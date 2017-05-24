هل انتهى عصر الولي الفقيه؟

“لن يكون هناك نقاش حول القضاء على هذا التهديد بالكامل، دون الإشارة إلى الحكومة التي تعطي الإرهابيين الملاذ الآمن، والدعم المالي، والمكانة الاجتماعية اللازمة للتجنيد.. إنه نظام مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة.. أنا أتكلم عن إيران”.

هكذا تحدث الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” صراحة عن دور إيران في دعم الإرهاب داخل المنطقة وربما في العالم كله.. حديثا لم يعتد السياسيون على مباشرته بكل تلك الصراحة، فدائما يبقي السياسيون الباب غير مغلق بالكلية في أحاديثهم خاصة عن القضايا الاستراتيجية!

خطاب ترامب بدا وكأنه تأسيس لمرحلة جديدة خاصة أنه جاء من العمق العربي والخليجي الذي يقف حجر عثرة أمام رغبات التوسع الأيديولوجي لدى إيران، وهو ما يفرض مجموعة من الأسئلة:

هل الأمريكان جادون فعلا في الوقوف أمام التطلعات الإيرانية؟ وهل ما تم الحديث عنه تحت مسمى صفقة القرن ستكون إحدى مفرداته تحجيم الدور الإيراني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب أمريكا في هذا الإطار؟ وهل سيكون “الناتو العربي هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض؟ وهل سينتهي بالفعل عصر الولي الفقيه؟

إيران والخطاب

المساحة التي أخذتها إيران والحديث عنها في خطاب ترامب ربما تكون كاشفة عن اهتمام “ترامب” وإدارته بالامر نفسه..

ففي قرابة العشرة بالمائة من الخطاب _وهي نسبة كبيرة في خطاب يحمل العديد من القضايا_ يتحدث ترامب عن إيران وما تمثله من خطورة على المنطقة، من خلال دعمها للإرهاب وتوفيرها الملاذ الآمن للإرهابيين..

وربما كان أكثر حديثه مباشرة هو ما قاله عن تدخلات إيران في دول كثيرة بالمنطقة، حيث قال: ” من لبنان إلى العراق إلى اليمن، تقوم إيران بتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات والجماعات المتطرفة الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى في المنطقة، على مدى عقود غذّت إيران حرائق الصراع الطائفي والإرهاب..”

وأفرد لأفعالها في سوريا حديثا خاصا حين قال: ” ومن بين أكثر التدخلات زعزعة للاستقرار، تدخل إيران في سوريا. إذ ارتكب (الرئيس السوري، بشار) الأسد، بدعم من إيران، جرائم لا توصف..”

ثم دعا صراحة وبلا مواربة إلى ما قال إنه “عزل إيران” وتغيير حكومتها ونظامها حين قال: “وحتى يرغب النظام الإيراني في أن يكون شريكاً في السلام، يجب على جميع الدول أن تعمل معاً لعزل إيران، ومنعها من تمويل الإرهاب، وأن تدعو أن يأتي اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الإيراني بالحكومة العادلة الصالحة التي يستحقها”

هذا الخطاب بتلك الصراحة وهذه المفردات المغرقة في المباشرة على غير عادة الرؤساء في هكذا قضايا ربما يشي بأن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا بإنهاء الدور الإيراني في المنطقة..

لكن السؤال أيضا: هل هي جادة في الأمر أم أنه مجرد مناورة فرضها السياق لرئيس وإدارة يبدو أن المناورة واللعب على كل الحبال إحدى صفاتهم الأساسية؟!

شهادة مارتن إيندك

ربما يجيب عن هذا السؤال شهادة أدلى بها مارتن إيندك يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن “الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران”..

الشهادة التي كانت خلاصتها 6 عناصر مثلت استراتجية امريكا في التصدي للهيمنة الإيرانية بالمنطقة، أظن أنه من الأفضل أن يتم معرفة إجابة سؤال هذه الإطلالة من خلال قراءة سريعة لهذه العناصر، وهل ستؤدي فعلا إلى نهاية عصر الولي الفقيه أم لا..؟

فمثلا وفي حديثه عن التدخلات الإيرانية داخل بعض الدول نرى الاستراتيجية واضحة في تأكيدها على عدم قدرة أمريكا في الإجهاز الكامل على النفوذ الإيراني، ففي العراق مثلا تقول وبوضوح:

” إن تقويض النفوذ الإيراني في العراق لا يعد هدفاً قابلاً للتحقيق نظراً للعلاقات التاريخية والدينية بين شيعة العراق وإيران. ولكن ما يمكن تحقيقه هو توازن مضاد فعّال للتأثير الإيراني في بغداد، لا سيما وأن الحكومة العراقية الحالية ترحب بذلك، وهو أمر غاب في عهد حكومة المالكي السابقة..”

“لا يعد هدفا قابلا للتحقيق”.. وكأن الاستراتيجية تقول: دعكم إذن من خطب السياسيين، وتعالوا لنناقش الأمور بعيدا عن الشعارات وعن المزايدات السياسية وعن لغة مرشحي الانتخابات!!

وفي حديثها عن اليمن وتدخلات إيران فيه تكشف في جلاء أن الحل الدبلوماسي هو ما يمكن من خلاله وضع حد لما يدور هناك، وغير متصور أن تجهز الحرب على الدور الإيراني عبر ذراعها “الحوثي” هناك..

دبلوماسية إنهاء الحرب

وهذا ما يقوله نص الاستراتجية بوضوح: “إنّ إدارة ترامب تدرس حالياً تكثيف الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حملتهما العسكرية الطويلة التي بدأت منذ عامين في اليمن، ولكن لا يكون لذلك أي معنى إلا إذا كان هذا الحل مقترناً باستراتيجية دبلوماسية لإنهاء الحرب، الأمر الذي قد خلّف آلاف الضحايا المدنيين ومعاناة إنسانية على نطاق واسع. ما عدا ذلك، ستجد الولايات المتحدة نفسها في مستنقع اليمن كما حصل للكثير من القوى الخارجية قبلنا.”

وجاء الاعتراف الأكبر حين تحدثت الاستراتيجية عن الدور الإيراني في سوريا، ودعمه لبشار وارتباطه بالدور الروسي، فتحدثت صراحة عن “عدم قدرتها” على إنهاء هذا الدور نظرا لتشعباته وارتباطاته الإقليمية والدولية..

تقول الاستراتيجية في بندها الرابع: ” الحد من التأثير الإيراني في سوريا: سيشكّل ذلك مهمّة صعبة ومعقدة، وتنفيذه لن يكون أسهل بالحديث عن الهدف غير الواقعي المتمثل في “إخراج إيران من سوريا”. لا بد أن ندرك أننا لا نملك، لا نحن ولا الروس، الإرادة أو القدرة على تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الحالية، بغض النظر عن رغبتنا الشديدة بذلك..”

أعتقد أن الحديث بهذه الصراحة والمباشرة لا يوازيه إلا حديث ترامب “السياسي” عن إيران أيضا وضرورة إنهاء دورها بالمنطقة، وهو حديث لا يمكن وصفه بالصحة أو الخطأ إلا في سياقه السياسي، بينما يجب على المتلقين من العرب تحديدا إدراك الفوارق بين احاديث السياسيين وسياقاتها الزمانية والمكانية والمصلحية ، وبين حقائق الواقع التي يمكن ان توجد داخل مؤسسات صناعة القرار.