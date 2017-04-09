الصلاحيات الواسعة للسلطة في الاسلام

ما زالت الشريعة الإسلامية من أهم ما يسعى أعداء الإسلام إلى تشويه قِيَمه ومبادئه في نفوس وعقول المسلمين، بقصد إبعادها عن دائرة العمل والتنفيذ، حتى لا يتمكن المسلمون من الخروج من الدائرة الضيقة التي حبسهم فيها الغزو الفكري والتغريب إلى الدائرة المرنة التي أنشأها لهم الإسلام.

ومن تشويهاتهم للحقائق الواضحة إشاعتهم أنَّ السلطة في دولة الإسلام محدودة مقيَّدة؛ وأولو الأمر فيها لا يستطيعون وضع ما يرونه من سياسات تساعدهم في تنظيم أمور الدولة؛ لأن الشريعة تُصادر هذه السلطة فتُلغيها أو تُقيِّدها.

وكأنهم يمثلون الشريعة خناقًا حول رقبة السلطة، وقيدًا في يد أولي الأمر فيها، وفي هذا قلب للحقائق، وتزوير لها، يدحضه تاريخ دولة الإسلام.

وكيف للشريعة -التي جعلت السلطة أصلا في نظام الحكم- أن تُهمش دور أولي الأمر، أو تقيد وجودهم، أو تلغي حضورهم، وهي نفسها – أي الشريعة- بحاجة إلى السلطة لحماية سيادتها، وتحقيق مبادئها. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)[1].

وتاريخ دولة الإسلام شاهد على أن الشريعة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام – خلال عصور الإسلام الطويلة وأقاليمة الممتدة – عبئًا أو قيْدًا على السلطة.

ومن المعلوم من الحقائق الإسلامية أن الشربعة اكتفت بوضع المبادئ العامة والأسس الثابتة، والقواعد الكلية، التي لا تختلف عليها الأمم في كل العصور، وهي دعائم تحقق تميُّز الدولة الإسلامية عن غيرها من الدول والأنظمة. أمَّا التَّفصِيلات الدقيقة والجزئية المتغيرة والمتطورة، فهي من مسؤوليات السلطة، ليكون أولو الأمر في كل زمن في سعة من وضع النظم، التي تتناسب مع العصر الذي يعيشونه.

ومن درس أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمَّق في معرفة هداياتها، تبيَّن له كيف أعطى الإسلام لأولي الأمر في السلطة من صلاحيات واسعة، تمكنهم من اتخاذ ما يلزم من تدابير، ووضع ما يرونه من سياسات، مما تقتضيه مصالح الناس وحاجاتهم، وإن لم يرد فيها دليل خاص، مكتفيًا بكونها تتفق مع الأصول العامة للشريعة.

يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف: (إن الأصل الأول والمصدر العام للإسلام وهو كتاب الله تعالى، لم يتعرض فيه لتفصيل الجزئيات، بل نصَّ فيه على الأسس الثابتة والقواعد الكلية، التي يُبنى عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة، وهذه الأسس والقواعد قلما تختلف فيها أمة عن أمة، أو زمان عن زمان. أما التفصيلات التي تختلف فيها الأمم باختلاف أحوالها وأزمانها، فقد سكت عنها؛ لتكون كل أمة في سعة من أن تراعي فيها مصالحها الخاصة، وما تقتضيه حالها)[2].

ففي نظام الحكم وإدارة الدولة وضعت الشريعة الخطوط العريضة التي تحقق الحكم الصالح والعادل في الدولة، بينما لم تحدد شكلًا للحكومة، أو هيكلاً محدَّدًا لإدارة الدولة الإسلامية، وإنَّما ترك ذلك للسلطة لتختار لنفسها شكل الحكومة الذي ترتضيه، وتضع لنفسها التنظيم الإداري الذي يساعدها في مهمتها، واستحداث ما ترى من مناصب وإدارات تمثل الهيكل الإداري العام للسلطة، بما يحقق استقرار النظم في المجتمع. وهذا ما حدث خلال تاريخ الدولة الإسلامية، ولذا نجد التنظيم الإداري في دولة المدينة وخلافة أبي بكر بسيطًا بالنسبة لما كان في عهد عمر والخلفاء الراشدين بعده، وكلا العهدين بسيط بالنسبة للعهود اللاحقة، عهد الأمويين والعباسيين والعثمانيين.

