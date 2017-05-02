وثيقة حماس ..مناورة ،اعتراف أم انحراف؟

عادت مرة أخرى قضية الاعتراف بإسرائيل إلى الواجهة السياسية في الشرق الأوسط ،لكن هذه المرة ،الاعتراف – الذي يفترض أن يكون سيد الأدلة- صدر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تُعتبر آخر المعاقل الرافضة للاعتراف بإسرائيل.

“حماس” أصدرت وثيقتها الجديدة “رسميا” والتي تنص على قبول دولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967، على أن تكون عاصمتها القدس، دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأكدت الوثيقة أن معركة الحركة مع الاحتلال الاسرائيلي والمشروع الصهيوني وليست مع اليهود أو الديانة اليهودية، وأكدت تمسك الحركة بخيار المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي، والنأى عن الإخوان المسلمين لتحسين علاقاتها مع مصر وبعض الدول الغربية التي تصنفها جماعة “إرهابية”.

الوثيقة أعلن عنها من العاصمة القطرية، الدوحة، رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بحضور أبرز قادة حماس، وبينهم نائبه موسى أبومرزوق، وعضو المكتب السياسى عزت الرشق.

وتمثل الوثيقة، التي تحمل اسم “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”، “خارطة جديدة” لسياسات الحركة بعد قرارها التخلي عن الوثيقة القديمة التي صاغت ميثاقها وسياساتها على مدار الـ30 عاما الماضية، وتم إعلان الوثيقة الجديدة بعد 5 سنوات من التداول الداخلى في مؤسسات “حماس” الداخلية.

لا تدمير لإسرائيل

وقالت مصادر خليجية عربية لوكالة “رويترز” إن الوثيقة تحذف الدعوة لـ “تدمير” إسرائيل كما كان ينص عليه ميثاقها القديم، وتعلن فك ارتباط “حماس” بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وذلك في خطوة يراها محللون أنها تهدف إلى تحسين علاقات الحركة مع الدول الخليجية ومصر، ومع الدول الغربية التي يصنف العديد منها “حماس” منظمة إرهابية.

الوثيقة الجديدة تضم 42 بندا موزعا على 12 فصلا، وتشير في أول بنودها في الفصل الأول، إن حماس حركة “تحرر وطنى فلسطيني مستقل القرار”، في إشارة إلى النأى عن جماعة “الإخوان المسلمين”، وذكر البند 31 أن الحركة تحرص على استقلال القرار الوطنى الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية. فيما لم تذكر الوثيقة كلمة “إسرائيل” سوى مرة واحدة في البند الـ17، معتبرة أن قيامها باطل، وذلك على الرغم من تأكيد الوثيقة قبول “حماس” بدولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967، وفى كل المرات أشارت الوثيقة إلى إسرائيل بـ”الكيان الصهيوني”، وأكدت الوثيقة أن الحركة لا تعترف بإسرائيل، وذلك في الفصل السابع في البنود 13 و14 و19، كما أكدت حماس في البند الـ10، أن القدس عاصمة لفلسطين، دون ذكر القدس الشرقية المحتلة أم القدس الغربية، التي تتخذها إسرائيل حاليا مقرا لحكومتها.

صراع قومى لا ديني

وأكدت حماس، في الوثيقة، رفضها معاداة اليهود كديانة، لكنها أكدت معاداتها لمشروع الكيان الصهيوني من جهة أخرى في البند 15 الذي أكدت فيه أن اليهود أهل كتاب وترى أن الصراع ليس دينيا وإنما هو صراع قومى، مؤكدة أنها ستواجه كل من يحاول الاعتداء على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه وقوميته أو هويته، وأكد البند 16 رفض حماس العداء للسامية، مؤكدا أن اضطهاد اليهود ارتبط أساسا بالتاريخ الأوروبى وليس بالتاريخ العربي.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أن الحركة لا تعترف بـ”إسرائيل ولا تتنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب ومهما طال الاحتلال”. كما أشار إلى أن “حماس حركة حيوية متجددة تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي كما تتطور في أدائها المقاوم والنضالي، وهي تقدم بهذه الوثيقة نموذجا في التطور والانفتاح دون الإخلال بأصل المشروع ولا بالثوابت والحقوق لشعبنا”.ولفت أن “حماس ترفض المساس بالمقاومة وسلاحها وتؤكد الحق في تطوير وسائلها”، وأن “الصراع هو مع المشروع الصهيوني وليس مع اليهود بسبب ديانتهم”. كما لفت مشعل بحسب الوثيقة أن إلى أن حماس تعتبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 هي “صيغة توافقية دون التنازل عن كامل فلسطين التاريخية”.

