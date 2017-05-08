بابا الفاتيكان يدعو لـ “العلمانية الصحية” بمصر

لم تكد تخفت الأضواء الكثيفة التي رافقت زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، لمصر، منذ أسبوع تقريبًا، واستمرت ليومين، 28- 29 أبريل.. حتى أوضح البابا، بعد عودته، وفي أول عظة له بالفاتيكان، مقصدَه من تعبيرٍ مثير للجدل، كان قد ضمَّنه في خطابه بالقاهرة، وحرص على إلقائه باللغة العربية.

التعبير الذي استخدمه البابا بالقاهرة، كان من الممكن أن يمر مرور الكرام؛ لولا التوضيح الذي صدر بعظة الفاتيكان، والذي لم يدع مجالاً لأخذ تعبير القاهرة على مَحْمله الحسن.

في القاهرة قال البابا: (إن مصر، التي في ذات الوقت بيدٍ تبني السلام وبالأخرى تحارب الإرهاب، مَدعوَّة لإثبات أن “الدين لله والوطن للجميع”، كما كان شعار ثورة 23 يوليو 1952)([1]). [والصواب أنه شعار ثورة 1919]

وهذا التعبير- الدين لله والوطن للجميع- لطالما أثار جدلاً بمصر بين الإسلاميين والعلمانيين؛ حيث رآه الأخيرون أحدَ أهم منجزات ثورة 19، ويرسخ للعلمانية التي تجعل من الدولة طرفًا محايدًا بين أهل الأديان والمذاهب، بحيث تقف منهم جميعًا على مسافة واحدة.. بينما يرى الإسلاميون- وكما هو ثابت في مختلف الدساتير المصرية منذ دستور 1923، وقد شارك أقباط في صياغته- أن “الإسلام دين الدولة”([2]).

فكان من الممكن أن يمر هذا التعبير بهدوء، ويُفهَم باعتباره يدعو للحوار بين الأديان، أو للحرية الدينية بمدى أوسع- دون أن يُحمَّل بالتراكمات العالقة حوله، من خلال السجالات المصرية الداخلية بشأنه- لولا ما صدر عن البابا لاحقًا.

ففي أول عظة له بالفاتيكان، الأربعاء الماضي، 3 مايو، قال فرانسيس الأول، حسبما نقل موقع “كروكس ناو” الأمريكي، المهتم بشئون الكاثوليك حول العالم: إنه توجه إلى مصر للدفاع عن “رؤية العلمانية الصحية”، في منطقة غالبًا ما يسيطر عليها التطرف الديني والعنف([3]).

وذكر البابا أنه تطرق إلى توضيح مفهوم “العلمانية الصحية” في اجتماعاته مع الرئيس المصري، ومع القادة السياسيين والدبلوماسيين في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن “العلمانية الصحية” تعبير صاغه بالأساس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، واستخدمه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر للإشارة إلى شكل من أشكال الفصل بين الكنيسة والدولة؛ الذي يوفر حرية الدين، ولكنه لا يلغي دور الدين في الحياة العامة.

إذن، نحن أمام توضيحٍ لا يحتمل اللبس لمقصد بابا الفاتيكان من ترديده الشعار المثير للجدل: “الدين لله والوطن للجميع”، والذي قاله باللغة العربية (في دلالة مؤكِّدة لا تخفي).. حيث كان يقصد الانحيازَ بالشعار لناحية تفسيره العلماني، وكما هو الحال لدى علمانيي مصر؛ الذي يتبنون هذا التفسير للشعار، دون مواربة([4]).

ولذا، فقد كتب موقع “كروكس ناو” خبره عن عظة بابا بالفاتيكان بعد عودته، تحت عنوان: (البابا فرنسيس يقول إن رحلة مصر عززت “العلمانية الصحية”).

في هذا الصدد تبدو لنا عدة ملاحظات:

الأولى: أن خطابات البابا العلنية في زيارته للقاهرة، لم يرد فيها أيُّ ذكرٍ للعلمانية، واكتفى بالحديث عنها في الجلسات المغلقة.. يبدو أنه يعرف أن حديثه المعلن عن العلمانية، كان سيثير إشكالية كبرى لدى الرأي العام، وربما يعكر صفو الزيارة.

