لا حياة لقمة البحر الميت !

تشاء الصدف أن تُعقد القمة العربية هذه السنة في أسفل منطقة في العالم ،في البحر الميت الذي يقع في منطقة هي الأكثر انخفاضا عن مستوى سطح البحر في العالم ،ولعل ذلك سيزيد من مستوى خفض الرهان على نجاح هذه القمة التي تأتي – كسابقاتها طبعا- في ظروف حرجة للغاية. فهل سيتحدث القادة العرب عن “الحياة” في قمة البحر الميت ،أم سيصدر عنها – كالعادة- بيانا ميتا لا حياة فيه؟

الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية ستُمثل في هذه القمة الـ 28 التي ستعقد بين 29-31 مارس الجاري ،باستثناء سوريا التي علقت الجامعة العربية عضويتها منذ 2011.

سيحضر الجميع ،قادة وملوكا ورؤساء وممثلون عنهم ،وزراء أو رؤساء حكومات ،سيجتمعون على ضفاف البحر الميت الذي يشكل ظاهرة طبيعية نادرة، فهو بحر لا حياة فيه ،لا سمك ولا نبات ولا غيره، لاشيء غير الملوحة الشديدة التي تفوق ملوحة أي بحر عادي بعشرات المرات ،فعلى ضيوف قمة البحر الميت أن يدركوا أنه لا صيد إلا صيد الملح في هذا البحر الذي يقتسمه العرب مع “الجارة” إسرائيل ،التي تجني شركاتها حوالي 3 مليار دولار سنويا من بيع معادن البحر الميت ،والتي تتراءى لك مصانعها في الضفة الأخرى و على بعد كيلو مترات قليلة لأن عرض البحر لا يتعدى 17 كلم، وكأنما تبدو دولة الاحتلال أقرب إلى القادة العرب من عمان والقدس ،ومنذ أن تولى أحمد أبو الغيط “أمانة” الجامعة العربية خلفا لمواطنه نبيل العربي اختصت الجامعة في تعزيز التقارب مع الكيان الصهيوني وقصفه بعروض السلام، بل أن بعض المصادر تقول أن هذه القمة ستشهد حضورا “ساخنا” للقضية الفلسطينية من خلال تقديم مبادرة سلام جديدة مستخرجة من سجلات مبادرة السلام العربية، ولكن بتعديلات بسيطة عبر تقديم تنازلات في مجال الاستيطان الإسرائيلي عبر ما يسمى “تبادل الأراضي”.

ممنوع السباحة وممنوع الغرق

لذلك فإن أي رهان على هذه القمة ليس إلا مجرد أوهام ،وسيجد ضيوف البحر الميت أنفسهم يصطادون في المياه المالحة ،و حتى مسألة الصيد غير مطروحة تماما في ظل الظروف العربية الحالية ،إذ لا يمكن أن تتحول الطريدة إلى صياد ،وعليه فإن الصيد في البحر الميت ممنوع وغير مجد ولا طائل من وراءه ،لأنه مربوط بوثائق واتفاقات مع الجيران الذين لن يقبلوا أبدا الصيد في مياههم الإقليمية وعلى حدودهم الأبدية. والأهم من ذلك لا وجود لكائن حي يمكن اصطياده.

أما السباحة فهي أيضا ممنوعة ،خاصة الحرة ،وسواء كانت على الصدر أو على الظهر أو سباحة الفراشة ، فهي قد تؤثر على “بُعد نظر” ضيوف القمة إذا ما لامست المياه الشديدة الملوحة عيونهم فتذر فيها رماد الملح و تسبب لهم حرقة مزعجة وغشاوة لا يرون بعدها حقيقة ما نحن فيه.

والسباحة في البحر الميت مضحكة وطريفة فمن المستحيل الغوص في الماء، كما يمكن التمدد على الظهر دون تحريك اليدين، ولا يستطيع الإنسان السباحة على ظهره لمسافة طويلة لأن قدميه ستكونان خارج الماء، ومحاولة السباحة العادية على البطن والوجه الى الأسفل تكون عكسية حيث لن يتحرك الى الأمام ولكن الى الخلف.

كل قوانين الطبيعة مختلفة في البحر الميت ،وإذا أراد ضيوف القمة إنجاحها والوصول بها إلى شاطئ الأمان ، عليهم أن يتغلبوا على قوانين الطبيعة أولا وقوانين الاحتلال ثانيا والقوانين التي وضعوها هم أنفسهم ثالثا. كل شيء يطفو في البحر الميت..الغرق ممنوع. وإذ يتفرّد هذا البحر بكونه أخفض بقعة على سطح الأرض ،فقد يشكل ذلك تغيرا في الأحوال الجوية التي لم يعتاد عليها ضيوف القمة الذين جاؤوا من مناطق مختلفة الأحوال والطقوس.