وفي كل عصر تستجد تطورات وتعقيدات، تحتاج إلى تفصيلات وتنظيمات. وكلما امتد سلطان الدولة، وتعددت إماراتها، احتاجت السلطة أن تنشئ دواوين ومؤسسات، وحكومات مركزية في ولاياتها. وفي كل زمن كانت كل سلطة فيه تختار الشكل الذي ترتضيه لحكومتها، وتضع الهيكل الذي يسهل مهمتها، ويحقق استقرار حكمها في الدولة.

ولم تحدد الشريعة الجزئيات التي ترسم السياسة الداخلية للدولة، والتفصيلات التي تحدد علاقة السلطة الحاكمة بالأمة المحكومة، وجعلت ذلك من مسؤوليات السلطة وضعًا وتنفيذًا، ولكل سلطة وضع السياسة التي تلائم حالها وعصرها، والتي تساعدها في العمل على تقوية الدولة علميًّا، وتربويًّا، وصحيًّا، واقتصاديًّا، وعسكريًّا.

وفي نظام المعاملات والمبادلات، جعلت الشريعة أن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ما دامت تقوم على (التراضي)، و(أهلية المتعاقدين). واكتفت في المنع على المعاملات التي تُغري العداوة والبغضاء بين النَّاس، وتتضمن الظلم واستغلال حاجة الفقراء، فحرَّمت الربا، والميسر، والغش، والاحتكار دفعًا لأسباب الضرر والشقاق. ووضعت الضمانات القانونية لتحقيق العدل ومنع الظلم كـ(كتابة الدين وتوثيق العقود)، تاركة الأحكام الجزئية والتفصيلات الدقيقة لهذه المعاملات تتوالد مع الأمم عبر العصور.

وفي قانون الجرائم والجنايات التي صار بعض أعداء الإسلام يقدمونه على أنه الشريعة، وأنها القسوة والشدة، لم تحدد الشريعة عقوبات مقدرة إلا لخمس جرائم، وهي: الحرابة، والسرقة، والزنى، وقتل النفس بغير الحق، ورمي المحصنات الغافلات. وما عدا ذلك من الجرائم والمخالفات، فقد تركت للسلطة تقدير عقوباتها بما يردع المجرمين، ويكفل الأمن، ويحقق الاستقرار. ووضعت أصلا عامًّا تراعيه السلطة في كل زمان ومكان عند وضع العقوبات، وهو المماثله في استيفاء الحق، وعدم الإجحاف في العقوبة: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}[النحل:126].

وأجملت الشريعة قانون السياسة الخارجية للدولة، وعلاقة المسلمين بغيرهم، في قوله سبحانه وتعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[الممتحنة:8-9].

وهكذا تركت الشريعة للسلطة الحاكمة في كل زمان، مجالًا واسعًا للتصرف والاجتهاد، واستحداث نُظم وسن قوانين، ووضع التفصيلات التي تناسبهم، واعتبرت طاعتها في هذه التصرفات جزءًا من الدين ، ما دامت قائمة على المصلحة.

ولذا علَّق ابن عقيل رحمه الله على من قال (لا سياسة إلا ما وافق الشرع)، بقوله: (إن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي: لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة). لأن الصحابة قد استحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من السياسات التي حققت مصالح للأمة، ولم يرد بها نص شرعي، كاستحداث عمر رضي الله عنه للتاريخ الهجري، وتنظيمه لقيام رمضان، وتخطيط لبعض المدن، واستصلاحه للأراضي، ونحو ذلك.

وقال ابن عقيل: (السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي)[3].

واعتبر ابن القيم رحمه الله تعالى تصرفات أولى الأمر، وسياستهم العادلة للدولة، (جزءًا من أجزاء الشريعة، وبابًا من أبوابها)[4].

ولكن الفقهاء وضعوا لتصرفات السلطة أصلا مهمًّا، بحيث لا تكون هذه الصلاحيات الواسعة – التي ربما تتعدى إلى تقييد مباح أو إلزام به أو منع له- سبيلا للظلم أو قهر المحكومين، وهو: أن يكون هذا التصرف مما تقتضيه مصلحة الرعية.

[1]– تاريخ المدينة لابن أبي شبه (3/988) جدة 1399هـ.

[2]– السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف (19-20) دار الأنصار بالقاهرة، 1977م.

[3]– إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (4/283)، دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى 1991م.

[4]– انظر المرجع السابق (4/284).