الملاحظة الثانية: أن البابا استخدم مصطلح “العلمانية الصحية”، الذي صكّه أحدُ أبناء تجربةٍ علمانية غير متسامحة مع الأديان، وهو ساركوزي الفرنسي، بخلاف العلمانية الإنجليزية مثلاً.. فهل يؤشر ذلك على المدى الذي يراه البابا مناسبًا من “العلمانية”، حتى وإن اقترنت في تعبيره بكلمة جميلة- لكنها فضفاضة- وهي: “الصحية”؟

أما الملاحظة الثالثة: فهي أن البابا تطرق في كلمته بالقاهرة- أمام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وبحضور شيخ الأزهر- إلى أهمية الدين في حياة البشر، وأنه جزء من الحل لا المشكلة، محذِّرًا من محاولات استخدامه وتوظيفه من قِبل السياسيين، فقال:

(ثمّة خطر بأن يطغى تدبيرُ الشؤون الزمنيّة على الدين، وأن يقع هذا الأخير، أي الدين، في شَرَك إغراءات السلطة الدنيوية؛ التي، في الواقع، تستخدمه).

وأضاف: (لهذه الأسباب، ولاسيّما اليوم، فإن الدين ليس بمشكلة، إنما هو جزءٌ من الحلّ: لمحاربةِ الميل إلى الاسترخاء في حياةٍ دنيوية، حيث يولد كلّ شيء وينتهي ههنا، يذكّرنا الدينُ أنّه من الضروري أن نرتفع بروحِنا إلى العلى كي نتعلّم كيف نبني مدينةَ البشر)([5]).

فكيف يستقيم التأكيد على دور الدين، واعتباره جزءًا من الحل، والتحذير من تطويعه؛ مع الدعوة للعلمانية التي تقصيه من مساحة مهمة من الحياة.. اللهم إلا إذا كنا بصدد “دين” ليس من طبيعته أصلاً الهيمنة على شئون الحياة كافة، كما هي بالفعل طبيعة المسيحية؛ التي تترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بخلاف الإسلام.

ولذا، فالمحصلة هنا، لن تكون خصمًا من مساحة المسيحية في الحياة، وإنما من مساحة الإسلام، وإعادة تعريفه ليتوافق مع “العلمانية الصحية”؛ التي سكت عنها البابا في القاهرة، وصرح بها في روما..!

([1]) راجع نص كلمة بابا الفاتيكان في لقاء الرئيس المصري، بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، على الرابط:

([2]) راجع تفصيل ذلك في المقال المهم للمستشار طارق البشري: “حول المادة الثانية من الدستور”، الأهرام، 28 فبراير 2007، على الرابط:

([3]) رابط الخبر بموقع “كروكس ناو”:

وقد انتبهتُ لتصريح البابا من تقرير موقع “عربي 21” عنه؛ لكن التقرير نقل عن “كروكس ناو” أن البابا تطرق لـ”العلمانية الصحية” خلال اجتماعه مع الرئيس والقادة الدينيين المصريين.. بينما تبين لي من مراجعة “كروكس ناو”، أنه لم يذكر القادة الدينيين، بل أشار فقط إلى أن البابا طرح ذلك في اجتماعه مع الرئيس، والقادة السياسيين والدبلوماسيين للبلاد (the country’s political and diplomatic leaders).

([4]) راجع مثلاً مقال أحمد عبد المعطي حجازي، بعنوان: “الدين لله.. والوطن للجميع!”، الأهرام، 1 يناير 2017م، وقد اختتمه بالقول: (إذا أردنا حقًّا أن نخرج من هذا الوضع البائس ونصبح أمة واحدة، فعلينا أن نكون مصريين قبل أن نكون مسلمين ومسيحيين. أن ننتمي للوطن، وأن نجعل الدين دينًا فحسب، أي علاقة بين كل منا وربه. وهذا هو الشعار الذي رفعه آباؤنا في ثورة 1919 المجيدة وساروا في نوره الوهاج: الدين لله، والوطن للجميع!).

([5]) راجع نص كلمة بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر، على موقع صحيفة “الوطن”، المصرية، بتاريخ 28 أبريل 2017م.