طلاب الأزهر التركستانيون ضحية “صفقة” الصين ومصر

يظهر الخبر في البداية على موقع تركستان تايمز يتحدث عن اعتقال السلطات المصرية قرابة 500 طالب يدرسون في الأزهر الشريف تمهيدا لترحيلهم وتسليمهم إلى السلطات الصينية.

تتعدد بعد ذلك مصادر الخبر في أكثر من وسيط إعلامي، حتى تكتب سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش على صفحتها الشخصية مؤكدة الخبر ومنتقدة إياه وداعية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح هؤلاء الطلاب. وتتناثر الأخبار عن أن عملية الاعتقال قد تمت من اماكن إقامتهم ومن المطاعم والتجمعات التي يترددون عليها.

الحدث أثار مجموعة من الأسئلة.. منها: لماذا اقدمت السلطات المصرية على هكذا تصرف؟ ولماذا الطلاب التركستانيين على وجه الخصوص؟ وأين المؤسسة الأزهرية من هذه الأحداث؟

اسألوا السياسة

السؤال عن سبب إقدام السلطات المصرية على اعتقال هؤلاء الطلاب يجيب عنه حدثان كان أحدهما سببا للآخر والآخر نتيجة له:

أما السبب فهو وثيقة التعاون الأمني التي وقعتها مصر والصين في سبتمبر الماضي، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك.

وأما نتيجته أو بالأحرى إحدى نتائجه فهو ما حدث في 19 يونيو 2017م، حينما قام وفد أمني صيني رفيع المستوى بزيارة القاهرة، يرأسه نائب وزير الأمن العام الصيني، تشن زيمين.

الوفد التقى القيادات الأمنية المصرية وبحثا التعاون الأمني المشترك ووقعا وثيقة تعاون فني للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة مع أجهزة الأمن الصينية.

وخلال تلك الزيارة أكد نائب وزير الأمن العام الصيني أهمية مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار في البلاد، معربا عن رغبة بلاده في تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة، وأنشطة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.

الأمر إذاً في غاية الوضوح، هي صفقة لها طرفان.. مصر والصين. فمصر التي تبحث عن شرعية لنظامها من خلال دعم دولي، ولديها استعداد لفعل أي شيء مهما كان.. والصين هي إحدى القوى العظمى التي لديها أزمة تاريخية مع إقليم تركستان المسلم ذي الثروات الهائلة والأغلبية المسلمة، وهي تريد استغلال الموقف..

يشكل طلاب تركستان أو الأُيغور أحد مصادر الإزعاج للصين وفي نفس الوقت أحد مصادر نشر الوعي داخل الإقليم بعد رجوعهم مسلحين بالعلم الشرعي، ومن هنا كان الاتفاق على تسليمهم والتضييق عليهم.

ونتيجة التقاء هذه المصالح ، ضاع مجهود هؤلاء الطلاب الذين تكبدوا مشقة السفر من أجل دراسة العلم الشرعي والعودة إلى بلادهم كدعاة قادرين على الحفاظ على إسلام قومهم.

أين الأزهر وشيخه

السؤال عن الازهر المؤسسة وعن شيخه يبدو طبيعيا بحسبان هؤلاء الطلاب من رعاياه الذين يتوجب عليه حمايتهم والإفصاح عما يتعرضون له.

رد الأزهر كان من خلال بيان وصفه البعض بأنه غريب، فيما قال آخرون إنه بيان غير واقعي.. من حيث تكذيبه لكل الأنباء التي تم تناقلها عن اعتقال هؤلاء الطلاب والاستعداد لترحيلهم.

فقد أصدر المركز الإعلامي للأزهر بيانا قال فيه “لم يتم القبض على أي من هؤلاء الطلاب من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، وكذلك من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة له”.

وأكد أنه “يجري متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، وأن ما تبثه بعض المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق”.

ولم يكتف الأزهر بذلك في بيانه بل تحدث عما أسماه “حق الجهات المعنية في التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد”، مؤكدا أن مثل تلك التصرفات طبيعية، وكانه يبرر ما حدث قائلا: “الجهات الأمنية تتخذ بصفة دورية ومستمرة إجراءات أمنية بشأن المقيمين على أراضيها”.

