الدول العربية بين التبعية أو التقسيم

من استقرائي للتاريخ رأيت أن الحدود بين الدول متغيرة، ولا تستقر على حال.بل تولد دول وتختفي دول.

فقبل مائة عام فقط كانت المنطقة على غير ما هي عليه الآن. وقد قامت إمبراطوريات وسقطت أخرى.

وحدث تهجير قسري لشعوب عن بلادهم، وتركهم مشردين لاجئين في بلدان أخرى. فحركة الشعوب دائبة دائمة مستمرة، وكذلك الحدود متغيرة باستمرار.

فلا زلنا نذكر الهجرة من أوروبا تلك القارة القديمة العجوز إلى الأرض الجديدة البكر فيما عرف لاحقًا بالأمريكتين، ومحو شعوب الهنود الحمر وسحقهم.

وإجلاء مسلمي تتار القرم من بلادهم إلى سيبيريا المتجمدة على يد ستالين.

ومن يصدق أن الإنجليز استوطنوا جنوب إفريقيا، وكانت لهم اليد العليا والطولى في البلاد هناك. وكانت لهم إمبراطورية لا يغيب عنها الشمس، ثم زالت تلك الإمبراطورية، ولم يتبق منها إلا عدة دول تابعة للتاج البريطاني تبعًا شكليًّا.

وكانت هناك الخلافة العثمانية التي مزقها الاستعمار، وأجهز عليها أبناؤها.

وكان هناك الاتحاد السوفيتي الذي انهار وتفتت، وورثته روسيا.

ويوغوسلافيا التي كانت تضم عددًا من دول البلقان انقسمت.

وتشيكوسلوفاكيا التي تفككت إلى دولتين. والأمثلة خارجة عن الحصر.

وقد رزحت الدول العربية تحت نيران الاستعمار الأوروبي، الذي استغل ثرواتها، واستعبد أبناءها، وعمل على تخريب هويتها، وتغيير ثقافتها.

وكانت الدول العربية متمايزة فيما بينها، لكن لا حدود فاصلة بينها، لكن اتفقت فرنسا وبريطانيا العظمى برضا روسيا القيصرية اتفاقًا سريًّا فيما بينهم قاموا من خلاله بتقسيم الشام والعراق فيما بينهما فيما عرف باتفاقية سايكس بيكو.

فبعد أن كان الشام بلدًا واحدًا انقسم إلى أربع دول، ثم تم الوعد بغرس خنجر في قلب المنطقة بتمكين يهود من أرض فلسطين فيما عرف بوعد بلفور.

وقد انتفضت الدول العربية لنيل استقلالها، ولنزع ربقة الاحتلال والاستعباد من عنقها، وبذلت في سبيل ذلك ملايين الشهداء، وأمثالهم من الجرحى والمعتقلين.

وقد أظهرت تلك الدول الأوروبية توحشًا يساوي أو يفوق ما قام به أجدادهم الصليبيون عند احتلال بيت المقدس. ولم تيأس الشعوب العربية، ولم تخش الحديد والنار، حتى نالت حريتها واستقلالها. هذا الاستقلال بدأ من الخمسينيات وانتهى في السبعينيات، حتى تشكلت الدول العربية بما هي عليه الآن. وقد كان هذا الاستقلال داخل الحدود التي رسمها الاحتلال سابقًا للدول العربية.

وقد حافظت الأنظمة العربية على الأنظمة العربية على حدودها، وقد حاولت التعاون فيما بينها عن طريق جامعة الدول العربية التي رأوا أنه من خلالها يمكن أن يقوم شكل من أشكال الوحدة فيما بينهم.

وحينما أراد النظام العراقي إبان حكم صدام حسين أن يعبث بما قد صار مستقرًا ومتعارفًا عليه من حدود بين الدول العربية بغزوه للكويت هبت الدول العربية منددة بذلك، وقامت باستدعاء القوات الأمريكية للمنطقة، والتي قادت تحالفًا عالميًّا ضم قوات عربية وأوروبية وغيرها لإخراج صدام حسين وجيشه من الكويت.

ورغم أن الدول الاستعمارية هي التي قامت بتقسيم البلدان ووضع حدودها، إلا إنها لم تعط لهذه الحدود صفة القداسة؛ إذ إنها وضعت الخطط لتقسيم الدول العربية، ورسمت الخرائط لذلك حسب تصوراتهم.

وحينما تجد الدول الاستعمارية دولة عربية أو إسلامية لا تسير في ركابها فإنها تعمل على إثارة القلاقل داخلها، وتقوم بالضرب على وتر القوميات والعرقيات والديانات والأقليات والطوائف.

وكان السودان له النصيب الوافر من ذلك؛ فمخططات التقسيم قديمة منذ الاحتلال البريطاني، لكن المشاكل والحروب استفحلت قبيل نهاية القرن العشرين. ولم يمض العقد الأول من الألفية الثالثة إلا وقد انفصل جنوب السودان (المسيحي) عن البلد الأم.

ولا زالت القلاقل في الغرب السوداني في دارفور على أشدها.

ويوضح رؤية الغرب لنا ما ذكره برنارد لويس في مقابلة أجرته معه إحدى وكالات الإعلام في 20/5/2005م، والتي قال فيها: “إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم. وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات.

ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، وتدمير ثقافتهم الدينية، وتطبيقاتها الاجتماعية.

وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان.

إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم، أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم، ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك: (إما أن نضعهم تحت سيادتنا، أو ندعهم ليدمروا حضارتنا).

ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية.

وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية -دون مجاملة ولا لين ولا هوادة- ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة, ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوربا لتدمر الحضارة فيها”.