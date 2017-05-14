متى يشكل المسلمون رقما مؤثرا في المعادلة الانتخابية بأوروبا؟

أثارت قصة صعود اليمين المتطرف في عدد من البلدان الاوربية مخاوف عديدة لدى مسلمي أوروبا، خاصة أن حملة إعلامية شرسة صاحبتها، واستهدفت محاولة التمهيد لهذا الصعود وكأنه أصبح قدر أوربا المحتوم.

وهرع كثير من المحللين لتفسير هذا الصعود، وفهم خلفياته وتداعياته على المسلمين في اوربا بوصفهم أقلية دينية، وأسهموا بشكل أو بآخر في تضخيم هذه الحملة التي صاحبت الحديث عن تنامي هذا اليمين المتطرف وشيوع حملات العنصرية والشعبوية التي يتنادى بها حاملوا أفكاره.

احد أهم أسباب هذا الصعود، هو مسئولية الأقلية المسلمة عنه، بوصفها إحدى مكونات المجتمع الأوربي والتي تملك أدوات تأثير كبيرة داخل هذا المجتمع.

وحتى نكون منصفين يجب أن نتحدث دون خجل عن أحوال الأقلية المسلمة التي من المفترض أنها صاحبة نفوذ وتأثير في محيطها الأوربي.

وأظن أنه من الواجب قبل البداية أن نضع بعض المعلومات بين يدي القاريء ليدرك الحجم الحقيقي لهذه “الأقلية”، وهنا لابد من الإقرار بأن أغلب تلك المعلومات لا تعتمد في كثير من الأحيان على إحصاءات رسمية لأن بعض البلدان لا تقر إحصاءات قائمة على تحديدات عرقية او دينية حتى لا تسهم – بحسبها- في تقسيم المجتمع وفرقته.

البعض يتحدث عن أن عدد المسلمين في ألمانيا مثلا يقارب الـ5.5 مليون نسمة بما يعادل (6.8٪ من سكان البلاد) فيما بلغ عددهم في فرنسا 5.7 مليون مسلم (8.5٪).

الغريب أن بعض الدراسات (دراسة لكونراد هاكيت، الباحث فى مشروع «الدين والحياة العامة»، التابع لمركز بيو الأمريكى للأبحاث) ، أكدت أن نسبة المسلمين تتزايد بما يقارب 1% من إجمالى سكان أوروبا كل 10 أعوام. إذ ارتفعت النسبة من 4% عام 1990 إلى 6% عام 2010. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2030، حيث سيشكل المسلمون حوالى 8% من القوة السكانية الأوروبية.

وبغض النظر عن الأعداد، وبغض النظر عن “شباب” تلك الأقلية بالنظر لأعمار القارة العجوز، وبغض النظر عن كل تلك العوامل التي تعتبر في صالح قدرة المسلمين على صناعة الفارق إلا أن الأمور _وبلا حرج_ تسير في اتجاه آخر.

كسل اجتماعي

هناك دراسة استقصائية أجراها معهدا مونتيجن وإيفوب في مايو 2016، وتمت ترجمتها عبر موقع (http://alkessa.com) تُظهِر أنه لا يوجد كيان جامع للمسلمين في فرنسا يمكنهم من صناعة تأثير في مشهد الانتخابات.

وتقول الدراسة إنها لم ترصد سوى القليل جدا من الالتزام تجاه المبادرات المجتمعية (5٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع ينتمون إلى منظمة إسلامية) وعدد قليل جدا من المدارس المذهبية (يوجد في فرنسا حوالي 10 مدارس من هذا النوع لـ 1.3 مليون مسلم تقل أعمارهم عن 15 سنة).

وتؤكد أن الخيارات السياسية المتعلقة بالانتخابات تتأثر بشكل ضعيف جدا بالعلاقة الفعلية أو المفترضة للمرشح بالإسلام (19 في المائة فقط من الذين أجريت معهم المقابلات سيصوتون لمرشح مسلم بغض النظر عن انتمائه السياسي).

ومن أهم مارصدته الدراسة أن هؤلاء المسلمين لا تكاد تربطهم علاقة بالمنظمات الإسلامية والزعماء الدينيين، فأكثر من الثلثين قالوا إنهم لم يسمعوا أبدا عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، رغم أنها تعتبر ممثلا رسميًا لـ”المجتمع المسلم” (9 في المائة فقط من مسلمي فرنسا).

ينطبق الشيء نفسه بحسب الدراسة على اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي ينظم سنويا أحد أهم الأحداث الإسلامية في بورجيه، لكن يشعر 12٪ فقط ممن أجريت معهم المقابلات بأنهم قريبون منه.

