خبايا التمرد العسكري بساحل العاج

تمر جمهورية ساحل العاج أو “فيل غرب إفريقيا” كما يحلو للبعض تسميتها منذ فترة بأزمة تمرد عسكري تتجدد بين الفينة و الأخرى مع مرور الوقت، و باتت الأزمة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي في بلد يكابد للخروج من تبعات أزمات سياسية و أمنية و انتخابية معقدة عاشتها البلاد في الفترة ما بين 2001 و 2010 و تسببت في الكثير من الاغتيالات السياسية و الإعدامات خارج القانون و في محاولة انقلابية على الرئيس السابق لوران اغباغبو أفضت لتقسيم البلاد آنذاك إلي شطرين نصف تتحكم فيه السلطة المركزية و نصف آخر بالشمال تحت سيطرة المتمردين المتمركزين بمدينة اغباغبو.

و مع أن الرئيس المسلم الحالي الحسن واترا حاول تضميد جراح مرحلة سلفه اغباغبو بالقيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي أنعشت اقتصاد البلاد و إنشاء لجنة للحقيقة و المصالحة للنظر في التجاوزات التي ارتكبت في حقبة اغباغبو إلا أن واترا اخفق في الحصول على الولاء المطلق للمؤسسة العسكرية خاصة جناحها المتمرد الذي كان يحسب عليه ، و كان له دور في إرساء دعائم نظامه أثناء تمنع اغباغبو من تسليم السلطة للرئيس الفائز واترا في انتخابات 2010.

خلفيات التمرد

يتغذي التمرد الذي يظهر بين الفينة و الأخرى بشكل رئيسي من العناصر المسلحة التي كانت تدعم الرئيس الحالي الحسن واترا أيام كان معارضا ممنوعا من حقوقه السياسية و المدنية، فمعظم قيادات و و وحدات التمرد تنتمي لنفس الحاضنة الجهوية التي ينتمي لها واترا(الشمال) كما أن غالبيتهم العظمي من المسلمين.

و قد تم دمج هؤلاء التمرد للجيش بموجب اتفاق يقضي بنزع تسليح المتمردين و دمجهم للجيش، إلا أن جهود الحكومة لم تفلح لحد الساعة في صهر المتمردين مع باقي الجيش في نفس بوتقة الولاء و الالتزام بقيم الجندية و الطاعة و الامتثال لأوامر القيادة المباشرة.

فقد حافظ التمرد على علاقاته و صلاته العابرة للمسؤولية المباشرة و ظلت عناصره مشكلة لحلف نقابي داخل الجيش يطرح مطالبه و شروطه المتمثلة أساسا في مطالب ذات طابع اجتماعي و مهني كالتعويض عن فترة ما قبل الانخراط في الجيش و زيادة الرواتب و العلاوات و تسوية موضوع الرتب و الترقيات.

إن التمرد الحالي يتقاطع مع القيادة السياسية للبلد في الكثير من الخصائص كالامتدادات الجغرافية و الإثنية و الدينية مثلا ، إلا أنه يفتقد لشرعية تؤهله للتنازع معها على المستوي العمق الشعبي و على مستوي العلاقات الداخلية و الخارجية بالقوي المؤثرة و الفاعلة في المشهد المحلي.

و على مستوي المؤسسة العسكرية نفسها فإن عناصر التمرد و تياراته تشكل نشازا و حالة غير منسجمة مع باقي مكونات أسلاك المؤسسة العسكرية مما يجعل التمرد نفسه أمام تحدي التجانس و التفاهم مع الجسم الذي ينتمي إليه.

تبقي الإشارة هنا أن الظهير الداخلي الذي يمكن أن يكون مؤيدا أو مناصرا لقضية التمرد يقتصر على أطراف سياسية من داخل منظومة النظام الحاكم و تتجسد في التيار الذي يتزعمه سورو غيوم رئيس الجمعية الوطنية(البرلمان)، و هو الرجل الذي كان يتزعم التمرد أيام حكم الرئيس لوران اغباغبو.

