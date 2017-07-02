لماذا ألغى البيت الأبيض تقليد إقامة حفل إفطار المسلمين؟

“بيته فليفعل فيه ما يشاء”.. هذا ما قاله أحد المسلمين الأمريكين لقناة “سي إن إن” الأمريكية معلقا على عدم إقامة ترامب لحفل الإفطار الجماعي بالبيت الأبيض كتقليد رئاسي منذ فترة طويلة.

تعليق المسلم الأمريكي بدا أنه حالة ساخرة من ترامب الذي يخالف دائما المؤسسات الأمريكية ويتناقض معها ثم ما يلبث أن يعود لما تمليه عليه تلك المؤسسات، غير أنه في تلك الحالة لن يملي عليه أحد شيئا.. فالأمر يتعلق ببيته الذي لا يستطيع أحد أن يحدد له فيه ما يفعله أو لا يفعله… البيت الأبيض!

لكن السؤال هنا عن شواهد هذا الفعل ومقدماته، وأيضا عن دلالاته التي يمكن ان تكون حاضرة لدى المراقب والمتابع للشأن الأمريكي وعلاقة هذا التصرف بالسياق الذي يتحرك فيه ترامب على المستوى الإسلامي والعربي تحديدا، وكذا على مستوى فهم نفسية الرئيس الأمريكي الأكثر إثارة للجدل .

ويمتد الاستفسار كذلك لمساحات السياسة حين يتم السؤال عن أسباب هذا الفعل؟ وهل تتعلق بأيديولوجيا أم بمصالح أم بالاثنين معا؟ وكيف يدير ترامب وفريقه أزمتهم الداخلية بورقة المسلمين؟

“إن كثيرا من الناس يخطئون إذا اعتقدوا أن هناك سياسة خارجية أمريكية خاصة بالجمهوريين والمحافظين وأخرى خاصة بالديموقراطيين، السياسة الخارجية الأمريكية، في كل الأوقات وتحت كل القيادات، انعكاس دائم ومتواصل لمبادئ المحافظين الجدد، أي أنها في الأصل الثابت: سياسة خارجية يمينية متطرفة”.

هكذا يعبر الكاتب الأمريكي اليميني، روبرت كاغان، Robert Kagan، صاحب كتاب “العالم الذي صنعته أمريكا، The World America Made ” وهو ما يؤكد بداية أن التمايز بين التصرفات إنما يخضع لرؤية استراتيجية يتعامل بها المحافظون اليمينيون.

هذا الأمر يؤكده ما رشح من أخبار عن سبب إلغاء هذا التقليد المتبع منذ عقدين من الزمن على أقل تقدير، حيث أوردت وكالة رويترز بأن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي هو من رفض توصية بهذا المعنى تقدم بها مكتب الشؤون الدولية والدينية في وزارته وفقاً لمسؤولين اثنين في الإدارة على علم بالقرار.

البحث إذاً عن دلالات هذا الإلغاء لم يعد مضنيا، فمعرفة طبيعة ريكس تليرسون وزير الخارجية وانتماءاته الأيديولوجية، وطريقة تفكيره كرجل “بيزنس” بالأساس تؤكد أن دلالات الإلغاء لها علاقة مباشرة بما يمكن أن يجنيه ترامب على المستوى الآني من مكاسب تساعده على تجاوز ما هو فيه من ازمات داخلية..

هذا وجه لقراءة الحدث.. وأيضا فإن قراءة لحدث آخر وهو بيان أصدره البيت الأبيض مساء السبت آخر أيام رمضان يهنىء فيه المسلمين بحلول عيد الفطر بعيد الفطر يؤكد أن كلا التصرفين “منع الإفطار وبيان التهنئة بالعيد” نابعان من بعدين يخدم كلاهما الآخر:

الأول: بعد أيديولوجي يكره المسلمين ويرى فيهم خطرا على الأمن القومي الامريكي ويؤكد على تلك الكراهية بصيغ مختلفة، ولا يريد للعلاقة أن تأخذ منحى يعبر عن ود طبيعي وعلاقة سوية، بل يجب أن تكون دوما في إطار القلق والتوجس، وأن تكون هناك رسائل دائمة تؤكد على أن ترامب ليس كغيره من الرؤساء الامريكين في معاملته للمسلمين..

