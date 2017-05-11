صحة الرئيس النيجيري بين جدل السياسة و تأثر الحياة العامة

يعيد طرح موضوع صحة الرئيس النيجيري محمد بخاري للواجهة مخاوف النيجيريين من وجود فراغ في السلطة قد يؤدي إلي عدم استقرار البلاد كما حصل قبل حوالي سبع سنوات بعد رحيل الرئيس الأسبق عمر ياردوا عن السلطة إثر إصابته بمرض الفشل الكلوي.

باتت الأخبار المتعلقة بصحة الرئيس النيجري محمد بخاري تغذي أحاديث النيجيريين بين قائل أن الرجل لم يعد بمقدوره قيادة دفة الأمور بأكبر بلد بالقارة السمراء و أكثر بلدانها تعقيدا من حيث حجم المشاكل والتحديات، وآخر يري أن موضوع صحة الرجل تمت المبالغة في تسليط الضوء عليه بصورة أعطت الانطباع أن بخاري يعيش وفاة سريرية، وثالث يري أبعد من كل ذلك باعتبار أن نقل رئيس أكبر بلد بإفريقيا للعلاج بدولة مستعمرة (بريطانيا) يجسد حقيقة انعدام مستشفيات و مصحات بإفريقيا يمكن أن تؤمن العلاج للأفارقة.

جدل و تضارب في الروايات

فقد هاجم محمد جنيد نائب رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية بالبرلمان) رئاسة الجمهورية متهما إياها بالكذب على النيجيريين بإعطاء معلومات مغلوطة عن صحة الرئيس بخاري، و قال أن نيجيريا ليست بحاجة لأزمة دستورية جديدة في إشارة إلى أن الرئيس عليه تسليم السلطة لخلفه قبل إعلان الشغور رسميا.

و قد رد رئيس المجمعية على هذه التصريحات بالقول أنها تصريحات قائمة على “سياسة طمس الحقائق و هدم الإيجابيات التي تحققت في عهد بخاري”، مضيفا أن دافع الشهرة هو الذي جعل جيند يصدر هكذا تصريحات، حسب قوله.

في حين اكتفى وزير إعلام البلاد في تصريحات له بالقول “لو كان وضع الرئيس سيئا لكنت أصدر برقيات يومية تتابع وضعه لكي يكون الرأي العام في الصورة الكاملة”، وفق تصريحاته.

إصلاحات متعطلة و تحديات ماثلة

يزداد الغموض الذي يلف صحة الرئيس بفعل شح المعطيات الرسمية التي تقدمها الرئاسة عن وضعه الصحي مكتفية في بياناتها الصحفية المقتضبة بالقول أن “الرئيس في وضع جيد”، أو “أن الرئيس يجري فحوصات طبية روتينية”، كما أن عدم ظهوره الدائم وتقليص فترة مداومته بمكتبه وكثرة أسفاره لبريطانيا ومكوثه هناك لفترة طويلة أمور زادت من الغموض حول الوضع الصحي لبخاري.

و إذا كانت البلدان العادية بحاجة دائمة لرئيس فاعل و متابع لمستجدات أوضاع مواطنيه و بلده فما بالك ببلد بحجم نيجيريا التي يبلغ سكانها حوالي 180 مليون نسمة وتعاني هذه الفترة من انتشار المجاعة في المناطق الشمالية، و تجدد أنشطة جماعة بوكوحرام في الشمال والمليشيات المتمردة في منطقة دلتا النيجر عبر عمليات تخريب أنابيب النفط و عودة المواجهة المسلحة بين المزارعين و الفلاحين في وسط البلاد، هذا ناهيك عن وضع اقتصادي صعب خلفته أزمة تراجع أسعار البترول ورقعة الفساد الكبير الذي كان منتشرا قبل مجيء بخاري للسلطة قبل أزيد من سنتين.

فمراقبون يعتبرون أن الإصلاحات التي بدأها بخاري لمحاربة الفساد تأثرت بمرض الرجل الذي فتح ملفات حساسة لوزراء ونافذين سابقين متهمين باختلاس أموال الشعب وتبديدها، كما أن المعالجات الاقتصادية التي كان يعتزم القيام بها من اجل تحسين أداء العملة الوطنية للبلاد (النيرا) أمام العملات الأجنبية لم تؤتى أكلها، يضاف إلى هذه التحديات تحدي تدهور الوضع الأمني المتمثل مثلا في استئناف جماعة بوكوحرام لأنشطتها بعد كانت تلقت ضربات قوية و موجعة في بداية ولاية بخاري.

هواجس انتقال السلطة

العارفون بالسبعيني محمد بخاري يجزمون أن الرجل لو كان مصابا بمرض يمنعه من مزاولة السلطة لكان مهد بنفسه لانتقال سلمي للسلطة، معتبرين أن حالة الرئيس الصحية قد لا تكون خطيرة، و أن عدم كشف الأفراد عن وضعهم الصحي عادة راسخة في المجتمعات الإفريقية يستوي فيها الرئيس و المرؤوس، وذلك لما يترتب على الأمر من المخاوف كزيادة المرض سوءا في حالة إعلانه وفق المعتقدات الأفريقية، غير أن آخرين يرون أن التعميم على صحة الرئيس هو بهدف منح المزيد من الوقت لـ”تقاسم تركة الرجل المريض” و لتأمين تقاسم النفوذ بين الثلة الحاكمة.

و بخاري جنرال وصل إلى سلطة الجمهورية عن طريق انقلاب عسكري بين 1983 إلى 1985، وانسحب من الحياة السياسية ليعود إليها كمرشح مدني سنة 2015 فاز على الرئيس كودلاك جوناتون.

و يمنع قانون حرية الإعلام في فصله 14 نشر معلومات تتعلق بصحة شخص دون أخذ موافقته.

ثمة بعد آخر يغذي مخاوف انتقال السلطة لدي المسلمين باعتبار انه في حالة عجز بخاري عن ممارسة مهامه فإن الرئاسة ستؤول إلي نائبه المسيحي يمي أوسينباجو، الذي يباشر حاليا مهام تسيير البلاد خلفا لبخاري. و في حالة إعلان عجز بخاري عن ممارسة أداء مهامه فستكون هذه المرة الثانية في تاريخ نيجيريا التي يترك فيها رئيس مسلم السلطة لخلفه المسيحي، حيث وصل الرئيس السابق المسيحي كودلاك جونتان السلطة سنة 2010 بعد الفراغ الذي خلفه وفاة الرئيس المسلم عمر ياردوا إثر إصابته بمرض الفشل الكلوي.