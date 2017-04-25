من يعتلي عرش الإيليزي؟

تكتسي الانتخابات الرئاسية الفرنسية أهمية استثنائية كونها ستساهم في رسم سياسات فرنسا في الداخل والخارج لخمس سنوات قادمة، كما ستحدد حسب كثير من المراقبين مستقبل الاتحاد الأوروبي ،و أوضاع المهاجرين والعلاقة مع الإسلام والحركات الإسلامية،خاصة وأن الصراع على كرسي الإيليزي أصبح منحصرا بين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان و”الوسطي” المستقل إيمانويل ماكرون ،حيث ستحسم المعركة في الدور الثاني في السابع مايو المقبل.

الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية انتهى بانتقال المرشح المؤيد لأوروبا مانويل ماكرون بنسبة 23.7 % من الأصوات ومرشحة “الأولوية الوطنية” مارين لوبان المرشحة عن حزب “الجبهة الوطنية” المتطرف التي فازت بنسبة 21.7% ،ويبدو من خلال التقارب بين النسبتين أن الدور الثاني والحاسم في اختيار الرئيس الفرنسي المقبل لن يكون سهلا أبدا على المرشحَين. ولكن ما هما مشروعي المرشحين الذين انتقلا إلى الدور الثاني؟ وما هي أهم نقاط برنامجي إيمانويل ماكرون ومارين لوبان المرشحين لدخول قصر الإيليزي؟

لوبان..العنصرية

تعد مارين لوبان (48 سنة) من الوجوه السياسية المثيرة للجدل في فرنسا، فهي ابنة الزعيم اليميني المتشدد جون ماري لوبان ،ما مكنها من ممارسة العمل السياسي في وقت مبكر، حيث انضمت لحزب الجبهة الوطنية وهي في الـ 18 من عمرها، وبفضل أدائها تمكن الحزب من تحقيق نتائج انتخابية متميزة خاصة في انتخابات البلدية التي نظمت عام 2009 ،لتعلن في 2015 رغبتها في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية لهذا العام .

وترغب لوبان في فرض قيود على الهجرة إلى فرنسا وتغيرر علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي وفرض قيود على حرية التجارة وهي أهم البنود التي ارتكزت عليها حملتها الانتخابية ،التي تعهدت فيها بالتالي:

التفاوض في بروكسيل على الخروج من اليورو

الانسحاب من قيادة حلف الأطلسي

استبعاد آلي للمهاجرين غير القانونيين ورفض تسوية أوضاعهم

تخفيض عدد المهاجرين القانونيين إلى 10 آلاف مهاجر سنويا.

سحب الجنسية من أي حامل لجنسيتين في حال ارتباطه بالإرهاب

إغلاق مساجد الأئمة “المتشددين”.

فرض ضريبة إضافية على مجمل العاملين الأجانب

منح الفرنسيين أولوية في الحصول على سكن الدولة.

سن التقاعد 60 عاما وساعات العمل 35 ساعة أسبوعيا.

فرض ضرائب على الشركات التي تنقل مصانعها إلى الخارج.

زيادة ميزانية الدفاع واستدعاء الاحتياط لضبط الحدود

ماكرون..الغامض

أما إيمانويل ماكرون فهو أصغر المرشحين سنا (39 سنة) وهو منافس لوبان الذي لا يقل حضوره السياسي أهمية عن غيره من المرشحين للرئاسة، فهو سياسي ومصرفي فرنسي سابق، تولى مسؤوليات حكومية عدة، وأعلن في نوفمبر 2016 نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ما أثار حفيظة بعض الأوساط اليسارية.

ويتبنى ماكرون الفكر الليبرالي في الاقتصاد، وهو ما ظهر جلياً في مشروع قدمه لحكومة مانويل فالس عن “تكافؤ الفرص وتنشيط النمو”، الذي يتضمن جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة، وإجراء تغييرات على جانب من قوانين الشغل وعلى بعض القطاعات المهنية التي كانت حكرا على بعض المستثمرين.

