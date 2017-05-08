هنية يتسلم “مشعل” حماس

عادة ما يتزامن صعود قيادات جديدة بوجود تغييرات جديدة في سياسة أي حزب أو حركة أو دولة ما، ويبدو هذا الانطباع منطقيا إلى حجم بعيد في وصف ما يحدث لحركة حماس الفلسطينية التي بعد أيام من طرحها لوثيقة سياسية طرحت فيها جملة من المبادئ والمبادرات والتغييرات تنظيميا وسياسيا، قررت تكليف اسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي خلفا لخالد مشعل الذي أطلق الوثيقة السياسية قبيل انتهاء فترة ولايته ورحل لمهمة لا تزال مجهولة. فهل هذه التغييرات التي تشهدها حماس ستمثل فعليا مرحلة جديدة في حياة الحركة؟

خرجت نتيجة الانتخابات الداخلية لحركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي المنتهية ولايته خالد مشعل، لتعلن فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب خلفا له. وبهذا يكون مشعل قد غادر منصبه الذي شغله لأزيد من 20 سنة (منذ عام 1996) حيث لا تتيح لوائح حماس الداخلية له بالترشح مجددا. ويبدو أنه حتى وإن كان ذلك متاحا له ،فإن ضرورة المرحلة تقتضي التغيير على رأس حركة فلسطينية لا تزال تحمل راية المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ،وسط تغيرات عميقة تشهدها المنطقة العربية تكون قد ألقت بتأثيراتها على توجهات الحركة وعلى مواقف قادتها.

وفي هذا الشأن اختارت الحركة أيضا الأسير المحرر يحيى السنوار مسؤولا لمكتبها في قطاع غزة، وهو أحد أبرز القيادات في الجناح العسكري لحماس “كتائب الشهيد عز الدين القسام”.

وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن نسبة التغيير التي حصلت في الصفوف القيادية للحركة تجاوزت الـ 50 % ،حيث برز تطور نسبي في حضور الشباب والمرأة في الصفوف القيادية المختلفة وهي إشارة إيجابية لضخ المزيد من الدماء الشابة في الحركة على كافة المستويات.

تحديات هنية في الداخل والخارج

وبتسلم هنية لقيادة الحركة في هذا التوقيت وهو الذي كان رئيسا لوزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، ونائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة في فترة زمنية تعج بالتحديات الداخلية والخارجية ،تكون حماس قد التزمت بخيار التغيير ليس في القادة فقط بل في بعض المبادئ والاستراتيجيات أيضا ،التي تم الاتفاق عليها من خلال الوثيقة السياسية الجديدة المثيرة للجدل.

وعلى الأرجح أن مهمة هنية الأولى هي البدء في تطبيق بنود الوثيقة على أرض الواقع، و غلق أبواب التأويلات على الأصدقاء قبل الأعداء. ويبدو أن مهمة هنية المعروف بأنه رجل “متوازن” و”وسطي” لن تكون سهلة وسيكون مطالب بمواجهة تحديات كبيرة من شأنها أن تبقي الحركة على مسار رحلتها التاريخية مع إعادة النظر في بعض المحطات ،ويمكن أن نلخص التحديات التي ستواجه هنية في المرحلة المقبلة في الملفات التالية :

– أول وأثقل ملف هو ملف تسويق وثيقة حماس الجديدة على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

– العمل على إبعاد صفة الإرهاب عن حركة حماس سيكون من أهم أولوياته في المرحلة القادمة.

– إيجاد صيغ جديدة للتعامل مع الاحتلال والتهديدات الحكومية القائمة ضد قطاع غزة، وملف المصالحة وإنهاء الانقسام وذلك وفقا للتغير المحتمل في سياسة الحركة.

– تعزيز موقف حماس في قطاع غزة، أمام تنظيم الحركة في الخارج.سيسعى لاستغلال شخصيته “الكاريزماتية” واعتداله السياسي لتحقيق القبول في الخارج الذي اعتاد على خالد مشعل.

– سيسعى لتعزيز علاقة الحركة مع المحور السني المعتدل (الدول العربية السُّنيّة المعتدلة).

– الانفتاح على حركة “فتح” سواء في إطار ملف المصالحة الفلسطينية نأو ضمن مسار جديد لتسوية مع الاحتلال تكون حماس طرفا فيها.

عقدة المعبر

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت على مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للتحرك السياسي المستقبلي للرئيس الجديد لمكتبها السياسي ،وقالت أن إسماعيل هنية “سيبقى” في غزة ،أي أنه لن يقيم خارج القطاع وسيخرج فقط في جولات خارجية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

ومعلوم أن هنية فاز برئاسة المكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل، خلال جلسة انتخابات جرت في غزة والدوحة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني “الفيديو كونفرنس” ،حيث كان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، وعلى رأسهم هنية، إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح، حال دون ذلك. وهذا يعني أن مسألة المعبر ستشكل عائقا لتحركات هنية في المستقبل خارج قطاع غزة ،وأن ذلك سيحد من حرية حركته في الخارج ،مما قد يخل بمسؤولياته ويضعف درجة مشاركة الحركة سواء في شرح سياساتها والتواصل مع الخارج بشكل مفيد ،أو حتى في مجرد المشاركة البروتوكولية ضمن بعض الفعاليات التي يتم تنظيمها في الخارج ويكون من الأفضل والأفيد أن تحضرها حماس.

مشعل مرشدا للإخوان !!

تقول العديد من المصادر أن خالد مشعل غادر موقعه كرئيس لحركة حماس ،لكنه لن يغادر دوره في الحركة حيث سيبقى جزءا مهما من قيادة الحركة، وعضوا فاعلا ذو مكانة مرموقة في المكتب السياسي ،مع بقاء النقاش في الخيارات بشأنه مفتوحة ،على الرغم من أنه أصر على رفض استلام أي منصب تنفيذي في الحركة بعد انتخاب القائد الجديد اسماعيل هنية، واكتفي بتعريف موقعه بأنه “عضو مجلس شورى الحركة والرئيس السابق لها”.

ومشعل (56 عاما) هو سياسي مخضرم له علاقات مقربة من العديد من الدول الكبرى في المنطقة. وهو شخصية مركزية في محاولات حماس لكسر عزلتها السياسية بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وعادة يتولى رئاسة حماس شخص مع نفوذ سياسي عالي ويسكن خارج قطاع غزة، خاصة بسبب صعوبة الدخول والخرج من قطاع غزة. لكن هذه المرة يحدث الاستثناء في الحركة.

لكن الغريب أنه في الوقت الذي فكت فيه حماس ارتباطها بحركة الإخوان من خلال التغييرات التي أجرتها على وثيقتها ،طرحت بعض الأوساط مسألة غريبة مفادها أن خالد مشعل سيصبح مرشدا عاما لتنظيم الإخوان المسلمين. على الرغم من أن العرف السائد في هذه الحركة (الإخوان) أن من يسيطر على مناصبها العليا يجب أن يكون مصريا. فالمرشد العام كان دائما يحمل الجنسية المصرية منذ المؤسس حسن البنا ،ومن الصعب مخالفة تقاليد معمول بها منذ عقود من الزمن.