أكثر من الثلثين لم يسمعوا أبدا عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، رغم أنها تعتبر ممثلا رسميًا لـ”المجتمع المسلم”

علاوة على ذلك، فإن الشواغل اليومية للمسلمين في فرنسا تشبه إلى حد بعيد اهتمامات بقية السكان. هم يطمحون أولا وقبل كل شيء إلى الحصول على وظيفة مستقرة (93 في المائة)، والحصول على درجة لائقة (88 في المائة)، والقدرة على تحمل تكاليف الإقامة (65 في المائة).

عند سؤالهم عن أولوياتهم، يقدمون إجابات لا لبس فيها: رغبتهم في الوصول إلى وضع اجتماعي أفضل تتغلب على مسائل الدين والهوية. كما أن شواغلهم قياسية تماما، وتشمل: الضرائب المفرطة والتفاوتات الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن أكثر من ثلثهم (38 في المائة) يدّعون أنهم يعانون من التمييز- وهي النسبة التي ارتفت منذ سبتمبر 2001 (32 في المائة، وفقا لمسح أجري بعد 11 سبتمبر)- تظل هذه المسألة ليست جزءا من أولوياتهم القصوى.

وقالت الدراسة إن الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما من مسلمي فرنسا بمعنى ان لهم حق التصويت حوالي 6 في المائة من سكان فرنسا، غير أن هذا لا يعني أنهم يمثلون 6 في المائة من الناخبين في فرنسا، ذلك أن المسلمين الفرنسيين ليسوا بالضرورة مواطنين فرنسيين.

في عينة الدراسة، كان 69٪ فقط من المسلمين والأشخاص ذوي الأصول الإسلامية فرنسيين. وهكذا ينخفض ​​عدد الناخبين المحتملين إلى 4.5 في المائة من السكان المؤهلين للتصويت.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى العدد الكبير من الأجانب وعدد الناخبين غير المسجلين، فإن احتمالات تسجيل المسلمين في فرنسا أقل من بقية السكان (50 في المائة فقط).

تبلغ نسبة السكان المؤهلين المقيمين في فرنسا المسجلين للتصويت 87 في المائة. لذلك فإن حوالي 3 في المائة من السكان المسلمين المؤهلين الذين يعيشون في فرنسا، أكبر من 18 عاما، مسجلون للتصويت.

ومع ذلك، لم يصوت سوى ثلثي هؤلاء السكان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وهو ما يمثل 2 في المائة من مجموع السكان الفرنسيين. فيما امتنع 24 فى المائة عن التصويت، وترك 8 فى المائة أوراق الاقتراع فارغة.

وهكذا يمكننا أن نعتبر أن من بين مجموع 36 مليون صوت في عام 2012، كان 1.3 مليونًا من المسلمين، أي ما يمثل 3.6 في المائة من الناخبين، أو ما يقارب نصف نصيبهم من السكان الفرنسيين.

ماذا يعني ذلك ؟

ربما لا يوجد شيء يسمى”التصويت الإسلامي”، بمعنى أن الدين يمكن أن يفسر التصويت الذي أدلى به المسلمون في فرنسا.

لكن المسلمين ظلوا يميلون لفترة طويلة إلى اختيار المرشحين اليساريين لسببين:

أولا: أنهم يحصلون على دخل أقل من بقية السكان، وبالتالي يصوتون تقليديا لأولئك الذين يقدمون برنامجا اجتماعيا مغريًا.

ثانيًا: ثانيا، نظرا لأن المرشحين اليمينيين يستهدفونهم بانتظام (نيكولاس ساركوزي في عام 2012) و مارين لوبان (منذ بداية السباق الحالي)..

الخلاصة

الخلاصة أن تلك الدراسة وغيرها تؤكد أن اوضاع المسلمين في الغرب عموما وفي فرنسا على وجه الخصوص ينقصها القدرة على صناعة “اللوبيات” المؤثرة، وبالتالي فإن الحديث عن تصويت إسلامي يقلب المعادلة ربما يجانب الصواب على إطلاقه.

لكن وفي القوت نفسه فإن التصويت العقابي ضد أصحاب المواقف الحدية من الإسلام والمسلمين – عادة يكون اليمين المتطرف – وارد جدا، ويمكنه التأثير في صناعة فارق بحسبان الصوت الواحد يمكنه تغيير النسبة داخل صناديق الانتخابات. لكنه يبقى تصويت غير منظم، وغير قادر على التأثير الممتتد، بعكس اللوبيات الصهيونية أو غيرها والتي برغم عدم امتلاكها نقاط القوة لدى المسلمين هناك، إلا أن قدرتتها على التأثير أكبر وأشد لأسباب كثيرة ربما نناقشها في مقالات أخرى. لكن الاعتتراف بالمسئولية التي حاولنا توضيحه الآن هو أول درجات تصويب الأخطاء!