التحق ماكرون بالحزب الاشتراكي بين عامي 2006 و2009، ثم انسحب منه دون أن يغادر وسط اليسار.وفي مطلع أبريل 2016 أسس ماكرون في خطوة مفاجئة حركته السياسية “إلى الأمام”، مؤكدا أنها “لا يمينية ولا يسارية”.

ويركز ماكرون في برنامجه الانتخابي على النقاط التالية:

توحيد الميزانية والبرلمان ووزير المالية في منطقة اليورو

انشاء قوة حرس حدود أوروبية تتضمن 5 آلاف عنصر

نظام تقاعد شامل وزيادة 100 يورو على قيمة مخصصات المعوقين

إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية

تخفيض بقيمة 60 مليار يورو للنفقات العامة

مهلة 6 أشهر لدراسة طلبات اللجوء والهجرة

تخفيض عدد النواب بنسبة الثلثين ومنع تجاوز 3ولايات نيابية متتالية

فتح 10 آلاف وظيفة شرطي ودركي وخدمة عسكرية إلزامية لمدة شهر.

اليمين المتطرف وهدايا الإرهاب

يفسر المراقبون وصول لوبان إلى الدور الثاني بما حدث قبل يومين من إدلاء الفرنسيين بأصواتهم في إشارة إلى العملية الإرهابية التي قام بها كريم شريف الملقب بـ “أبو يوسف البلجيكي” أحد المنتمين “لداعش” والتي قتل خلالها شرطي فرنسي بجادة الشانزيليزي، ليجد الناخب الفرنسي نفسه مشتتا في إختيار مرشحه المفضل ، خاصة وأن هذه العملية تمثل حلقة جديدة يخشاها الشارع الفرنسي بعد أن أودى مسلسل الإرهاب بحياة 239 ضحية منذ 2015 في فرنسا.

وكانت هذه العملية بمثابة “الهدية” التي ينتظرها اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، التي سرعان ما استغلت الهجوم محاولة كسب تأييد الشارع في انتظار “هدايا أخرى” قبيل معركة الدور الثاني.

ويبدو أن هذا الوضع الفرنسي قد زاد في صعود مؤشر الأهمية التي تثيرها الانتخابات الفرنسية بالخارج، حيث تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحقاق، مغردا “هجوم إرهابي آخر في باريس، الشعب الفرنسي لن يتحمل مزيدا من هذا، سيكون لذلك تأثير كبير على الانتخابات”، فيما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير “ما حدث في فرنسا يملأنا بالحزن والاشمئزاز، وليس مصادفة قبل الانتخابات الفرنسية”. لذلك ينظر العالم إلى الانتخابات الفرنسية بعين الترقب والاهتمام، لما تمثله فرنسا في الثقافة الغربية كدولة علمانية، يعتبرها البعض من إحدى ركائز الديمقراطيات الغربية.

ماكرون أقرب إلى الإيليزي..ولكن

ورغم ذلك يبدو المرشح إيمانويل ماكرون على مسافة عتبة من قصر الإليزي وهو في موقع جيد للفوز في الدورة الثانية بعدما دعا القسم الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية إلى تشكيل سد بوجه اليمين المتطرف. فقد دعا الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند ،الذي لم يترشح لولاية ثانية، في سابقة تاريخية ،مواطنيه إلى عدم التصويت لصالح مارين لوبان. وقال “إن بنية فرنسا توجد على المحك علاوة على وحدتها وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وصورتها في العالم، وستضر مرشحة حزب الجبهة الوطنية المتطرف بمصالح فرنسا”. كما دعا رئيس الوزراء برنارد كازينوف جميع الديمقراطييين إلى التصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية.

