مراقبة تصرفات السُّلْطة في نظام الحكم الإسلامي

تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وأقوال الفقهاء، على وجوب طاعة السلطة وإنفاذ تصرفاتها، ما دام المقصود بها المصلحة العامة، والمنفعة الراجحة لمن هم تحت ولايتها.

لكن ما الحكم إذا ضَعُف الوازع الديني عند أهل السُّلطة، ففُتنوا بزينة الموقع، وحلاوة الموضع، وأغراهم ما أعطاه الشرع لهم من صلاحيات واسعة، وما أوجبه لهم من طاعة، فقدَّموا المصلحه الشخصية على المصلحة العامة، وخرجت تصرفاتهم عن حدود الولاية الشرعية، والسياسة العادلة. فأساؤوا وأفسدوا، أو طَغَوا وتجبَّروا ؟

إن الإسلام دينٌ واقعي، راعَى هذه الأحوال للسلطة، وتَقلُّبات أصحابها، فهم بشر يُخطئون ويُصيبون، ويُحسنون ويُسيئون، وتجوز عليهم الصغائر والكبائر، وليسوا أئمة معصومين، ولا كهنة مقدَّسِين. ولذا أوجب على الأمة معاونتهم إذا أحسنوا، وتقويمهم إذا أساؤوا، ورفض أمرهم إذا أمروا بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “السَّمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”[1].

فيجب على أهل العلم والزعامة في الأمة، وأولي الحل والعقد فيها، أن يقوموا بواجب النصح والتقويم للسلطة إن أخطأت في تصرفاتها، أو ضرَّت بالناس، وهو دليل على وجود الدين في الدولة، وتعظيمه في نفوس الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الدين النصيحة” قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم”[2]. ومتى ضعُف الدين عند الناس، قلَّ النصح فيما بينهم.

كما جعل الإسلام هذا النُّصح والتقويم نوعًا من الجهاد، إذا كانت سلطةً جائرة، فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أي الجهاد أفضل؟ قال: “كلمة حق عند سلطانٍ جائر”[3]. وكونها كلمة حق تستلزم عدم الإهانة والتحقير، فيَكون النصح بمعروف، والنهى عن المنكر بغير منكر. فالتشهير بالسلطة أو التحريض عليها، والإساءة لها على رؤوس النَّاس، خصوصًا إذا لم يكن كفرًا بواحًا، أو كان على غير بينة. لا يُعدُّ في عُرف أهل العقل والعلم نُصحًا ولا تقويمًا. ومقام أولي الأمر ومنزلتهم في الأمة، يستدعي التثبت من الأمور قبل مناصحتهم، واحترامهم وعدم التنقص منهم أثناء المناصحة، وهذا أدعى لقبول النصيحة. وكم من أقوال في ظاهرها النصح للحاكم، وما قُصد منها إلا إيغار الصدور، ونشر معايب الأمراء، لتكدير صفاء المجتمع، وسلامته.

والنصح والتقويم للسلطة هو في الحقيقة نوع من الوفاء لهم ونصرتهم عند ظلمهم، وهم أعظم مَنْ ينبغي الوفاء لهم بهذا الحق، ففي صلاحهم صلاح البلاد وأحوال العباد، وفي فسادهم فساد الأمور واضطرابها وانحرافها.

ولذا سمَّى الإمام أبي حامد الغزالي هذا الواجب بـ (القطب الأعظم في الدين) فيقول رحمه الله: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفَشَت الضَّلالة، وشاعت الجَهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهَلَك العباد، ولم يَشْعروا بالهلاك إلا يوم التَّناد)[4].

ولم يحدد الشرع وسيلة معينة يتم نصح السلطة أوتقويمها من خلالها، وإن حدَّد بعض الأخلاقيات التي ينبغي أن تراعى في التعامل مع السلطة أمرًا أو نهيًا، كإنزال الناس منازلهم، والتلطف في النصح، وعدم التحريض على أولي الأمر، وعدم الخروج بالسيف إلا أن تروا كفرًا بواحًا..ونحو ذلك. تاركًا للأمة أن تُبدع في مجال الوسائل بما يتناسب مع عصرها ومجتمعها، ويحقق مقاصد الإسلام الكبرى.

ومن الوسائل العصرية التي رأى كثير من علماء العصر قدرتها على تحقيق واجب النُّصح والتقويم للسلطة، دون وقوع في التهلكة، أو إراقة للدماء، أو مجابهة للدولة: (نظام الأحزاب السياسية) فهو نوع من الوسائل المفيدة جدًّا في هذا المجال إذا روعيت الضوابط الشرعية.

وفي ذلك يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري: (النظام الحزبي يحقق الحل لمشكلة مزمنة طالما كانت محل نقاش طويل، وهي: كيفية التوفيق بين النهي عن الخروج على الحاكم خوف الفتنة وبين وجوب قول كلمة الحق، مصداقا للآيات والأحاديث التي توجب على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين ضمان إمكانية التغيير، وعدم الوقوع في التهلكة، وذلك عن طريق الانتقال السلمي للسلطة من الحزب الحاكم إلى الحزب المعارض، وما على المحكوم إذا شعر بجور أو انحراف إلا أن يتحول بمشاعره وتأييده إلى الحزب المعارض للسلطة)[5].

كما بيَّن الإسلام نفي الحرج والإثم عمن عَجَز عن إقامة هذا الواجب بشرط ألا يرضَى عن المنكر أو يتابع السلطة فيه، فالإنكار بالقلب من مراتب إنكار المُنكر، وهو أضعف الإيمان، وفي هذايقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع”[6]. أي: الإثم والعقوبة على من رضي بقلبه وووافق.

وصحَّ عنه أيضًا: “ألا مَنْ وَلِـيَ عليهِ وَالٍ ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فَلْيَكره ما يأتي مِن معصية الله، ولا يَنزِعنَّ يدًا من طاعة”[7].

يتبين لنا أخيرا أنَّ مناصحة السلطة وتقويمها يعتبر نوعًا من التعاون والتكامل بين السلطة والرعية في الدولة، وهو مقصود أصيل في نظام الحكم في الإسلام، فأولي الأمر في السلطة يتصرفون بما يُرجى منه المصلحة العامَّة. والرعيةُ من خلفهم يشدون أزرهم سمعًا وطاعة. حتى إذا ضرُّوا وأفسدوا لم يعدموا من يقف لهم من الأمًّة، بالنصح والتقويم، أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر. وذلك كله لا يتحقق إلا في مجتمع الفضيلة والكرامة، المجتمع الذي تتحق فيه قِيم الإسلام الأصيلة، من العدل والشورى والحرية، ونحوها.

[1] – متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7144)، ومسلم في الإمارة (1839) عن عبد الله بن عمر.

[2] – رواه مسلم في الإيمان (55) عن تميم الداري.

[3] – رواه أحمد (18828)، وقال الأرناؤط: إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1100) عن طارق بن شهاب.

[4] – إحياء علوم الدين للغزالي (ج2/306)، دار المعرفة ببيروت.

[5] – عبد الحميد الأنصاري، الشورى بين التأثير والتأثر، مطابع الشروق بالقاهرة، 1982م، ص67.

[6] – رواه مسلم في الإمارة (1854) عن أم سلمة.

[7] – رواه مسلم في الإمارة (1855) عن عوف بن مالك.