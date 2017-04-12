هل يدعو الخطاب الديني التقليدي إلى قتال النصارى؟

تزايدت في الآونة الأخيرة صيحة تجديد الخطاب الديني، وتحميل الخطاب الديني السائد تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وتتعالى هذه الدعوات وتشتد مع كل اعتداء على غير المسلمين من المواطنين المدنيين، حتى قبل القيام بالبحث والتحري عن الجناة!

تتهم هذه الدعواتُ الخطابَ الدينيَّ السائدَ بتعزيز العدوان على أولئك المدنيين من غير المسلمين، مما يخلق الحاجة إلى تغييره بخطاب هادئ متسامح معهم، ونريد في هذه السطور أن نغوص في أعماق هذا الخطاب المتَّهم؛ لنرى دلائل هذا الاتهام.

ومما يجدر تسجيله في البداية أن الخطاب الديني، الذي يُراد تعديله، هو الخطاب الذي تسيطر عليه الدولة بمؤسساتها الدينية، سواء أكان في الجامعات والمعاهد العلمية، أو كان عبر منابر المساجد التي تسيطر عليها وزاراتها، فهذا هو الذي يُتّصوَّرُ أن يخضع للتعديل والتجديد، أمَّا خطاب الجماعات الدينية المتطرفة والمعتدلة، فالدولة لا تملك أن تُعدِّل في خطابها، كونها ممنوعة أصلا من الخطاب عبر مؤسسات الدولة الرسمية ، سواء في مؤسساتها التعليمية أو التربوية أو الإعلامية أو الدينية. كما أن هذه الجماعات لها مرجعياتها التي ترجع إليها.

وإذا كانت هذه الدعوات جعلت محل التجديد ( الخطاب الديني) ما يعني أنها تحرزت عن ( الدين ذاته) المتمثل في ( الكتاب والسنة) ما يعني أن التعديل المطلوب خاص بالجهد البشري حول ( الكتاب والسنة) من تفسير وحديث وفقه وأصول ودعوة.

الخطاب الديني السَّائد يوجب حماية الأقباط من الاعتداء الخارجي

بالرجوع إلى الخطاب الديني التقليدي، وجدنا أنه يوجب حماية الأقباط من الاعتداء الخارجي. وجدنا ذلك في جميع مدارسه ومذاهبه التقليدية.

جاء في المهذب في أثناء الحديث عن واجبات المسلمين تجاه أهل الذمة: ” ويجب على الإمام الذب عنهم، ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أُخذ من أموالهم، سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا منفردين عنهم في بلد لهم، لأنهم بدلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.” [1]

وفي الدر المختار: ” ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا يملكونهم”[2]

وجاء في المغني : ” “إذا استولى أهل الحرب على أهل ذمتنا، فسبوهم، وأخذوا أموالهم، ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم. في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ولا نعلم لهم مخالفا؛ وذلك لأن ذمتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها.”[3]

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه “الفروق” قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه “مراتب الإجماع”: “إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة”. [4]

الخطاب الديني السَّائد يوجب حماية أعراض الأقباط

بالرجوع إلى أدبيات الخطاب الديني، وجدنا أن الفقهاء في هذه الأدبيات يتحدثون عن حماية الإسلامِ عِرض الذمي وكرامته، كما يحمي عِرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه، ويذكره بما يكره، في نفسه، أو نسبه، أو خَلْقِه، أو خُلُقه أو غير ذلك مما يتعلق به.

جاء في كتاب الفروق : “إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع ذمة الله، وذمة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وذمة دين الإسلام” [5]

وفي كتب الحنفية : ” ويجب كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم”[6]

وفي الدر المختار -من كتب الحنفية-: ” يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم”.

ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد .[7]

وجاء قي كتب المالكية : ” ويجب دفع الضرر عن المسلمين، أي دفعه ورفعه ويلحق بالمسلمين من في حكمهم كأهل الذمة”[8]

وفي كتب الشافعية : “وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا”[9]

وسئل أبو حامد الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر. فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء، وتنقيص خلق الله؛ فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني.

