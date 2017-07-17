فاعلية التيارات الإسلامية بمالي في الحياة العامة

شكلت التيارات الإسلامية بمالي أحد العناوين المؤثرة في الحياة العامة والموجهة للرأي العام بمالي، وذلك نظرا لما تمتلكه من أدوات التأثير كانتشار الخطاب والتفاف معظم أئمة البلد حولها وقدرتها على مد جسور للتعاون مع باقي مختلف المدارس الإسلامية بالبلد كالطرق الصوفية مثلا.

وقد تحول تأثير التيارات الإسلامية مع الوقت من تأثير غير منظم وغير مؤطر إلى تأثير موجه ذي طابع رسمي يتمثل في الجمعيات والهيئات التي تعبر عن هذا الاتجاه، والتي يتصدرها المجلس الأعلى الإسلامي بمالي.

صحوة غير متمايزة

و مع أن الصحوة في مالي تتميز بعدم تمايز تياراتها الفكرية إذا ما استثنينا جماعة الدعوة والتبليغ، فإن عدم التمايز لم يؤثر على وحدة المشروع الإسلامي بمالي سواء في مواقفه من القضايا التي تهدد الماليين في عقيدتهم أو تمس وحدة المسلمين.

و تجتمع السلفية العلمية والسلفية الإصلاحية وجماعة الإخوان المسلمين بمالي تحت مظلة واحدة وهي مظلة “أهل السنة والجماعة”، ويتميز هذا الكشكول بالوسطية في الطرح والاعتدال في الخطاب والرشد في التعاطي مع القضايا الدعوية وقضايا الشأن العام.

و قد ساعد تجمع الإسلاميين تحت مظلة واحدة وتبنيه للاعتدال في الخطاب والواقعية في الممارسة في قدرتهم على الحشد الشعبي والجماهيري وإقناع السلطة أن هذا التجمع الذي يُعبر عنه المجلس الأعلى الإسلامي هو الممثل الشرعي للمسلمين الذي يبلغ تعدادهم 95% من عدد السكان الذين يتجاوزون 16 مليون نسمة.

المجلس الإسلامي الأعلى

ثمة رموز علمية و مؤسسات ارتبط اسمها بحراك التيارات في مالي وكانت لها إسهامات كبيرة في ترشيد الخطاب الدعوي ولم شمل المسلمين، و من أبرزها المجلس الإسلامي الأعلى وهو مؤسسة مرخصة وتجمع تقريبا كافة ممثلي التيارات الإسلامية بمالي، كان للمجلس دور كبير وفاعل في إسقاط مدونة الأحوال الشخصية التي حاول نظام الرئيس السابق آمادو آلفا كوناري فرضها على الشعب المالي سنة 2009.

وكانت تلك المدونة قد نصت على جملة من المواد والبنود التي تعارض صراحة بعض أحكام الشريعة الإسلامية وتصطدم بروح المنظومة الاجتماعية التقليدية للمجتمع المالي.

وكانت ضغوط المجلس وراء اعتماد الحكومة المالية لوزارة مكلفة بالشؤون الدينية سنة 2014، وتُعنى هذه الوزارة بتنظيم الحقل الديني وبتوفير بيئة حاضنة لمئات الطلاب من حملة الشهادات العليا في مجال التعليم العربي.

يرأس هذا التجمع محمود ديكو وهو داعية وأحد رموز التيار الإصلاحي بالبلاد وإمام مسجد “بدلابوغوا ” أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، ترأس ديكو المجلس الإسلامي سنة 2008، و أعيد انتخابه على رأس الهيئة سنة 2013.

يعتبر ديكو أحد أتباع المدرسة السلفية العلمية، وقد تأثر بالفكر السلفي أثناء دراسته في المملكة العربية السعودية. و قد لعب الرجل دورا كبيرا في حركة الإصلاح والتجديد الفكري في البلاد.

يمتلك الرجل تأثيرا قويا في توجيه بوصلة الشأن العام، فقد تزعم الحراك الاحتجاجي الذي قاده الأئمة والدعاة بالبلاد سنة 2009 لإسقاط مدونة الأحوال.

اهتمام بالسياسة

طغى الجدل حول تأثير التيارات الإسلامية بمالي ورموزها في المشهد السياسي الانتخابي أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت سنة 2013.

و قد أرجع ساعتها كثير من المراقبين اهتمام التيارات الإسلامية بالانتخابات الرئاسية بالخوف من أن تفرز نتائج هذه الانتخابات رئيسا”علمانيا” لا يحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعب المالي، الأمر الذي قاد الأئمة و العلماء بمالي لتوحيد جهودهم لدعم مرشح قادر على “حماية الهوية”.

ووقعت بعض المنظمات الإسلامية ساعتها مذكرة دعم انتخابي لصالح الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا مقابل تحقيق جملة من المطالب أبرزها ترسيم تخليد رأس السنة الهجرية وجعله عطلة معوضة ومنع الإشهار للتبغ والكحول على عموم التراب المالي، و تكييف البيئة المؤسسية والقانونية مع متطلبات الاقتصاد الإسلامي، ودمج القيم الاجتماعية والثقافية في سياسة الحكم الرشيد.