و يُفسر التعاطف غير المعلن لسورو غيوم مع امتعاض الرجل من توجه الرئيس واترا لتهيئة رئيس وزائره الجديد آمادو غون كوليبالي لخلافته في السلطة و ذلك قطعا للطريق أمام حليفه القوي غيوم سورو.

الرئيس واترا …نقاط القوة

صحيح أن تجدد التمرد بين الفينة و الأخرى بات من الأمور التي أصبحت تثير مخاوف حول مستقبل الاستقرار في البلد، و صحيح أيضا أن هذا التمرد بات يوقظ مخاوف العودة للعنف و الصراع المسلح إلي نفوس مواطنين اكتووا في السنوات الماضية بمآسي العنف المسلح و أثاره النفسية، صحيح كذلك أن التمرد يؤثر كذلك على حركية و نمو اقتصاد البلد و ازدهاره كما أنه يضعف جهود المصالحة و محاولات بناء الثقة بين مكونات الطيف السياسي، إلا أنه لن يرقي لحالة قد تقود لتقويض نظام الحكم القائم و انهياره.

فالرئيس الحسن واترا يمتلك تأثيرا سياسيا و انتخابيا كبيرا و قويا في المدن التي ينطلق منها التمرد، فقد انتفضت بعض هذه المدن ضد المتمردين كحال مدينة بواكي التي تعتبر منطلق شرارة التمرد، مما يعني أننا أمام متمردين ينشطون في حاضنات طاردة شعبيا.

من ناحية أخري يستند الرئيس واترا على تحالف سياسي قوي و عريض فمنظومة الحكم في ساحل العاج حاليا تقوم على مبدأ للتقاسم السلطة بين أقوي مكونين قوميين في البلاد و هما قومية جولا المسلمة المنتمية للشمال و التي يُعبر عنها حزب تجمع الجمهوريين الذي يتزعمه واترا و قومية باولي المسيحية و التي تنتمي للجنوب و تعتبر أصلا القومية التي حكمت البلاد لأطول فترة امتدت لأربعة عقود من الزمن منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1960 و يُعبر عن هذه القومية الحزب الديمقراطي لساحل العاج، و هو أقدم حزب في البلاد.

جانب الإصلاحات الاقتصادية و حركة التعمير التي تحققت في عهد الرجل تشكل رصيدا إضافيا في حصيلة أداء الرئيس واترا، إذا ما استثنيا الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه السنة بفعل تراجع أسعار أهم مورد اقتصادي للبلاد(الكاكاو) على مستوي الأسواق العالمية.

ثم إن إعلان الرئيس واترا عدم ترشحه للاستحقاقات الرئاسية القادمة يعتبر رسالة طمأنة لفرقاء المشهد السياسي تفتح باب أمل التناوب على السلطة، و هو عامل مهم من عوامل قطع الطريق أمام فوضي الانقلابات العسكرية و الانسداد السياسي.

الرئيس واترا استطاع أيضا بناء نظام علاقات جيدة مع دول الجوار التي كان لها دور أساسي في تغذية حركات التمرد التي شهدتها البلاد على مدار العقدين الماضيين، مما يعني أن التمرد لن يجد حاضنات خارجية لتمويله و تدريبه و تبني قضيته في المحافل الإقليمية و الدولية .

إن عودة لغة أزيز الرصاص للحياة العامة بساحل العاج لا تبعث على الارتياح بخصوص مستقبل الاستقرار ببلد بدأ التعافي التدريجي منذ حوالي سبع سنوات من أزمة داخلية في غاية الاحتقان و التوتر، إلا أن جميع المؤشرات تصب في اتجاه اعتبار ما يجري سحابة عابرة قد تتطلب معالجتها بعض الوقت إلا أن أنها لن تستقر على أزمة مستفحلة قد تتطور لمظاهر أكثر تعقيدا.