قال: والأولى تقتضي التحريم. والثانية الكراهة. والثالثة خلاف الأولى.

وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء،؛ لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. قال في الخادم: والأولى هي الصواب.[10]

الخطاب الديني السَّائد يوجب حماية الأقباط من الاعتداء الداخلي

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-: “الفقهاء من مختلف المذاهب صرحوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم،[11]

ومما جاء في ذلك، ما ذكره الماوردي، أن المحتسب عليه أن : ” يمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسبب أو أذى، ويؤدّب عليه من خالف فيه.”[12]

وجاء في “مطالب أولي النهى” ـ من كتب الحنابلة ـ : “يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع مَن يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع مَن قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردين ببلد”.

وعلل ذلك بأنهم: “جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين” [13]

وقال الخرشي المالكي، وهو يعد الواجبات: ويجب دفع الضرر عن المسلمين،أو ما في حكمهم كأهل الذمة.[14]

الخطاب الديني السَّائد يوجب حماية أموال الأقباط

يقول ابن قدامة :” حكم أموالهم، حكم أموال المسلمين في حرمتها. قال علي – رضي الله عنه -: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا.”[15]

وفي كتب الحنفية : إن لعقد الذمة أحكاما (منها) عصمة المال؛ لأنها تابعة لعصمة النفس وعن سيدنا علي – رضي الله عنه – أنه قال: إنما قبلوا عقد الذمة؛ لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا.[16]

وفي كتب المالكية :”فيما يجب لهم علينا وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن، وأن تكف عنهم، ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم، ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.”[17]

وفي كتب الشافعية : “ عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفسا ومالا وعبيده من أمواله”[18]

فأي هذه الخطابات يجب تعديله في نظر الداعين إلى التعديل؟ وكيف يكون عساها بعد التعديل، وهي تزخر بهذا التسامح والعدل والقسط، تسامحا عقديا لا سياسيا!

إن هؤلاء لا يدركون أن عصمة الدم والمال والعرض ليست مرهونة في ديننا بمن يوافقنا في العقيدة، فليس شرطا أن يكون الآخر على وفق ديني حتى يكون معصوم الدم والمال والعرض، فهذه المذاهب التي نقلنا عنها هذا التسامح الكبير، كلها تتفق على أن أهل الذمة كفار، بيد أن تكفيرهم لا يقتضي قتالهم أو قتلهم؛ لأن الإسلام ليس دينا اسئصاليا ولا حالما، فالله عز وجل خلق الناس، وأعطاهم حرية القبول والرفض لهداياته التي أرسل بها رسله، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [هود: 118، 119] ثم يتحمل من رفض الهداية نتاج فعله، { فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } [الزمر: 41] فالله لو شاء لأعطى كل نفس هداها، ولطبع الناس كلهم على الإيمان كالملائكة، ولكنه اختار أن يعطيهم حرية الاختيار، ثم عليهم أن يواجهوا تبعة هذه الحرية ، فمن آمن فله الجنة، ومن كفر فله النار.

[1] – المجموع شرح المهذب (19/ 415)

[2] – الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 160)

[3] المغني لابن قدامة (9/ 284)

[4] – الفروق للقرافي (3/ 14)

[5] – الفروق للقرافي (3/ 14)

[6] – مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 657)

[7]– وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 171)

[8] – شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (3/ 190)

[9] – تحفة المحتاج (7/ 214)

[10] – الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 27)

[11] – أحكام المستأمنين، عبد الكرينم زيدان، ص 89

[12] – الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 371)

[13] – (مطالب أولي النهى ج ـ 2 ص 602 – 603).

[14] – شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 109)

[15] – المغني لابن قدامة (9/ 284)

[16] – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 111)

[17] – القوانين الفقهية (ص: 105)

[18] – روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 303)