ويقول مراسلون إن أغلب الأحزاب التي خاضت الانتخابات في الجولة الاولى بدأت بالفعل في إعلان دعمها لماكرون في مواجهة لوبان، إذ ترغب أغلب هذه الاحزاب في منع حزب الجبهة الوطنية من الوصول إلى سدة الرئاسة.

لكن على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير في فرنسا إلى أن ماكرون متقدم على لوبان ويتجه للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات ،إلا أنه لا يمكن تحييد صعود التيار اليميني الشعبوي والمتشدد في أوروبا والولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فصعود اليمين ساهم بشكل أو بآخر إلى التصويت البريطاني بالموافقة على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن ذلك من شأنه أيضا دعم فرص اليمين الفرنسي المتطرف ،الذي – شئنا أم أبينا – يعيش اليوم ضمن سياق تطبيعي شعبي وسياسي وثقافي مع أطروحات اليمين المتطرّف التي فرضت نفسها في الانتخابات البلدية والإقليمية والأوروبية. مع ما قد يحمله ذلك من تغييرات دراماتيكية، يرى البعض أنها قد تعجل بنهاية منطقة اليورو. كما أن هذا الاستحقاق بالذات له مدلول خاص وتأثير مباشر على الأوضاع في الإتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وأيضا في العالم العربي خاصة في الجزائر بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين.

لوبان وعقدة الجزائر

لماذا الجزائر؟ الجواب بسيط. لأن الجزائر قبعت تحت الاستعمار الفرنسي 132 سنة ،ومنذ استقلالها عام 1962 ،لازالت الجزائر ضمن أهم المسائل الاستراتيجية والقطع الأساسية في سباقات الرئاسة الفرنسية، بل أنه لا يمكن لمرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية أن يتجاهل “ملف الجزائر” سواء بالسلب كما يجري الحال مع مارين لوبان أو بالإيجاب كما يعتقد إيمانويل ماكرون ،الذي لم يتوان في تنظيم زيارة إلى الجزائر، عومل خلالها معاملة “الرؤساء” ولقي استقبالا رسميا على أعلى المستويات، ما دفعه لتقديم وعود ببناء علاقات استرتيجية متينة مع “الجارة” كما أسماها ،وهو الموقف الذي قد يضمن له أصوات أكثر من مليون ناخب فرنسي من أصول جزائرية.

لكن ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف لم تعر اهتماما لهذا المليون صوت ، واختارت الاستمرار في ممارسة هوايتها المفضلة والتهجم على الجزائر أرضا وحكومة وشعبا بما في ذلك الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية. لوبان دعت إلى معاملة فرنسية مع الجزائر كما يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المكسيك ،حيث تبنت فكرته ببناء جدار فاصل على الحدود !! زاعمة إن “مكسيك فرنسا هي الجزائر”، واصفة الجزائر حكومة وشعبا وجالية بأنهم السبب في مشاكل فرنسا.

كم زعمت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية أن الجزائر تسعى من خلال المطالب التي ترفعها في كل مناسبة لانتزاع اعتذار واعتراف رسمي عن جرائم الاستعمار الفرنسي إلى إهانة فرنسا، مؤكدة أن المصالحة مع الجزائر أمر مستحيل.

كما لم تخف لوبان وصفها الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند بـ”الخيانة التاريخية لذاكرة فرنسا” رافضة اعترافه بمجازر17 أكتوبر 1961 حين خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال، من الأحياء العشوائية إلى شوارع باريس، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني من أجل الاستقلال ،لكن السلطات الفرنسية أعطت التعليمات إلى أجهزة الأمن بقمع المتظاهرين بكل الوسائل ،فقتلت المئات منهم وألقت بجثث العشرات في نهر السين. كان القمع غاية في الوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفاه بأنه “أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”. لكن لوبان التي لم تعترف بمجرد مظاهرات قبيل استقلال الجزائر بسنة ،كيف لها أن تعترف وتعتذر عن قتل ملايين الجزائريين طيلة 132 سنة من الاحتلال؟!