الأزهر في ظل الجمهورية المصرية

كان الأزهر منذ نشأة مصر الحديثة بعد ثورة 1952م داعما للدولة، بعد سحب كثير من سلطاته عقب قانون 1961م الذي نظم شؤون الأزهر، وفصل بين الأزهر الجامع والأزهر الجامعة، وعلى العكس من العثمانيين والمماليك الذين أعطوا استقلالية للجامع الأزهر، ولم يكونوا يتدخلون في شؤونه، بل كانت لهم أوقافهم الخاصة البعيدة عن الدولة، غير أن الدولة المصرية الحديثة، قللت من استقلال الأزهر، وفي المقابل، كان الأزهر داعما للدولة، بل كانت أهم أدوار الأزهر منذ عهد الجمهورية والتي كان يحرص كل رئيس عليه هو أن يكون الأزهر داعما للدولة في سياساتها، ففي عام 1952م تم تأميم الأوقاف وجعلها تحت وزارة الأوقاف، التي هي إحدى وزارت الدولة، بينما كانت الأوقاف من قبل تحت إدارة الأزهر المستقل عن الدولة، بل أضحت رواتب العلماء والموظفين بالأزهر من خزينة الدولة بعدما كانت من أوقافه، ففقد الأزهر إدارته للمساجد، وقل دور الجامع الأزهر وشيخه، وفقد الاستقلالية المالية التي كان لها أكبر الأثر في أن يكون الأزهر تابعا للدولة؛ باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومن يعملون به هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة، فإن خالفوا سياسة الدولة ربما تعرضوا للفصل من وظائفهم.

كما ألغيت المحاكم الشرعية، مما حد من دور العلماء في المجتمع المصري، وتم دمج المحاكم الدينية مع النظام القضائي للدولة في عام 1955م، وبدلا من وجود مفت في كل محكمة، أضحت المحاكم بلا مفتين، وبقي دور مفتي الديار المصرية بوظيفة وكيل بوزارة العدل لأجل إعلان أوائل الشهور، واستشاراته في حالات الإعدام، وفتواه ليست ملزمة للمحاكم، كل ذلك قلص من دور الأزهر في إدارة الدولة المصرية.

ومن أخطر القوانين التي قلصت دور الأزهر في الدولة المصرية ما عرف بقانون إصلاح الأزهر عام 1961م، حيث نص على بطلان قانون عام 1936م الذي كان ينص على استقلال الأزهر، وأصبح لرئيس الدولة المصرية تعيين شيخ الأزهر، وقد كان ذلك سابقة من نوعها لم تعرف في تاريخ الدولة المصرية، والغريب أنه جاء على يد حاكم مصري، في حين أن الحكام السابقين وكلهم لم يكونوا مصريين لم يفعلوا ذلك بالأزهر!

وبقي الأزهر مؤثرا على المجتمع المدني، لكنه انفصل عن الدولة، ولم يعد له أي دور في التأثير على الدولة المصرية ولا سياساتها، بل همش تهميشا كبيرا، بل زاد من تقليص دور علماء الأزهر أن التفسيرات الدينية لم تعد للأزهر كما كانت من قبل، وإنما أضحت للأساتذة والمستشارين في القانون الوضعي، وغالبهم قد تخصص في دراسة القانون الفرنسي. وبعد هذه الفترة خرجت مراجعات لعلماء الأزهر كانت مرفوضة، ثم باتت مقبولة، من ذلك أن الأزهر كان قد اعتبر الاشتراكية مخالفة لتعاليم الإسلام، لكن بعد الإصلاح الزراعي الذي قام به جمال عبد الناصر خرج علماء الأزهر ينادون بالاشتراكية الإسلامية! كما استخدمت الدولة الأزهر كذراع لحروبها مع الجماعات الدينية مثل الإخوان المسلمين والحركة الوهابية بالمملكة العربية السعودية.