غايات علاجية

لكن البحر الميت يمتاز أيضا بكونه منتجعا سياحيا وعلاجيا في آن واحد ،ويذهب إليه البعض لغايات علاجية لما تحتوي مياهه من مركبات دوائية تشفي من الكثير من الأمراض ،ولأن منطقتنا العربية أكثر المناطق في العالم عللا وأمراضا ،فقد يستفيد ضيوف القمة من تواجدهم بالمنطقة ليبحثوا عن علاجات مثيرة لمشاكلنا الكثيرة ،فالمعروف أن تركيز الأكسجين في هواء البحر الميت، هو أعلى تركيز للهواء في العالم، مما يجعله منعشا للدم والأنفاس ،ونحن في أمس الحاجة لدماء وأنفاس جديدة.

كما يحتوي هواء البحر الميت على كميات مضاعفة من الأوزون، مما يمنح الشعور بالإيجابية والتفاؤل ،ونحن غرقنا منذ عقود في السلبية والإفراط في التشاؤم.

ولأن منطقة البحر الميت، غنية بالأيونات السالبة، التي تفيد الرئتين والتنفس وتعالج أمراض الربو، وضيق النفس، وطينه يعالج التهاب المفاصل ،والروماتيزم و يحفز الطاقة الإيجابية في الجسم، ويمنح الهدوء والسكينة ،ويفيد حتى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي..فإننا في عالمنا العربي الملتهب بحاجة إلى وصفات علاجية عاجلة تجنبنا الاختناقات المتتالية وتجعلنا نتنفس أفضل ،وتحد من التهاب مفاصلنا الحدودية ،وتقينا من حروق الطائفية ولسعات التطرف والظلم والاستبداد ، وتحمينا من خطر سرطان الحروب وروماتيزم التدخلات الأجنبية ..نحن في أمس الحاجة لتلقي العلاج لشفاء أمراض سياسية واقتصادية وثقافية مستعصية ،على الأقل تخفف آلامنا المزمنة.

مؤتمرات سياحية

لقد مللنا القول أن القمم العربية لا فائدة منها ،بعدما تحولت إلى بيانات مكررة يحفظها المواطن العربي عن ظهر قلب ،لكن جغرافية هذه القمة تغرينا بأمل مشروع ،حتى وإن كان كاذبا ،لأنها تقف في مفترق طرق أهم قضايانا العالقة وعلى بعد كيلومترات من مقدساتنا ومواقعنا الدينية ،فعلى بعد دقائق من البحر الميت وإلى الشرق من نهر الأردن ،يقع مغطس السيد المسيح عليه السلام،الذي أعلنه الفاتيكان مكانا للحج المسيحي في العالم. أما جبل نيبو الذي يجاور البحر من جهة الشرق ،فيطل على فلسطين وجنوب لبنان وسوريا وسيناء المصرية ،كما أن البحر الميت لا يبعد عن القدس إلا بحوالي 24 كلم فقط، وعن عمّان 38 كلم ،فهو إلى القدس أقرب.

رغم كل هذه المقاربات ،قمة البحر الميت لن تتعدى سياحة المؤتمرات التي عرفت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بل أن منطقة البحر الميت تختص بهذا النوع من السياحة، التي تشتمل أيضا على تقديم الخدمات السياحية والترفيهية للمشاركين. وقد قام الأردن بتأسيس شركة البحر الميت للمؤتمرات و المعارض عام 2003 بمشاركة مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب ،ويبدو أنه حان الوقت لزيارة هذا “الصرح العربي”، والتمتع على الأقل بفوائده العلاجية والسياحية. أما القمة فستكون قمة سياحية على أعلى مستوى..كيف لا وأحد القادة العرب المشاركين فيها سيكون حاضرا بعد غياب شخصي عن هذا الحدث العربي دام أكثر من 12 سنة!!

واليوم ونحن على مشارف البحر الميت..سيعلن القادة العرب عن وفاة جماعية لقضايا هذه الأمة ودفن آمالها في شواطئ البحر الميت المكدسة بصخور الملح.. المشهد العربي واضح ولا يحتاج لأضواء تُسلط عليه ،سواء في سوريا أو في فلسطين والعراق واليمن وليبيا وغيرها…علاقاتنا متوترة مع أمريكا وأوروبا ومع بعضنا البعض ،اقتصادنا منهار وجيوشنا منهكة بصراعات لا طائل منها ،وملف القضية الفلسطينية (أو ما تبقى منه على الأقل) لا قيمة له في مكتب الرئيس الأمريكي الجديد ،علاقاتنا بإيران توشك على الحرب ،وملفات المصالحة داخل دولنا فشلت فشلا ذريعا بفعل طائفي أو سياسي ،وملفات المصالحة فيما بيننا أفشلناها بفعل “عندي” ،مثلما فشلنا في إيجاد حل سياسي لأكبر قضايانا حاليا ،سوريا ،ومثلما أخفقنا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية أو التكيف معه على الأقل ،ومثلما عجزنا عن طرد كلمة “إرهاب” من أدبياتنا وخطاباتنا السياسية التي تتكرر في أروقة كل قمة.

قممنا العربية لم تقدم أي منتج إيجابي طوال العقود السبعة الماضية ،فلماذا ننتظر الجديد من قمة ولدت ميتة في بحر ميت..فلنعلنها قمة سياحية وكفى..