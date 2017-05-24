ترامب يدين التطرف ولا يبرئ الإسلام

كثيرون ترقبوا خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ألقاه الأحد الماضي أمام القمة الإسلامية- الأمريكية، بالرياض، بحضور زعماء وممثلين لـ55 دولة عربية وإسلامية.

ويمكن أن نلاحظ أن ترقب خطاب ترامب استند لأمرين؛ الأول: أن ترامب، ومنذ بدء حملته الانتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية، والذي حسم لصالحه قبل نحو أربعة أشهر فقط، وهو يثير الجدل بتصريحاته التي بدت «عدائية» لكثيرين، فيما خص العلاقة مع الإسلام؛ مثل تصريحه «الإسلام يكرهنا» واستخدامه تعبير «الإرهاب الإسلامي»، وما تبع ذلك من توقيعه قرارًا تنفيذيًّا يحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا.

أما الأمر الثاني: فهو أن زيارة ترامب هي الأولى له لبلاد عربية وإسلامية (بل وخارجيًّا)، وأن خطابه بحضور زعماء وممثلين عن كل دول العالم الإسلامي تقريبًا؛ فهما زيارة وخطاب لهما ما بعدهما، ويضعان حجر الأساس للعلاقة مع أمريكا، على الأقل في السنوات الأربع، أي مدة رئاسة ترامب.

فهل جاء خطاب ترامب امتدادًا لمفرداته ومواقفه السابقة، أم جاء برؤية أكثر توازنًا؟

من حيث المفردات: تجنب ترامب استخدام التعبير المثير للجدل «الإرهاب الإسلامي المتطرف»- على العكس مما ذكرته وسائل إعلام قبل القمة، بأن ترامب سيستخدمه- ومع أنه كرر كلمة «الإرهاب» 31 مرة (و«التطرف» 10 مرات، و«العنف» 5 مرات) فإنه لم يربط الإرهاب بالإسلام في تعبير واحد. واستخدم بدلاً من ذلك تعبيرَيْ «الجماعات الإسلامية الإرهابية» و«التطرف الإسلامي»، وإن كان التعبير الأخير لا يختلف كثيرًا عن التعبير المثير للجدل، بل ربما بدا مطابقًا له.

من حيث المضمون: يمكن أن نشير إلى أن ترامب، الذي أدان في خطابه الإرهاب والتطرف بشكل مكثف وقاطع، قد استخدم عدة إشارات تربط بشكل غير مباشر بين الإسلام والتطرف والإرهاب والعنف.

– فعند حديثه عن المركز العالمي لمكافحة التطرف، الذي تم افتتاحه أثناء الزيارة، قال: (سنصنع التاريخ مرة أخرى بافتتاح مركز عالمي جديد لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وسيكون المركز موجوداً هنا، في هذا الجزء المحوري من العالم الإسلامي. ويمثل هذا المركز الجديد الرائد إعلانًا واضحًا بأنه يجب على الدول ذات الأغلبية المسلمة أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة التطرف).

فما معنى اختصاص الدول ذات الأغلية المسلمة بالمطالبة بأن تأخذ زمام المبادرة في مواجهة التطرف، إلا إذا كانت هذه الدول محلَّ اتهام بما يَجب عليها أن تتخلص منه وتواجهه؟!

ولذا عاد فكرر المعنى، وبصراحة أكبر، قائلاً: (هذه المنطقة الخصبة لديها كل المكونات لتحقيق نجاح استثنائي- تاريخ غني وثقافة، وشعب شاب ينبض بالحياة، وروح المبادرة. ولكن لا يمكن أن يُحقق هذا المستقبل إلا إذا تم تحرير مواطني الشرق الأوسط من التطرف والإرهاب والعنف).

