أهم ثلاثة دروس في الانتخابات الفرنسية بعد فوز ماكرون

ماري لوبان، وإيمانويل ماكرون.. لعل التاريخ سيكتبهما ضمن أشهر المعارك الانتخابية في تاريخ فرنسا.الشهرة ليست لطبائع الشخصيتين، بل لطبيعة الأفكار التي يمثلها كل منهما والاتجاه الذي يسير فيه، وأيضا لطبيعة السياق العالمي الذي أنتج هذه الاتجاهات وسمح لها بالطفو على السطح بهذه الطريقة في انتخابات بلد كفرنسا بكل ثقلها وأهميتها.

وانتهت المعركة الانتخابية الفرنسية، وانتهى معها واحد من أهم دروس السياسة في العصر الحديث بلا مبالغة.. حيث حملت المعركة بجولتيها، وما سبقها وما تليها من مواقف المرشحين دلالات كبيرة على الحجم الحقيقي للأفكار وأبعادها في المجتمع الفرنسي كنموذج للمجتمع الاوربي والإنساني عموما..

ويمكننا من خلال قراءة هذه الانتخابات وما سبقها، وما تمخضت عنه أن نحدد مجموعة من الدروس التي يمكن لعالمنا العربي وللعاملين في السياسة فيه أن يتفهموها.. ومنها:

لا ثبات في لغة السياسة

وهو من أهم دروس تلك الانتخابات على الإطلاق، ففي السياسة تتغير الأحوال وتتبدل المواقف تبعا لما تفرضه لغة المصالح.. هكذا يدرك أهلها، وهكذا يتحرك على أرضيتها محترفوها، دون شعور بتناقض أو خوف من ردات فعل الجماهير.. فحيثما كانت المصلحة فثمت السياسة!!

فبعد أن كانت “ماري لوبان” مرشحة المين المتطرف صاحبة تصريحات نارية ضد فئات من المجتمع الفرنسي، إذا بتلك التصريحات تخف حدتها، بل وتتلاشى في إطار محددات جديدة لخارطة التصويت في المرحلة الثانية بينها وبين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون..

فلماذا غيرت لوبان من لهجتها؟ أو بتعبير أدق: هل خافت لوبان من “تصويت المسلمين ضدها” وأدركت تأثيره لذا غيرت من لهجتها وتصريحاتها ضدهم؟

الإجابة أفردت لها صحيفة النيويورك تايمز تقريرا مطولا أكدت فيه أن مثل هذه الخطابات التي تعتمد لغة التخويف والحشد ضد فصيل معين يمكنها دائما تجاوز المرحلة الأولى من المواجهات، لكنها لا تصمد بعد ذلك حينما تكون المواجهات ثنائية..

وضرب التقرير مثلا بما حدث مع “والد لوبان” شخصيا، حينما كان ينافس الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عندما صعد للمرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، لكنه خسر في النهاية لصالح شيراك.

وبالتالي فإن التخويف بـ “الإرهاب” والـ”تطرف الإسلامي” وغيرها من المصطلحات، ورفع شعارات الأمن وغيرها مما يداعب نفسيات الجماهير قادر على الصمود وسط مجموعات متباينة، وهو ما يكون دائما في الجولات الأولى من الانتخابات، بعكس الجولة الثانية التي تكون بين مشاريع كاملة يتم الحشد فيها على أسس أخرى، بعدما تتجمع أصوات كل المرشحين لتكون في كفة مرشحين اثنين فقط..

الإنسانيات تفوز

وفي النهاية ورغم تغيير “لوبان” من لهجتها وتخفيفها من حدة تصريحاتها ضد المسلمين والمهاجرين، فإنها خسرت معركتها، ليس بسبب تغيير لهجتها، وإنما بسبب درس آخر يجب أن يدركه العاملون بالسياسة وهو أن مهما قيل عن صعود لليمين المتطرف، ومهما قيل عن تهيئة الاجواء لعنصرية قادرة على سحق كل معاني الإنسانية في البشر، ومهما قيل عن شعوبية نمت داخل الأوربيين بفعل جهد متواصل لدعاتها ضد المهاجرين والمختلفين دينيا أو عرقيا مع أهلها..

رغم كل هذا يبقى الخطاب الإنساني هو القادر على صناعة الفارق والفوز بقلوب الجماهير ومشاعرهم، فبرغم ماقيل عن شعبية لوبان وبرغم جولاتها الخارجية التي بدت فيها وكأنها أضحت رئيسة فرنسا بالفعل، نظرا للظهير الشعبي والإعلامي الذي كان يساندها إلا أنها في النهاية خسرت أمام “إيمانويل ماكرون” صاحب الخطاب الجانح نحو الإنسانية قليلا، مقارنة بـ “لوبان”

ففي المناظرة الشهيرة التي جرت بين المرشحين الفرنسيين بدت لوبان حائرة بين رغبتها في الالتفاف على أيديولوجيتها محاولة كسب كتل المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، وبين قناعاتها التي تفلتت منها في بعض الجمل الفاضحة لتلك القناعات..

