من يتحدث باسم الإسلام في باكستان؟

قتل طالب مسلم في باكستان بعد نشره تعليقا على وسائل الاعلام الاجتماعي اعتبرته بعض الجماعات المتشددة “إهانة للإسلام”.

وجاء اغتياله ضمن سلسلة طويلة من الهجمات ذات الدوافع الدينية في باكستان، كثير منها مستوحى من بعض القوانين الصارمة في البلاد والمتعلقة بتوجيه الإهانة للدين .

تبلغ نسبة المسلمين في باكستان حوالي 97 % أكثر من ثلاثة أرباعهم من السنة الا أن هناك إنقساماً في الإسلام السني – بين البارليفي ومدارس الديوباندي – واللذان يشكلان خطا في الحياة العامة في باكستان، ومعظم المسلمين السنة هم من فرقة البارليفي، ويعتبر الديوباندي أكثر تشدداً في وجهات نظرهم وتأثيرهم أكبر بكثير في السياسة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه أتباع المدرستين للهيمنة على الحياة العامة والسياسية، يزداد تهميش غير المسلمين مثل المسيحيين.

ويمثل المسيحيون 1.5 في المائة فقط من السكان، أي ما يتراوح بين 3 و 5 ملايين نسمة تقريبا.

أجرت مؤسسة بيو الإحصائية مسحا عام 2011 وجدت أن 16٪ فقط من الباكستانيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه المسيحيين. ولأن معظم المسيحيين الباكستانيين ينحدرون من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، فإنهم غالبا ما يتعرضون للعنف ويتهمون أحيانا بتعمد إهانة الدين بغرض تحقيق مكاسب شخصية.

فى الواقع أن أتباع مدارس الديوباندي هم الذين قاتلوا ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان فى ثمانيات القرن الماضي، ومن الناحية الإيديولوجية تنتمي معظم الجماعات المحظورة في باكستان إلى هذه المدرسة الفكرية. أما البارليفي، فيقرنون التفاني فى العبادة مع الممارسات الصوفية مثل تبجيل الأولياء. وقد لجأت بعض الجماعات من الديوباندي إلى استخدام العنف لتأكيد عقيدتها، ويتهمون البارليفي بالوقوع فى الشرك بالله. ولهذا السبب، يقوم المهاجمون الانتحاريون في كثير من الأحيان بمهاجمة مقامات وأضرحة الأولياء الصوفيين، معتقدين أن البارليفي يعبدون هؤلاء الأولياء إلى جانب عبادتهم لله.

ويعتبر الدكتور سرفراز نعيمي، وهو باحث بارليفي، من أشد المدافعين عن قانون “إهانة الدين”. كما يعتبر أحد الشخصيات البارزة في حركة (حفظ شرف الرسول) و انتقد العنف الذي ارتكبته حركة طالبان وقُتل على يد انتحاري من حركة حركة طالبان (طالبان الباكستانية) في عام 2009.

وكانت وفاة الدكتور نعيمي، إلى جانب عدد لا يحصى من الهجمات على أضرحة البارليفي، ضمن موجة إرهابية ضد أتباع هذه المدرسة. وعلى الرغم من أنها تفضل عدم اللجوء إلى العنف، الا أنها هددت بأخذ القانون بيدها إذا لم تتدخل الحكومة لوقف تعدي الجماعات المتطرفة عليها وعلى أضرحة شيوخها.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك اغتيال حاكم البنجاب سلمان تيسير، من قبل حرسه الخاص، ممتاز قادري، الذي كان ينتمي إلى مدرسة البارلفي. وكان تيسير قد تحدث عن سوء استخدام قوانين التكفير ودعا إلى مسامحة المرأة المسيحية المحكوم عليها بالإعدام، آسيا بيبي.

يُذكر أن قادري، الذي تم إعدامه العام الماضي، بات ينظر اليه بأنه شهيد وأن الآلاف من الناس يزورون الآن قبره وأصبح رمزا للمدرسة الباريفية. وتتوقع الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكمة أن تواجه تداعيات اعدامه في الانتخابات العامة لعام 2018، وتتوقع الرابطة أن يسحب عدد من الناخبين دعمهم.

وتعليقا على هذا المشهد الديني والسياسي، يقول طاهر مهدي، وهو كاتب وناشط في مجال الحقوق، في الوقت الذي يتناقص فيه التسامح مع الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل خارج باكستان، فإن قوانين التكفير في البلاد وتنفيذها تستخدم كأداة سياسية لإعادة تشكيل الخطاب السياسي بقوة .

وقال “لقد كانت باكستان تمارس سياسة ناعمة تجاه المنظمات الدينية والمتشددين في الماضي، كجزء من سياستنا الخارجية”.

وأضاف مهدي “تلك المنظمات استخدمت وجهات نظرها المتشددة لارتكاب أعمال متطرفة. ومع ذلك، بدأنا نشهد تحولاً في السياسة. ولكن في الوقت نفسه بدأنا نواجه تحديا داخليا آخر”.

ويرى مهدي أن الباريفية لها تأثير أكبر في الشؤون السياسية الداخلية. “وبالتالي، فإن قانون التكفير يستخدم كأداة سياسية لإعادة تشكيل الخطاب السياسي”.

وسط هذا السيناريو المتقلب سياسيا ، فإن أي مقاومة لإصلاح نظام التكفير سوف يقاوم بشدة ويؤدي إلى رد فعل عنيف ضد الليبراليين. في ديسمبر الماضي، قررت اللجنة التنفيذية المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ أن تسلط الضوء على تقرير صدر في عام 1991 يدعو إلى تعريف أدق للجرائم المشمولة بقوانين التكفير لأنه “في شكله الحالي عام” على حد تعبير لجنة القانون والعدالة .

وقررت لجنة مجلس الشيوخ لحقوق الإنسان في يناير مناقشة كيفية منع إساءة استخدام قوانين التكفير في البلاد. ومع ذلك، عارضت مختلف الجهات، بما في ذلك هيئة رائدة من علماء المسلمين، وتخلت الحكومة أخيراً عن الخطة.