وفيما يتعلق بعلاقة الحركة مع جماعة الإخوان المسلمين والجدل الذي ثار بشانها، أكد مشعل أن “حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، لكننا تنظيم فلسطيني مستقل بذاته وليس تابعا لأي تنظيم هنا أو هناك”.وأضاف: حماس تمتلك من الرجولة بحيث لا تتنكر لفكرها وتاريخها، وحماس لا تنصرف عن الناس حينما تكثر عليهم السهام”.

مفاوضات بدون ضغوط

وبشأن رؤية حماس للمفاوضات قال مشعل: “نرفض الضغوط علينا، ولكن لا نرفض أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي يحقق لشعبنا التخلص مع الاحتلال وأن يعيش في دولة مستقلة بسيادة حقيقية دون المس بثوابته ـو تضييع حقوقه”.

وعلق مشعل على مسألة تعاطي حماس مع الطروحات الغربية بالقول: نحن نتعاطى مع الواقع السياسي، ولو أرادت حماس أن تكون في العواصم الأوروبية لكانت منذ سنوات بعيدة، وحماس ليس لها شهوة أن تكون في العواصم الأوروبية على حساب شعبنا الفلسطيني”.

وبشأن تعليق حكومة الاحتلال على الوثيقة السياسية للحركة، قال مشعل: “إسرائيل تريدنا ضعفاء على الأرض ونحن نعمل على عكس ما يريده الاحتلال الذي لا يحترم إلاً لغة القوة والمقاومة”.

وردت إسرائيل على وثيقة حماس، إذ قال ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو”تحاول حماس خداع العالم ولكنها لن تنجح. يومياً، يدعو قادة حماس إلى إبادة اليهود الجماعية وتدمير إسرائيل. إنهم يحفرون أنفاقا للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. المدارس والمساجد التي تديرها حماس تعلم الأطفال أن اليهود قرود وخنازير. هذه هي حماس الحقيقية”.

ويبدو أن موقف إسرائيل (المعني الأول بالاعتراف) من هذه الوثيقة يدعو إلى العديد من التساؤلات:

– هل هذه الوثيقة نهاسية أم أنها ستتعرض لتنازلات في المستقبل؟

– ما هي الجهات المعنية باستلام هذه الوثيقة؟

– هل تعرضت حماس لضغوط وهل هناك إجماع حول بنود الوثيقة خاصة الجناح العسكري في الحركة؟

– ما الجديد الذي تقدمه الوثيقة إذا وضعنا في الاعتبار أن إسرائيل وحلفائها في الغرب لن يقبلون بأي “دولة فلسطينية” دون الاعتراف بـ”إسرائيل”، والتخلي عن الكفاح المسلح والتنازل عن حق العودة ؟

– هل تُقْدم إسرائيل وحلفائها على فتح حوار مع حماس يمهد لشطبها من قائمة الإرهاب إذا لم تتخلى الحركة رسميا وعمليا عن الكفاح المسلح؟

وفي كل الأحوال فإن وثيقة حماس هذه ،وفي ظل الاختلال الكبير في ميزان القوى بين الفلسطينيين (ومعه العرب) والإسرائيليين (ومعهم الأوربيين والامريكان)،سيتم اعتبارها مجرد “إظهار حسن نية” من حماس ،لكنهم – أي المعسكر الإسرائيلي – سيطالبون بمزيد من التنازلات لأن هذه الوثيقة – ببساطة – لا تكفي.