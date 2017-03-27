في سلسلته الجديدة “دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني” يعيد الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن تأسيس الأخلاق الإسلامية على مركزية أخلاقية جديدة لتتحول الأخلاق من خطاب وعظي إلى رؤية فلسفية ينتظم حول الموقف الديني من الأخلاق والإنسان..

وفي ظل التطورات الثورة الرقمية يصبح الخطاب الفلسفي في الأخلاق ضرورة ملحة، فالإنسان المعاصر أصبح يريد إخضاع كل شيء لسيطرته، ومع بعض نجاحاته وكثير من توهماته يصاب ذلك الإنسان بالطغيان فيتسرب إلى نفسه وكلمات أنه “إله” أو معلنا “موت الإله” وهو لا يدري أنه بهذا الإعلان الطغياني يعلن موت نفسه..

وفي هذه السلسلة يطرح الفيلسوف “طه عبد الرحمن” رؤيته في إحياء الإنسان المعاصر منطلقا من “الحياء” لتذكير ذلك الإنسان بالميثاق الأول بينه وبين خالقه الذي شهد فيه الإنسان بوحدانية الخالق سبحانه، وعلى هذا يصبح الحياء هو الماء العذب الذي يحيي هذا الموت في روح الإنسان المعاصر المتحرك في الأرض وكأنه خالقها ومن أوجدها.

وفي الكتاب الأول”أصول النظر الائتماني” يرى “طه” ضرورة الرحلة من “الفقه الائتماري” المتعلق بجانب التكليف المتعلق بظاهر الأحكام الشرعية، إلى “الفقه الائتماني” المتعلق بجانب الأمانة المتعلقة بجانب القيم الأخلاقية.

ومع مطالعة الصفحات الأولى للكتاب تشعر بالصدمة عندما يشير إليك “طه” بكلماته: ..”أنت غربي” حتى ولو كانت سحنتك غير غربية وكذلك لغتك ولم تزر الغرب وتعش في بلاده، لأن الغرب في الوقت الحاضر لم يعد مكانا جغرافيا أو سمات شكلية ولونية، لكن الغرب في حقيقته وعمقه هو ثقافة تناثرت في قارات العالم واستولت على كثير من قلوب وعقول البشر، فتجد ضمن إطارها المسلم والبوذي والأفريقي والآسيوي، فالغرب نموذج خلقي وذهني وسلوكي، وبالتالي فهو فكرة مجردة يحملها الكثيرون في صدورهم وعقولهم وينطق بها سلوكهم..

ولكن ما المشكلة أن تكون الفكرة الغربية هي السائدة؟ وهل من ضرر يصيب الإنسانية إذا احتلت تلك الفكرةُ البشر؟

يرى طه أن الغرب “كفكرة” هو ضد “الفطرة” فالفطرة هي مستودع القيم الأخلاقية ذات الأصل الديني، لذا فنحن أمام نموذج يعاند الفطرة أي القيم الأخلاقية المستندة إلى أصل ديني، وما نراه من قيم في الفكرة الغربية هي منقطعة الصلة عن نور الوحي وهدي السماء، وعندما تغيب تلك الفطرة تغيب معها حقيقة الإنسان، ونصبح أمام جسد لا روح فيه، والمسلم المعاصر ليس ببعيد عن هذا الطغيان للفكرة الغربية.

ويدعو “طه” إلى الانتقال من “نظرية العقد” إلى “نظرية الميثاق” كشرط مبدئي لبناء المنظومة الأخلاقية القائمة على مركزية الحياء، والمعروف أن جزءا من الإحياء الغربي في عصر النهضة قام على ثقافة “العقد الاجتماعي” بين الحاكم والرعية، عقد فيه حقوق وواجبات على كل طرف، وهو ما حرر العقل الغربي من سيطرة الكنيسة والسلطة معا، أما “ثقافة الميثاق” التي يدعو إليها “طه” فهي عودة إلى الميثاق بين الخالق سبحانه وبين الإنسان، ميثاق شهده آدم وجميع البشر عندما كانوا في عالم الذر قبل أن يشهد الإنسان عالم المُلك أي قبل أن يعيش الإنسان في عالم المادة، وفي الميثاق كانت الروح حاضرة لا الجسد..والابتعاد عن الميثاق يصيب الإنسان بالتسفل والتوحش، وهدف الميثاق هو توريث الإئتمان حتى لا تُسفك الدماء ولا يتنازع الناس، لذا أرجع الميثاق المٌلك لله تعالى، وما دام الملك له سبحانه فلا يحق التنازع والتقاتل..