ونقل البيان عن السلطات المعنية (لم يحددها) قولها إنها “تقوم بفحص الموقف الخاص بأي ممن يتم الاشتباه في حالته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن”.

ولفت البيان إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد كلف منذ الخميس الماضي إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه..

هذا الموقف أثار حزمة من علامات التعجب حول موقف الازهر الذي ينبغي أن يحافظ على طلابه الذين سيكونون فيما بعد بمثابة سفراء له في تلك البلاد الإسلامية، والتي يكتسب الازهر مزيدا من الزخم العالمي بوجودهم.

موقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو الموقف الأكثر غرابة، فهل سلم الرجل بعد معركته الكبيرة مع النظام خلال الفترة الماضية؟ وهل لا تستحق منه تلك القضية موقفا كهذا الذي اتخذه في قضية جدلية نظرية كقضية الطلاق الشفوي مثلا؟

ما هي تركستان الشرقية؟

“تركستان الشرقية” هي دولة محتلة من قِبَل الصين، تحدُّها منغوليا من الشمال الشرقي والصين شرقًا وكازاخستان وطاجكيستان شمالاً وغربًا، والهند وباكستان والتبت وكشمير جنوبًا، وتبلغ مساحة تركستان الشرقية 1.660 مليون كم2، وتأتي في الترتيب التاسع عشر بين دول العالم من حيث المساحة، إذ تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، وتشكل خمس المساحة الإجمالية للصين.

كما يوجد في تركستان الشرقية التي تسمي اليوم إقليم (سينكيانج) 86 مدينة، يقوم الصينيون بإعادة تقسيمها وتسميتها، وتدار تحت مظلة الحكم الذاتي (اسمًا)، ويقدر العدد الحالي للسكان المسلمين بـ18 إلى 20 مليون نسمة، فهم يمثلون حوالي 90 – 95% من سكان بعض المدن التركستانية.

وتركستان مصطلح تاريخي يتكون من مقطعين، “ترك” و”ستان”، ويعني أرض الترك، وتنقسم إلى “تركستان الغربية” أو آسيا الوسطى التي تشغل الثلث الشمالي من قارة آسيا، ويحدها من الشرق جبال “تيان شان”، ومن الغرب “جبال الأورال” و”بحر قزوين”، ومن الشمال سلاسل جبلية قليلة الارتفاع، ومن الجنوب هضبة.

أما “تركستان الشرقية أو إيجورستان” الخاضعة الآن للصين، وتعرف باسم مقاطعة “سينكيانج”، فيحدها من الشمال الغربي ثلاث جمهوريات إسلامية هي: كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيستان، ومن الجنوب: أفغانستان، وباكستان، ومن الشرق أقاليم التبت الصينية.

ولقد أُطلق على تركستان الشرقية اسم “سينكيانج” لمحاولة تصيينها ديموغرافيًّا وهي تتعرض كل يوم لتطهير عرقي وتهجير حتى تقل نسبة المسلمين فيها، فلقد وصلت إلى أكثر من 95% من نسبة السكان، ولكنها بعد الممارسات القمعية والتطهير العرقي والتهجير وعمليات الاستيطان المستمرة انخفضت هذه النسبة.

وكانت قومية الهان في مقدمة القوميات التي تم إحلال ابنائها محل أبناء الإقليم من المسلمين؛ إذ تمثل قومية الهان حوالي 94% من الشعب الصيني، الذي يتكون من 55 قومية أخرى.

وقد عملت الحكومات الصينية المتتابعة على توطين عدد من قومية الهان في إقليم تركستان الشرقية؛ وذلك بهدف تغيير الطبيعة السكانية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

بمرور الأيام أصبح لأبناء قومية الهان صوتًا مسموعًا في الإقليم على حساب أبناء الإقليم من المسلمين، بل واستغلوا الدعم الحكومي وقاموا بالتحرش بالمسلمين والاعتداء عليهم؛ بهدف دفعهم للمغادرة والهجرة خارج الإقليم، بما تسبب في حدوث اضطرابات متكررة في إقليم تركستان الشرقية، والتي نقلت وسائل الإعلام طرفًا منه للعالم الخارجي.