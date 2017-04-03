داعش وإسرائيل.. التهديد ولغز الاستكانة (1-2)

داعش وإسرائيل.. لغز حاول كثيرون التعامل معه في محاولة فك طلاسماته.. ومن المهم في هذا الإطار أن يتم استدعاء الأحداث مرتبة حتى نستطيع استكمال الصورة دون افتئات على الحدث الذي يكون _غالبا_ أصدق تعبير عن الحقيقة.

البداية يمكن أن تكون في العاشر من يوليو 2014 حينما كثرت التساؤلات حول سر تمدد داعش وطول يدها في العالم كله إلا في دولة الكيان الصهيوني “إسرائيل”، فخرجت تغريدة على موقع تويتر صارت فيما بعد وسما لموقف داعش من إسرائيل وهي: إن الله في القرآن الكريم لم يأمرنا بقتال إسرائيل أو اليهود حتى نقاتل المرتدين والمنافقين..

التغريدة التي أثارت استغراب الكثيرين جاءت مصحوبة بمحاولة تفسيرية قالت فيها داعش: “لمن يسألون عن عدم قتالنا لإسرائيل… الجواب الأكبر في القرآن الكريم، حين يتكلم الله تعالى عن العدو القريب وهم المنافقون في أغلب آيات القران الكريم لأنهم أشد خطرا من الكافرين الأصليين، والجواب عند أبي بكر الصديق حين قدم قتال المرتدين على فتح القدس التي فتحها بعده عمر بن الخطاب …”

هكذا.. وبهذا الفهم المعوج تمنطق داعش توجهها، وسلم أولوياتها الذي اختارته لنفسها…

تغير مفاجيء

لكن المفاجأة فيما حدث بعد ذلك، والذي تغيرت فيه هذه الفلسفة بلا أي داع معلن… فمع نهاية شهر أكتوبر 2015 نشرت داعش أول مقطع فيديو لها باللغة العبرية، حمل تهديدا مباشرا لإسرائيل قالت فيه: “لن يبقى هنالك أي يهودي في القدس”..

ثم بعد شهرين من هذا الفيديو وتحديدا في أواخر ديسمبر 2015 أخرجت داعش فيديو آخر لزعيمها أبو بكر البغدادي وهو يهدد “إسرائيل” تهديدا صريحا قال فيه: “إننا لم ننس فلسطين فلن تهنئوا بها، ولقد جمعكم الله بفلسطين لتكون نهايتكم بها، وموعدنا قريبًا، ولا تحسبوه بعيدًا، فستشهدون بإذن الله محاصرة المجاهدين لإسرائيل وإن حسابهم لعسير”

وبعد ذلك بأسابيع قليلة وتحديدا في يناير 2016، وكرد فعل بدا بحسب مراقبين أنه ساذج ومكشوف صرح رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين قائلاً: “تنظيم الدولة موجود هنا في إسرائيل”.!!

على أية حال فإن تغير استراتيجية داعش بهذه الطريقة تجاه “إسرائيل” يشي بأحد أمرين:

الأول: إما أن داعش قد انتهت من القضاء على كل “المنافقين” الذين حددتهم كأولوية أولى لـ “جهادها”، وبالتالي فقد بدأت التعامل مع العدو البعيد بحسب ما قالته..!! وهو مالم يحدث بالطبع.

الثاني: أنها _أي داعش_ تحاول أن تخفي هزائمها المتكررة في العراق وفي غيرها، وانحسار تمددها كما لم يحدث من قبل، وذلك بالضرب على مشاعر العداء الموروث في الأمة للكيان الصهيوني..

خطبة الوادع

ولعل أحد مفاتيح فهم هذا التحول في خطاب داعش تجاه إسرائيل هو حالة الهزيمة المتكررة التي منيت بها منذ أواخر العام 2015، وظلت تنتقل من خسارة إلى أخرى في 2016 حتى قال بعض المراقبين إن عام 2016 هو النهاية الحقيقية لداعش كتنظيم وسيشهد ما بعده من أعوام انتقاله إلى مرحلة التشظي ثم التلاشي..