حضارة “نظر” أم فقه وتشريع ؟

يرفض “طه” القول بأن حضارة الإسلام لا نظر فيها، ويعتبر ذلك القول باطلا، لأن النظر في الأساس قائم على الاستدلال سواء تعلق بالدين أو بغيره، والفقه عبارة عن نظر موضوعه الاستدلال بالأقوال الشرعية على الأحكام.

وإبراز الجانب الفكري في “النظر الإسلامي” يقتضي شرطان يجب استيفاؤهما، الأول: أن يكون نظرا أخلاقيا، فالأخلاق هي الجانب الذي تتجلى فيه معقولية الأحكام الشرعية فـ”الأخلاق هي عقل الأحكام”، والثاني: أن يكون نظرا أسمائيا، أي نظر في الأسماء الحسنى، لأن القيم الأخلاقية مستمدة منها.

وينقسم الكتاب إلى بابين كبيرين:

الأول: من الآمرية الإلهية إلى الشاهدية الإلهية؛ ويقوم “الفقه الائتماني” على ما أسماه “الشاهدية الإلهية” ومقتضاها أن الصلة بين الخالق والمخلوق تقوم على الشاهدية قبل الآمرية التشريعية، وأن الأحكام الشرعية ما جاءت إلا للتعريف بالأسماء الحسنى وبيان كيفيات التخلق بها، لذا فالقيمة التي تتصدر سلم القيم الأخلاقية في الإسلام هي قيمة الحياء، فلا حياء إلا من الشاهد، لذا لن يصل الإنسان المعاصر إلى “حالة الائتمان” إلا بخلق الحياء، ويلفت “طه” النظر إلى مسألة مهمة وهي أن الحياء لا يحصل من خلال الأمر، ولكن من خلال التربية على يد خبير بطب القلوب.

وهنا يتحدث “طه” عن إدرارك الإنسان لعالم المُلك وعالم الملكوت، أي لعالمي الغيب والشهادة، ويتأسس على هذا الإدراك مسألة التبعية التي تربط الوسيلة بالمقصد، ويتفرع منها ثلاثة مبادئ مهمة هي: الشهادة أي الميثاق الذي شهد فيه الإنسان بربوبية خالقه، والثاني “مبدأ الأمانة” والذي حمل فيه الإنسان أمانة التكليف، والثالث مبدأ التزكية الذي يذكر الإنسان بميثاقه وأمانته ويُمكن الإنسان من الارتقاء بروحه، مُستبدلا حق ربه مكان حظ نفسه.

أما الأسماء الحسني التي يغترف الإنسان منها قيمه وأخلاقه فهي أسماء لا متناهية ومطلقة، وهي منشئة للأخلاق فمنها يأخذ الإنسان استبصاره الأخلاقي، وحقيقة الإسلام تنقل المسلم من رتبة “الائتمار” إلى رتبة “الائتمان”.

ولكن ما هو الفارق بين تصور المسلم لـ”فقه الائتمار” وتصوره لـ”فقه الائتمان“؟

الحقيقة، أن الفارق في التصور كبير؛ ففقه الائتمار، قائم على تصور جلالي أساسه مبدأ قهر الخالق لإرادة الإنسان، أما تصور “فقه الائتمان” فهو قائم على تصور جمالي أساسه مبدأ الرحمة، فالأوامر الإلهية وفق مبدأ الشاهدية الإلهية تأتي في سياق الاقتران بالرحمة، وسياق الاقتران بالأسماء الحسنى؛ فكل حكم شرعي عبارة موصول باسم أو أكثر من الأسماء الحسنى، وحامل لقيمة أو أكثر من القيم التي تنطوي في هذه الأسماء الحسنى.

أما مفهوم “حدود الله” فيرى “طه” ضرورة إخراجها من الاستعمال الفقهي الضيق إلى رحاب أصلها الواسع، حتى تستعيد تلك الحدود صلتها بمبدأ الرحمة الإلهية، فالحدود وفق مفهوم الائتمان تدفع عن الإنسان فكرة خيانة الميثاق الإلهي، وتحرر إرادته وعقله وتوسع اختياراته.