وعلى كل، فقد كان غالب سياسة جمال عبد الناصر تهدف إلى تقليص دور الأزهر في الدولة، وحين تولى محمد أنور السادات حاول أن يعطي مساحة من الاستقلالية للأزهر، بل وللجماعات الإسلامية، ولكن سرعان ما تغيرت تلك السياسة تحت الضغوط العلمانية عليه، فسعى من جديد للحد من الدور الرسمي للأزهر، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير له في المحافل العامة، ومما زاد التوتر بين الأطراف الرسمية والشعبية معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني، واستعملت الدولة الأزهر ذراعا في الدفاع عن اتجاهها السياسي، وخرجت الفتاوى من كبار العلماء بجواز الصلح مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فتاوى سابقة تحرم التعامل مع الكيان الصهيوني واعتباره عدوا يجب جهاده.

وفي بدايات فترة الرئيس حسني مبارك، أعطى بعض الصلاحيات للأزهر الشريف، لكنها كان صلاحيات صغيرة، وقد حاول الشيخ جاد الحق رحمه الله حين تولى مشيخة الأزهر أن يسعى إلى استقلال الأزهر، لكنه قوبل باتهام أن الأزهر لا يدين التطرف، فكان رده أن قيام الأزهر بدوره في مكافحة التطرف يجب أن يكون عبر إعطاء الأزهر مساحة استقلالية وأن يعالج ذلك خارج سياسة الدولة، ثم لما توفي الشيخ جاد الحق – رحمه الله- حاولت الدولة أن تتصالح أكثر مع الأزهر عبر اختيار شخصية تتناغم وسياستها العامة، وقد حصل هذا التناغم مع الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي حصلت تغييرات جذرية في عهده، فقد أضحى الأزهر تحت إدارة رئيس مجلس الوزراء بعدما كان شيخ الأزهر لا يعلوه في البلد إلا رئيس الجمهورية، وأضحت ميزانية الأزهر تابعة لمجلس الوزراء، وكثيرا ما كان يصرح شيخ الأزهر أنه موظف في الدولة.

وحين توفي الدكتور محمد سيد طنطاوي وتم اختيار الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر، وقد كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني، حتى إنه رفض الاستقالة منه كما أعلن ذلك، لكن تهدئة للرأي العام تم تقديم استقالته. ورغم أن الدكتور أحمد الطيب هو ابن الحزب الوطني الحاكم، لكن كانت له مساع حثيثة في لم شمل المؤسسات الدينية تحت قيادة واحدة هي مشيخة الأزهر، ذلك أن الدولة قد حرصت منذ زمن بعيد أن يتم تقسيم قيادة الأزهر، بين المشيخة التي لها سيطرة على مجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الدينية، وبين رئيس جامعة الأزهر الذي يترأس كليات الأزهر، والتي يبلغ عددها سبعا وسبعين (77) كلية، وبين وزير الأوقاف الذي يدير شؤون المساجد وأموال الوقف، وهي ثروة هائلة، تم ضياع كثير منها بسبب الضعف الإداري لوزراء الأوقاف، وهناك مفتي الجمهورية، وهو تابع لوزارة العدل، وقد سعى الدكتور الطيب إلى محاولة جعل تلك المؤسسات تحت مشيخة الأزهر، وهو وإن لم ينجح في ذلك، لكنه نجح جزئيا بشكل ودي، فأضحى له تعيين رئيس جامعة الأزهر بعد موافقة رئيس الجمهورية، كما أنه هو الذي يرشح وزير الأوقاف، وحاول أن تكون للمشيخة سلطة عرفية على دار الإفتاء المصرية رغم استقلالية دار الإفتاء ظاهريا.

