحكمة، إلا أن مواقف الأفارقة زادت تصلبا من المحكمة و باتت الحساسية من هذا الجهاز القضائي الدولي تتجاوز الأبعاد الحقوقية و الجنائية باعتبار أن التعامل مع مذكرات التوقيف التي تصدر بحق بعض القادة -كحالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير- تطرح حرجا أخلاقيا و دبلوماسيا فتفعيل العمل بهذه المذكرات قد يعرض العلاقات البينية للدول للتصدع و الأزمات، كما أن التساهل معها و عدم تنفيذها بالمقابل يعتبر عدم وفاء بالتزامات القانون الدولي.

دعوات للمقاطعة

حاول الأفارقة الضغط على المحكمة لإجبارها على التخلي عن ملاحقة الزعماء الأفارقة و الزعماء في السلطة كأحد شروط المصالحة بين الطرفين و إلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير سنة 2009، إلا أن رفض المحكمة لهذين الطلبين زاد الهوة اتساعا بين الجانبين.

لذا دعا الإتحاد الإفريقي أكثر من مرة دوله بالمحكمة البالغ عددهم 34 بلد للانسحاب الجماعي من المحكمة، إلا أن هذه الدعوة ليست ملزمة للدول الأعضاء باعتبار أن قرار البقاء أو الانسحاب من المحكمة هو في النهاية قرار سيادي يعود التقدير فيه للبلد العضو. ثم إن ثمة دولا افريقية ليس من مصلحتها الانسحاب من المحكمة إما لاستقرار أوضاعها الداخلية و تحسن وضع الحريات و حقوق الإنسان بها، أو لكون بعضها مستفيد من المحكمة لمحاسبة أطراف داخلية تعجز الأنظمة الحاكمة عن محاكمتهم بفعل تداعيات هذه المحاكمات على الأوضاع السياسية و الأمنية.

البديل الإفريقي

أهم إفرازات هذا الخلاف فتتمثل في توجه القادة الأفارقة لإنشاء محاكم افريقية بديلة لمقاضاة الضالعين في جرائم الإبادة و التطهير العرقي، فالقادة الأفارقة رغم مآخذهم على هذا الجهاز القضائي الدولي، الذي يعتبرونه ذراعا قضائيا غربيا لتصفية الخصومات و ترويض القادة الأفارقة المارقين عن مسار التبعية، إلا أنهم باتوا يعون بشكل جلي أن عصر الإفلات من العقوبة بات جزءا من الماضي.

و لعل هذا الوعي هو سر تحمس بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة 4 من الميثاق التأسيسي للمنظمة و القاضية بتفعيل محكمة العدل و حقوق الإنسان الإفريقية لتكون جهاز قاريا قادرا على محاكمة الأفارقة -حاكمين و محكومين- الضالعين في جرائم الحرب و جرائم الإبادة.

هذه المساعي الإفريقية -التي مازالت خجولة لحد الساعة- بإمكانها أن تتحقق فهناك دول افريقية -كمالي و ساحل العاج مثلا- استطاعت أن مقاضاة بعض الضالعين في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن الانتقادات الموجهة لمساطر هذه المحاكم، كما أن الأفارقة تمكنوا من إقامة محكمة افريقية خاصة بمقاضاة ديكتاتور تشاد السابق حسين هبري.