ويدعو “طه” إلى إبطال القول بأن الحدود هي من القيود، والقيد في حقيقته هو الوثاق المانع من الحركة، لكن حقيقة الحدود أنها تحرر الإرادة من الشهوات، فالشهوة في حقيقتها إضرار بالإرادة، خاصة إذا أدركنا أن الشهوة تقوم على شعور حقيقي، على خلاف الهوى الذي قد يكون شعورا وهميا، كما أن الأصل في الشهوة أنها رغبة لا تُقضى، فلا يكاد يشبعها الإنسان حتى تفتح لها باب شهوة أخرى أشد منها، فهي نار لا تخمد، لأن الغاية من إشباع الشهوة هي الاستمتاع، والاستمتاع لا حدود له إلا حدود الشرع.

والخالق-سبحانه- وضع الحدود بالوجه الذي يضبط هذا الإسراف، فحدود الشرع هي حدود الشهوة، والمعاصى أساسها الشهوات، وهي مداخل الشيطان الواسعة التي أراد الخالق أن يغلقها أمام الشيطان ليحرر بها إرادة الإنسان، وهنا تتجلى قصة آدم في أكله من الشجرة، فشهوة الأكل أوجدت المعصية الأولى، وشهوة قابيل فيما عند أخيه هابيل سفكت الدم الأول في تاريخ الإنسان.

والثاني: من الشاهدية الإلهية إلى الشاهدية الإنسانية؛ يرى “طه” أن مفهوم الغيب ضُيق استعماله حتى انحصرت دلالته على ما يستحيل رؤيته، لكن يحدثنا الكتاب عن “العيان القلبي” وهو الإيقان بوجود الشيء الغائب عن البصر إلى حد اليقين به كمن رآه وأدركه ببصره، فعندما يتحقق هذا العيان القلبي يكون الإنسان مقتربا من الشاهدية أي شهود الميثاق القديم بينه وبين خالقه سبحانه، وفي هذه الحالة يتغير إحساس ومفهوم المسلم بالعبادة، فلا تصبح العبادة وقتا يقضيه المسلم في تأدية أمور معينة بكيفيات معينة ثم يرتحل عنها،بل تصبح حالة الشهود وصفا يلازم الإنسان، بل واجب على المسلم أن يبحث عن أسباب التعبد في كل شيء.

ومن نتائج الصلة بين الشاهدية الإلهية والشاهدية الإنسانية أن تخلق جانب المراقبة، وتربط الإنساني بالرحمة الإلهية، وتساهم في التقويم الأخلاقي للإنسان، لذا كان من نتائج الانفصال بين الشاهدتين انتزاع الرحمة..

والشاهدية توجد الحياء، ذلك الخلق الأول الذي تأسست وتفرعت عنه باقي الأخلاق، والقادر على العروج بروح الإنسان إلى رؤية الملكوت، فهو خلق إنساني بامتياز، وخلق معياري قادر على التفريق بين الخير والشر، وخلق يجب تأسيس الأخلاق الإسلامية كلها عليه مصداقا للحديث الشريف:”إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الإسلام الحياء”.

لماذا اضمحل خلق الحياء في المجتمعات المعاصرة؟

الواقع أن آثار اضمحلال خلق الحياء في الحياة المعاصر واضح في عالم السياسة فالإنسان المعاصر يتعبد بالقانون وللنظام، وهو ما أطلق عليه “طه” “طاغوت السياسة، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله.كذلك هناك طغيان للبصر فالإنسان يسعى أن يكون له سلطان على كل شيء.

والإنسان المعاصر ميت، لأنه إنسان غادره الحياء، فهو إنسان يؤمن بالاستدلال العقلي المجرد، ويسعى للاستقلال بإرادته عن الخالق؛ بل إنه يشعر أن الحرية في خطئه أحب إليه من الصواب في تبعيته، فحرية الخطأ عنده أحب من تبعية الصواب، وهو إنسان مغتر بعقله وقوته وطغيانه وواع بأنه مرق عن الدين وعن الفطرة، وإنسان شديد التعلق بعالم المادة، وإنسان يطلب أن يكون إلها، وإنسان لا يجد وجوده بغير ظهور، وإذا بلغ الظهور أقصاه فهو الخلود عنده.

والسبيل لإحياء هذا الإنسان هو: التمسك بالفقه الائتماني لبعث خلق الحياء ذلك الفقه القائم على مبدأ الجمال والاختيار الطوعي المبني على التواصل والشهود بين الإنسان وخالق، فهذا الفقه يحيي قلب الإنسان للعمل بأوامر ربه.

الكتاب- دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني (1)

أصول النظر الائتماني

المؤلف: الدكتور طه عبد الرحمن

الناشر:المؤسسة العربية للفكر والإبداع-بيروت

تاريخ النشر:2017 الطبعة الأولى

عدد الصفحات:284