لكن العجيب أن الأزهر دعم الدولة بالقيادة العلمانية التي طالما قلصت من دوره الرسمي، وأضحى تعيين الأئمة والخطباء وكل موظفي الأزهر بموافقة من أمن الدولة، وأفتى الأزهر بأن المظاهرات التي تخرج بعزل الحكام ذوي الخلفية العلمانية حرام شرعا، في حين أنهم أباحوا ذلك في عهد الرئيس ذي الخلفية الإسلامية، والذي سعى لاستقلال الأزهر، وقد تم انتخاب مفتي الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد مرسي، وقد كان هناك مشروع لأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، ولعل هذا ما خوف المشيخة، بل رأت المشيخة في المشروع الإسلامي للدولة تهديدا لها، لهذا وقفت ضده، وانتصرت للإدارة التي تحارب التوجه العلماني، وتوج ذلك بمباركة مشيخة الأزهر للانقلاب العسكري بمصر الذي قاده حاكم مصر الآن عبد الفتاح السيسي، وقد ظن قادة الأزهر أن مثل هذا الموقف سيجعل للأزهر رضا في إدارة الدولة الجديدة، لكن سرعان ما سمح للتيار العلماني من خلال الفضائيات والجرائد والصحف للهجوم الشديد على الأزهر الشريف، بل والتصريح بمطالبة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاستقالة، وأنه لم يعد صالحا لمنصبه، بل وتشير بعض التحليلات والتصريحات أن هذه رغبة حاكم مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بعض التصريحات في نقد الأزهر وأنه لم يعد يقوم بدوره في محاربة الإرهاب كما يزعم.

ولعل تلك الانتقادات من الدولة للأزهر جعلت شيخ الأزهر أحمد الطيب يحتمي بهيئة كبار العلماء، وأن تخرج بيانات وتصريحات وفتاوى تصادم اتجاه الدولة بل وتصادم تصريحات السلطة نفسها، كما في رفض الأزهر اقتراح السيسي بعدم وقوع الطلاق الشفهي مالم يكن أمام مأذون، رغم مطالبة السيسي الصريحة في ذلك، ثم بيان الأزهر حول انتقاد مناهج الأزهر وأنها هي التي تفرخ الإرهاب، وقد كان بيانا يمثل أعلى صعود حتى الآن بين السلطة والأزهر.

ومما يؤسف له أن بعض الإسلاميين شمت فيما يحصل للأزهر، ورأى أن هذا من انتقام الله، ونسوا هؤلاء أن الأزهر مؤسسة قبل أن يكون أشخاصا، وأن الأزهر حاول أن يستدرك بعض أخطائه، وأنه لو ترك للدولة أن تفعل ما تريد لوجدنا الأزهر أسوأ مما هو عليه.

لقد حاول شيخ الأزهر أن ينأى بالأزهر بعيدا عن التجاذبات السياسية، وأن يجعل الأزهر مستقلا، لكنه فشل، بسبب بعض أخطاء الإسلاميين الذي خوفوا الإدارة الحالية من الإطاحة بها، ومن جانب آخر، فإن السلطة العسكرية للدولة لم تجعل خيارا له إلا أن يكون تابعا لسياسة الدولة، ظانا أن هذا مما يحفظ المؤسسة الأزهرية ودورها، لكن يبدو أن الأحداث غيرت من وجهة نظر الأزهر، ورأت أن السلطة الحالية لا تحارب الإسلاميين وحدهم، بل جاءت بتوجه جديد، وهي تريد تغيير خريطة السياسية التي تتعلق بالمؤسسة الأزهر، حتى تكون أكثر طوعا لسياسة الدولة.

ومن الحكمة البالغة والتفكير السديد الآن أن يكون هناك دعم لمؤسسة الأزهر في مقابل محاولة توغل الدولة في إدارة الأزهر، ليس انتصارا لشيخه، بل انتصارا لرسالته التي يجب أن يكون عليها، والتي لا يختلف حولها عقلاء الناس، من أن الأزهر صاحب رسالة وله دور إصلاحي ليس في مصر فحسب، بل في العالم العربي كله، وأن أي محاولة للإصلاح لا تجعل الأزهر معها ستبوء بالفشل غالبا، وذلك من خلال استقراء التاريخ المعاصر.