بعكس “ماكرون” والذي لم ينجر مطلقا للرد على لوبان برغم توجيهها اتهامات مباشرة له، بل ركز على البعد الإنساني، مغازلا نفسيات الناخبين بأمرين يمثلان هذا البعد في خطابه:

– الأول: مشاعرهم بالحديث عن الوحدة والاصطفاف والقدرة على احتواء المخالف، والعمل من أجل هذه القيم.. وهو الحديث الذي امتد أيضا لخطابه عقب الفوز… ومنه قوله: “سأعمل على أمن ووحدة الفرنسيين”.

– الثاني: إحياء روح الأمل داخلهم عن طريق التركيز في خطابه على احتياجاتهم الأساسية بحديثه الدائم عن الاقتصاد وعن توفير بيئة مناسبة للعمل وكل ما يحتاجه المواطن، بعكس لوبان التي اعتمدت وحزبها من البداية على إثارة المخاوف ولغة الترويع كاستراتيجية للإقناع، وهو ما أثبت فشله..

بهذه اللغة المغرقة في الإنسانية مع قدرة على الإقناع وما يتمتع به من مهارات وكاريزما استطاع “ماكرون” أن يدرك الفوز بهذا الفارق الكبير..

الاعتراف بالخطأ

وهذا أحد أهم الدروس التي تغييب ثقافتها عن العاملين في حقل السياسة في عالما العربي.. إلا من رحم ربك!!

وهنا نحن أمام نموذجين غاية في الأهمية:

نموذج الفائز الذي لا تنسيه نشوة الانتصار أزماته الحقيقية، ويقر بأخطائه في ساعة يعتقد فيها الجميع أنه بلا أخطاء أو على الأقل أن أخطاءه لم تمنعه من الفوز

نموذج المهزوم، وربما كان اعتراف هذا النموذج بالخطأ وارد، وأكثر ورودا في الديمقراطيات المتجذرة كما الحال في فرنسا، لكن اللافت أن هذا الاعتراف في حالة “لوبان” كان اعترافا جريئا، يؤسس لمرحلة أكثر أهمية.

الأول:

فـ “إيمانويل ماكرون” الفائز يتحدث في خطابه عما أسماه: “نسبة الامتناع عن التصويت” وهي بالمناسبة نسبة غير مسبوقة في فرنسا، حيث وصلت إلى 26% من إجمالي الناخبين، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “أبسوس” قبل انتهاء التصويت بقليل..

يعترف ماكرون بذلك، ويؤكد باعترافه إدراكه كرئيس جديد بأنه مطالب بإقناع هؤلاء “الممتنعين”.

أيضا يؤكد اعتراف ماكرون إدراكه بأن التصويت لصالحه ربما كان تصويتا احتجاجيا ضد مرشحة اليمين المتطرف، وأن عليه العمل لإقناع هؤلاء باستحقاقه التصويت مرة ثانية لصالح مشروعه وسياسته..

الثاني:

أما “ماري لوبان” فقد كان اعترافها بخطئها درسا مهما في إطار تصريحاتها “العنترية” التي كانت تشي بشخصية واتجاه أقوى من أن يعترف بخطئه..

فأولا اعترفت “ماري لوبان” بنتيجة الانتخابات ونسبتها، ولم تتنكر لها أو تتهم أحدا، وإنما أعلنت أنها اتصلت بـ “ماكرون” لتهنئته بالفوز..

ثانيا: تحدثت لوبان في خطابها عقب الانتخابات عما أسمته “إدراك الأخطاء”، بل قالت صراحة: ” إن تصدر “الجبهة الوطنية” للمعارضة الفرنسية حاليا يفرض عليها عملية إصلاح داخلي..”

وخطت المرشحة الخاسرة خطوات وثابة في اعترافها بالخطأ حين قالت: “سأقترح البدء في هذا التحول العميق لحركتنا من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة”…

وهكذا تبقى تجربة الاننتخابات الفرنسية إحدى التجارب الملهمة على مستوى ثقلها، وعلى مستوى حركة الأفكار فيها، وعلى مستوى طبيعة المجتمعات ومدى تأثرها بهكذا أفكار.. ومن ثم يجب علينا في العالم العربي إدراك تلك الدروس وفهم هذه الرسائل.. علنا نصل يوما ما إلى ما وصولوا إليه!!