هذه الرؤية يعززها مجموعة من الأمور:

أولا: تقرير كتبه سيث جونز وجيمس دوبنز ونشرته مؤسسة راند، يستعرض السيناريوهات المحتملة لسوريا والعراق بعد القضاء على تنظيم الدولة “داعش” الذي بات بحسب تعبيرهم “يحتضر” وكيف سيؤثر إنهاء التنظيم على أمريكا..

وهذه القراءة ليست استكشاف لمستقبل بقدر ما هي قراءة واقعية لأرقام وأوضاع ميدانية حقق فيها “التحالف الدولي” مكاسب كبيرة على الأرض خاصة في معركة الموصل..

ثانيا: ما تم تناقله أواخر فبراير الماضي من أخبار تفيد توجيه “أبو بكر البغدادي” زعيم تنظيم الدولة (داعش)، خطابا لأنصاره، يدعوهم فيه لـ”التخفي والفرار” إلى المناطق الجبلية، ما يعني ضمنيا اعترافا بهزيمة أفراد التنظيم في جميع المعارك التي خاضها مؤخرا.. مما دفع مراقبين إلى نعتها بـ “خطبة الوداع”

وسواء كان الخبر صحيحا أم لا فإن الأنباء باتت مؤكدة حول فقدان التنظيم لكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في الفترة الأخيرة، وكذلك العتاد والموارد البشرية..

ثالثا: مما يعزز أيضا فكرة بحث داعش عما يضمن لها شرعية وجود جماهيرية بالحديث عن ضرب “إسرائيل” ما كتبه “رالف بيترز” المحلل الاستراتيجي في صحيفة “نيويورك بوست” عن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انهيار تنظيم الدولة وتصوره لخريطة التحالفات الجديدة فيه..

لماذا هذه اللغة الحنجورية؟

الجميع يؤكد إذن أن داعش باتت قاب قوسين أو أدني من التلاشي، أو في أحسن الأحوال “التشظي” الذي يسمح لها بتكرار تجربة بعض التنظيمات المسلحة التي انقسمت إلى مجموعات عنف بلا رابط، واختلفت استراتيجيات عملها عما كانت عليه كليا..

هذا التلاشي أو التشظي يجعل اللجوء لفكرة الحديث عن ضرب “إسرائيل” وكأنه محاولة في اتجاهين:

الاتجاه الأول: هو الاتجاه الداخلي للتنظيم نفسه، بمعنى أن المقصود الأهم هو محاولة رفع الروح المعنوية لقواعد التنظيم والتي منيت بخسائر جمة أثرت على قدراتها المعنوية، فيأتي الخطاب محملا بحديث عن حرب مقدسة لا شك فيها مع عدو لا يختلف أحد على عداوته، وكأنه حديث لملمة الجراح داخل صفوف التنظيم.

الاتجاه الثاني: هو محاولة لكسب تعاطف شعبي داخل المناطق التي كان ينبغي أن تمثل في وقت من الأوقات حاضنة شعبية لها، وفي الوقت نفسه إظهار لقوة التنظيم الذي بدأ الجميع يتحدث عن تلاشيه.

وما يؤكد هذا المعنى أن نضال النصيري، القيادي في التنظيم وأحد متحدثيه الرسميين أعلن عقب تصريحات البغدادي بأن تحرير فلسطين ليس من “أولويات الجهاد المقدس” ملمحا إلى فكرة انعدام قدرة التنظيم على خوض حرب مع كيان بقدرات “إسرائيل” التنظيمية..

هذا الحديث أكده أيضا الصحفي الألماني، يورغان تودنهوفير، الذي عاش مع داعش فترة مؤكدا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يخشونها.. ناقلا عن بعض عناصرها أن الجيش “الإسرائيلي” وبخلاف الجيوش الغربية يتقن التصدي للمشاركين في حروب العصابات ولذلك وبعد السيطرة على الشرق الأوسط لن يقوموا بمهاجمة إسرائيل، بل سيتوجهون إلى أوروبا.

وكما يؤكد مارسال سير المدير المساعد للمعهد الألماني البروتستانتي للآثار في القدس في مقال له أنه كلما ضاق الخناق على التنظيم في سوريا والعراق، ارتفع احتمال استهدافه لإسرائيل.. في محاولة منه لخلق جبهات جديدة تكسبه شرعية وجود أمام قواعده والمتعاطفين معه.