– بل إنه طلب من الدول الإسلامية أن تطرد الإرهابيين والمتطرفين من بينها! ودون انتظار أن تقوم أمريكا بذلك نيابةً عنهم، فقال: (لكن دول الشرق الأوسط لا يمكنها انتظار تدمير القوة الأمريكية لهذا العدو (الإرهاب) بالنيابة عنهم. على أمم الشرق الأوسط أن تقرر نوع المستقبل الذي تريده لنفسها، وبصراحة، لعائلاتها وأطفالها. إنه خيار بين مستقبلين، وهو خيار لا يمكن لأمريكا أن تأخذه بالنيابة عنكم. المستقبل الأفضل سيكون محتملاً فقط في حال طردت أممكم الإرهابيين والمتطرفين. اطردوهم من أماكن العبادة. أخرجوهم من مجتمعاتكم وأراضيكم المقدسة. اطردوهم من الأرض).

أليس ذلك ربطًا صريحًا بين العالم الإسلامي والإرهاب؟

– والعالم الإسلامي، حسب رؤية ترامب، ليس موطنًا للإرهابين والمتطرفين فحسب، بل هو مصدر لنشر لما سماه «كارثة إنسانية وأمنية» في «كوكب الأرض»؛ فقال: (إننا نواجه الآن كارثة إنسانية وأمنية في هذه المنطقة تنتشر عبر كوكبنا). مشيرًا إلى «الإرهاب».

– ترامب أيضًا لم يذكر بالاسم صراحةً أيًّا من الجماعات التي يعتبرها متطرفة، إلا جماعات تنتمي للإسلام؛ كأن التطرف حكرًا على المسلمين، فقال: (التأثير الحقيقي لتنظيم داعش والقاعدة وحزب الله وحماس والعديد من التنظيمات الأخرى، لا يجب أن يُقاس فقط بعدد القتلى. يجب أن يُقاس أيضًا بأجيال من الأحلام المتلاشية).

– لم يرد في خطاب ترامب أيُّ إشارة إلى تبرئة ساحة الإسلام من الإرهاب والتطرف، إلا حين ذكره ضمنًا مع «الديانات والطوائف والحضارات» موضحًا أن المعركة ليست معها، وإنما مع من سماهم «المجرمين الهمجيين»؛ مع أن الأمر- كما نرى عبر الخطابات السياسية والإعلامية- أنه لا أحد من الأديان متهَمًا بذلك إلا الإسلام؛ فَلِمَ حَشْرُ الإسلام مع الأديان التي ليست متهَمةً أصلاً بنظرهم، إلا إذا كان الغرض هو الضَّنَّ على الإسلام بأن يُذكَر منفردًا في سياق تبرئة ساحته مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه؛ حتى لا تكون التبرئة واضحة وصريحة؟!

جاء في خطاب ترامب: (هذه ليست معركة بين مختلف الديانات أو الطوائف المختلفة أو الحضارات المختلفة. هذه معركة بين المجرمين الهمجيين الذين يسعون إلى طمس حياة الإنسان، والناس الكرماء من جميع الأديان الذين يسعون إلى حمايته. هذه معركة بين الخير والشر).

إذن، ومن خلال هذه الإشارات المتعددة، والموحية بدرجة تقترب من الصراحة، عن علاقة الإسلام بالإرهاب والتطرف؛ يمكن لنا أن نقول: إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدان التطرف، وبأقسى ما تكون الإدانة؛ لكنه لم يبرئ الإسلام، ولم ينصف المسلمين؛ بل ترك الباب مفتوحًا أمام التصورات الخاطئة التي تتهم الإسلام والمسلمين بالإرهاب، خاصة وأن مواقف ترامب وتصريحاته السابقة على القمة لا تبعث بأية رسائل إيجابية في هذا الصدد.

بقي أن نشير إلى أنه لا يختلف اثنان على إدانة التطرف، ورفض العنف، وعلى ضرورة مواجهة الإرهاب بشتى الوسائل.. لكن السؤال الذي لم نجد عنه إجابة في خطاب ترامب، ولا في مجمل الخطاب الغربي، هو: ما التطرف الذي تقصدون؟ وما الإرهاب الذي تدعون لمحاربته؟ وأيُّ صلة تتصورونها بين هذين الأمرين من ناحية، والإسلام والمسلمين من ناحية أخرى؟