الثاني: بعد مصلحي.. بمعنى أن كل التصرفات محكومة في بعض وجوهها بعقلية رجال الاعمال “ترامب وتيلرسون على وجه التحديد”، الذين يحسبون مكاسب كل عمل، ويحاولون لعب سياسة في حدود مالا يعرضهم لخسارة مموليهم ممن ينتظرون منهم سياسة مختلفة عن سابقيهم تجاه المسلمين.

وهذا ما دفع البيت الأبيض لمجرد بيان بروتوكولي جاء فيه أن “المسلمين في الولايات المتحدة شاركوا أقرانهم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم بالتركيز على العبادة وأعمال الخير، والآن هم يحتفلون بعيد الفطر مع عائلاتهم وأصدقائهم، محافظين على تقاليدهم بمساعدة جيرانهم وتقاسم الطعام مع جميع الناس على اختلاف مذاهبهم”.

أيضا وزير الخارجية ريكس تيلرسون أصدر بيانا صغيرا جاء فيه “هذه المناسبة تمثل ذروة رمضان، شهر يختبر فيه كثيرون الإلهام عبر الصيام والصلاة والأعمال الخيرية. هذا اليوم يمثل فرصة للتفكير بالتزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة. عيد مبارك”.

هذه البيانات بهذه الصورة تشي بالبعدين الذين تحدثنا عنهما، مع التأكيد على اختلاف جذري عن رسائل المعايدة التي اعتاد اوباما مثلا إرسالها، وغيره من الرؤساء السابقين.

تأكيد للقلق

وتسود حالة من القلق في أوساط مسلمي أمريكا منذ بداية الحملات الانتخابية، جراء تصريحات “ترامب” التتي صنفها البعض بالعنصرية.. وقد أجرى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في أكتوبر الماضي، استطلاعا للرأي أعرب فيه قرابة الـ 70% من مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقهم حيال فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة، ووفق الاستطلاع فإن نحو 4% فقط هم من صوتوا لترامب.

التخوفات كان مبعثها انعكاس تلك التصريحات اجتماعيا، بحيث تبدو وكأنها ضوء أخضر لليمينيين المتطرفيين بممارسة تطرفهم تجاه المسلمين، مما يؤدي لانهيار منظومة القيم الامريكية نفسها.

وكانت تصريحات كثيرة لرموز إسلامية بأمريكا تؤكد تلك التخوفات، فالشيخ حمزة يوسف أحد مشاهير الدعاة الامريكيين أبدى قلقه قائلا: إن الأمر قد يعيد المسلمين إلى الأيام المظلمة التي تلت أحداث 11 سبتمبر كما نقلت عنه “سي إن إن” في نوفمبر 2016.

فهل بدأ ترامب بالفعل خطوات نحو تأكيد هذا القلق؟ يبدو السؤال ساذجا مع قرارات كثيرة اتخذها الرجل تشي بأنه قرر بالفعل التعامل وبشكل مختلف مع مسلمي بلاده كجزء من أيديولوجيته للتعامل مع المسلمين حول العالم… تحكمها أيديولجيا الكراهية، ثم المصلحة!! وهذا ما بدا واضحا في زيارته البانورامية للرياض!

المهم أن الرجل بالفعل قد اتخذ قرارات تعزز هذه التوجهات، ففي يناير الماضي وقع على قرار تنفيذي يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ومنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، مدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

قرارات ترامب أكدت هواجس الأقلية المسلمة هناك، مما ترتب عليه مضاعفة مشاعر القلق في أوساطهم وتنبؤات بعضهم بازدياد الوضع سوءاً إن تمكن ترامب بطريقة كاملة من مقاليد أمره، خاصة بعد القلاقل التي يواجهها الآن بسبب إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي والتي يتحدث البعض عن أنها ربما تكون سببا في تهديده بالعزل من منصبه كما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق “نيكسون”.

ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.5 ملايين مسلم، يشكلون أقل من 1% من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية حسب آخر الإحصاءات.