من جروزني إلى مكّة .. من يمثل الإسلام؟

لم يكن من السهل أن يمر مؤتمر جروزني الذي أخرج في مقرراته (التيار السلفي) من مظلة أهل السنة دون رد.

فقد نظمت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًّا لها، مؤتمرا عالميا تحت عنوان : (الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشـريعة)، في الفترة من 20-22 جمادى الآخرة 1438هـ التي يوافقها 19-21 مارس 2017م، بحضور جمع غفير من كبار علماء العالم الإسلامي ومفكريه ودعاته.

مؤتمر مكة في موقف المدافع

وقد بدت آثار الاستقطاب الفكري والعقدي الذي مثله مؤتمر جروزني، حاضرة في مؤتمر السعودية، فدعا مؤتمر السعودية إلى “ترسيخ القيم العليا في الإسلام الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد”.

ويبدو أن إحساس المؤتمرين بالسعودية أنهم ينافحون ضد استبعاد المكون السلفي من مظلة أهل السنة حدا بهم إلى استبعاد فكرة ( الطائفة الناجية) فقد نحا مؤتمر الرابطة إلى جمع كلمة المسلمين، أو على الأقل ترسيخ مبدأ التعايش فيما بين الفرقاء، عوضًا عن حالة التعصب التي مثّلها مؤتمر جروزني.

استبعاد مبدأ الفرقة الناجية

وهذا في ذاته نجاح للأفكار المناوئة للتيار السلفي؛ إذ يُعدُّ هذا الاعتراف بمبدأ الاختلاف تعزيزا لمبدأ التسامح الإسلامي بالاختلاف، الذي لم يكن له حضور في الأدبيات السلفية، التي طالما تعاملت في هذا الإطار من منطلق الفرقة الناجية.

وجاءت مقررات مؤتمر الرابطة قاطعة في مسألة التعصب والاستقطاب، فجاء بالبند السادس أن المؤتمر يقرر: “الاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به (الإسلام)، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن” فقد استعلى المؤتمر على أسماء المدارس من أشعرية وماتريدية وسلفية، ولاذ بـ(الإسلام) باعتباره المظلة الجامعة لكافة المسلمين أيا كانت مدارسهم !”

تجريم التعصب والطائفية

بل تجاوز المؤتمر هذا إلى مناداته بتجريم إثارة المذهبية والطائفية بجعلها جريمة قانونية يحاسب عليها قضائيا، فجاء بالبند الثالث أن المؤتمر يدعو ” المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.”

كما نادى المؤتمر إلى عتبار الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها.

الحق قابل للتعدد

كما اعتبر المؤتمر أن الحق ليس حكرا على طائفة بعينها، وأن رأي المخالف قابل لاحتمال الصواب، والرأي الشخصي قابل للخطأ؛ ولذا يجب الابتعاد من سلطة الوصاية على الناس بإشهار سلاح التكفير، ففي البند الثامن ، حذر المؤتمر “من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختص به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تفرض، وإنما تساق بأدلتها في سياق أدب الحوار وفقه الاحتواء على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خُلُقِهِ العظيم وقول الله تعالى عنه : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.”

من المسئول عن صياغة البيانات؟

إلا أن هذه المؤتمرات العلمية والإعلامية تثير سؤالا مهمًّا حول مدى اطلاع وقناعة أعضائها بمقرراتها النهائية، فكيف يفسر اشتمال المؤتمرات المتباينة في مقرراتها وبياناتها على الأسماء ذاتها!

فمؤتمر جروزني، ومؤتمر الرابطة كلاهما كانا من بين أعضائهما: الدكتور عبد الله بن بيه، وزير العدل الموريتاني سابقا، والدكتور حاتم بن عارف العوني، الفقيه السعودي المعروف، لكن المؤتمرين تباينا غاية التباين فيما انتهيا إليه من مقررات وبيانات بشأن : من يمثل الإسلام؟

ومعروف أن الدكتور حاتم بن عارف العوني ضد مبدأ الاستقطاب والتعصب، ولذلك اعتبر أن بيان مكّة بيان متميز وحكيم، وأنه تضمن لغة وتعابير فيها تغير نوعي مشكور، بحسب قوله.

فإذا أضفنا إلى ذلك قول الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن مؤتمر غروزني أنه “استُغل من قبل المتربصين بالأزهر”، مؤكدا أنه غير مسؤول عن بيان المؤتمر الختامي الذي استثنى السلفية من قائمة المشمولين بصفة “أهل السنة وأن أن الوفد الأزهري الذي شارك في المؤتمر لم يكن على علم بالبيان الختامي وأنه لم يُعرض عليهم قبل إصداره، “بل لم يكن وفد الأزهر الرسمي موجودًا في غروزني حين أعلن، ومِن ثَمَّ فإن الأزهر غير مسئول عن هذا البيان، وما يُسأل عنه فقط هو الكلمة التي ألقاها شيخ الأزهر. إذا استحضرنا ذلك التصريح من شيخ الأزهر زاد السؤال إلحاحاً : ما مدى اطلاع أعضاء المؤتمرات العلمية والإعلامية وقناعاتهم بمقرراتها النهائية؟