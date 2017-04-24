حمد بن جاسم: “أصبحنا مكشوفين لأعدائنا”

دعا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق، إلى إقامة منظومة تعاون أمني إقليمي في الخليج تشمل دول مجلس التعاون بالإضافة إلى إيران والعراق، ضمن أسس تقوم على التعاون والتشاور لحل الخلافات. وقال إن المنطقة العربية “أصبحت مكشوفة لأعدائها” بسبب عدم وجود ما وصفه بـ”سياج فعّال” بين الدول العربية، و”غيّاب التخطيط المحكم والتعاون البناء”.

حمد بن جاسم أشار إلى أن “أحد أسباب الصراع الدائر الآن في الدول التي شهدت الربيع العربي والذي أدى إلى سقوط الأنظمة السابقة، وانسداد الأفق السياسي، حدوث ثورات مضادة قد يكون تم التخطيط لها من قبل، فضلاً عن صراعات بين حلفاء الأمس على السلطة والنفوذ، وانكشاف الأوضاع الداخلية لتلك الدول”.

إيران المستفيد الأكبر من سقوط العراق

وجاءت تصريحات حمد بن جاسم ،خلال محاضرة نظمتها جامعة قطر في مقرها بالدوحة، تحت عنوان “دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات الإقليمية ومستقبل العلاقات مع دول الجوار”. حيث أكد رئيس الدبلوماسية القطرية الأسبق إن “الانكشاف نتج عن التقاتل على السلطة الجديدة، والتشوهات والتسربات التي خلفتها الأنظمة السابقة، وهذا وفر الأرضية لقيام الثورات المضادة التي استفادت من أخطاء وخطايا المرحلة الانتقالية”.

وقال إن المستفيد الأكبر من سقوط العراق في عام 2003 ، وثورات الربيع العربي، هو إيران التي وظفت تلك المتغيرات لمصلحتها، في حين كانت ردة فعل الدول الخيجية تالية للأحداث وغير فعالة بما يكفي للتعامل بجدية مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية ، حيث اكتفت بالإدانة وردات الفعل دون أن تلعب دورا قويا لإطفاء الحرائق ، أو محاصرتها ، موضحا أن قوة إقليمية هامة هي إيران تتحمل جزء كبيرا مما يجري من حولنا.

دبلوماسية وقائية ومشروع تنمية بشرية

وأكد بن جاسم على أهمية بلورة دبلوماسية وقائية واستباقية مشتركة تنطلق من مجلس التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة السياسات التي تهدف إلى خلق التوتر وإشعال الحرائق في المنطقة. وأضاف: مطلوب العمل على تقوية وتعزيز المؤسسات المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعميق التكامل بين دولنا ومجتمعاتنا، حيث تكمن قوتنا في التعاون الفعلي على كافة المستويات.

وأكد بن جاسم أن “المنطقة بحاجة إلى مشروع تنمية بشرية شاملة، يكون أولوية مهامه تحصين المجتمعات وتعزيز الدول، وتمكين المواطنين من تطوير حياتهم في مختلف المجالات”.

كما أكد أن المواطن الخليجي يلاحظ فجوة بين قرارات القمم وطموحاته في الوحدة والتكامل، وواقعه الاجتماعي والسياسي، وقال إن المنطقة بحاجة إلى مشروع تنمية بشرية شاملة تكون أولوية مهامه تحصين مجتمعاتنا وتعزيز دولنا وتمكين مواطنينا من تطوير حياتهم في مختلف المجالات.

سوريا حالة كاشفة للعجز العربي

وحذّر المسؤول القطري السابق من “وجود حالة من العجز السياسي المزدوج تعانيها المنطقة العربية بفعل الأزمة السورية التي تواصلت مأساتها بسبب الخلافات بين الدول الكبرى”.

وشدد على أن “المأساة السورية المستمرة تشكل حالة كاشفة لهذا العجز العربي؛ حيث تشكل سوريا مرآة ومختبراً لصراعات المنطقة”.واعتبر معاليه أنه لا يمكن قيام شرق أوسط مستقر إذا لم يتم إنقاذ سوريا كدولة وكيان ومجتمع، وإقامة نظام يعبر عن كافة مكونات المجتمع السوري.

كما قال إن محاربة تنظيم داعش بفعالية تستدعي وضع حد للسياسات المذهبية في المنطقة التي يستغلها التنظيم، مضيفا أن ايران استفادت من سياسة محاربة داعش.

وبين أن استمرار حالة الجمود السياسي في القضية الفلسطينية عامل خطير يؤدي مع الوقت إلى إسقاط مشروع حل الدولتين، في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي، داعيا إلى تحرك عربي مع الادارة الامريكية الجديدة والامم المتحدة بغية إحياء جدي لعملية التسوية السياسية لهذا النزاع.

وتحدث عن النقاط الساخنة الأخرى في المنطقة ومنها مأساة ليبيا وصراع حلفاء الأمس، وكثرة المتدخلين في الأزمة الليبية، وزيادة التنافس الخارجي الدولي والإقليمي حولها، كما تناول الحالة اليمنية وكيف وظفتها إيران لصالحها واستفادت من تناقضات الشأن اليمني، وقال ان ايران تهدف من خلال ذلك إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتغيير جذري في توازن القوى في المنطقة.

أمن الخليج من أمن العرب

وأكد “ارتباط الأمن الخليجي بالأمن العربي (…)؛ فالأمن الخليجي والعربي مرتبطان ارتباطاً جذرياً، وهذا يعني تأثير الأحداث التي تجري على امتداد رقعة عالمنا العربي على أمن الخليج”.

وبين أننا نعيش حاليا تحدي الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط وهو ما يتطلب بلورة استراتيجية وطنية خليجية اصلاحية في دولنا ومجتمعاتنا لمواجهة تداعيات هذه المرحلة بنجاح وفاعلية.ولفت إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تدعو للاشمئزاز هو تصرف غير مسؤول في الوقت الذي نحتاج فيه العمل معا بدل نشر الخلافات.

وقال إن مجلس التعاون مطالب بالارتقاء إلى مستويات التحديات التي تواجه دول الخليج والاتفاق على سياسة مشتركة لتحقيق ذلك.

وختم حمد بن جاسم محاضرته بالدعوة إلى قيام علاقات جديدة ونقل العلاقات العربية الإيرانية من التوتر والصدام إلى حالة التعاون، وفق ما يتطلبه ذلك من احترام سيادة الدول وشؤونها الداخلية وأشكال الحكم فيها، مشددا على ضرورة قيام العلاقات مع إيران على احترام سيادة استقلال الدول ونظام الحكم فيها وحل الخلافات سلميا.